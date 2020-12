Deux lettres à l’éditeur

L’histoire «La Macédoine du Nord doit rejoindre le bloc, mais quand même….» que nous avons publié il y a deux jours a été largement lu et à cet effet nous avons reçu plusieurs courriels commentant la question. En tant que tel, dans les circonstances, nous avons décidé de publier deux des lettres à l’éditeur, avec nos commentaires. Nous avons décidé d’imprimer les deux parce qu’ils contiennent des documents d’information utiles pour les institutions européennes (Commission, SEAE et Parlement), qui sont impliquées dans le processus d’élargissement de l’UE.

Dans la première lettre, le point de vue bulgare est expliqué par le professeur Chris Kosov, tandis que M. George Traj soutient les arguments de la Macédoine du Nord dans la deuxième lettre.

Je m’appelle le Dr Chris Kostov et je suis professeur associé d’histoire et de relations internationales à l’Université internationale Schiller de Madrid et à l’Université IE de Madrid, en Espagne.

Je suis un peu préoccupé par le fait que les seuls documents que je vois publiés dans la Nouvelle Europe et dans d’autres médias occidentaux sont des vues critiques de la position de la Bulgarie sur l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’UE sans donner l’occasion d’autres points de vue. Par conséquent, je voudrais expliquer la position bulgare en tant que chercheur bulgare canadien.

Le veto bulgare aux aspirations de la Macédoine du Nord à rejoindre l’UE ne devrait pas être une surprise. c’est le résultat logique de la rhétorique anti-bulgare en Macédoine du Nord et de la réticence pratique du pays à suivre et à mettre en œuvre le traité d’amitié bulgare-macédonien, signé en 2017.

À la suite de ce traité, la Bulgarie a soutenu l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’OTAN et le pays a rejoint l’alliance.

La Macédoine du Nord a également accepté d’avoir une commission historique bulgare-macédonienne avec des historiens représentant les deux pays afin de résoudre les différends sur l’histoire entre les deux pays.

Les Bulgares ont pris cette commission très au sérieux et à de nombreuses reprises, des représentants du gouvernement bulgare ont déclaré que leur soutien à la candidature de la Macédoine du Nord à l’UE dépendait des résultats de cette commission mixte. Les Macédoniens du Nord, cependant, ont pris cette commission comme une simple formalité. Ils ont interrompu les réunions conjointes pendant de longues périodes et même lorsqu’ils ont rencontré leurs collègues bulgares, ils ont préféré détourner l’ordre du jour vers des questions et des procédures insignifiantes.

En plus de cela, même lorsqu’ils ont convenu que le roi Samuel (997-1014) était un roi bulgare ou que Naum n’avait rien à voir avec la Macédoine et d’autres faits évidents, ils ne les ont jamais mis en œuvre dans les manuels macédoniens. Les manuels macédoniens continuent d’être pleins de mensonges et de propagande anti-bulgare.

Au lieu de travailler à l’amélioration des relations bulgaro-macédoniennes en mettant en œuvre les accords conclus par la commission historique conjointe, les historiens et les représentants du gouvernement de la Macédoine du Nord ont utilisé trois stratégies.

Retard et report constant des réunions de la commission historique mixte Faire pression et compter sur la pression des grands acteurs géopolitiques, tels que les États-Unis et dans l’UE-Allemagne, pour forcer la Bulgarie à voter oui à la candidature de la Macédoine du Nord à rejoindre l’UE Se moquer publiquement de la position officielle du gouvernement bulgare avec de fausses déclarations et de la propagande.

Les politiciens et les historiens de la Macédoine du Nord affirment que la Bulgarie veut certifier l’histoire et l’identité de la Macédoine, que la Bulgarie nie le droit inhérent à la Macédoine du Nord d’appeler son identité nationale et sa langue comme elle le souhaite en tant que pays souverain. Il y a aussi beaucoup d’allégations contradictoires.

D’une part, les Macédoniens du Nord soutiennent que toutes les nations sont nouvelles et construites après la Révolution française et que nous ne pouvons pas discuter et nous entendre sur l’origine, les racines et une seule interprétation de l’histoire. D’un autre côté, cependant, ils prétendent que la nation macédonienne est très ancienne, c’est un peuple biblique, suivi de citations bibliques, alors que les Bulgares sont censés être une tribu nomade turque, mongole et tartare. Certains Macédoniens du Nord affirment même qu’en fait la langue et la nation bulgares ont des racines macédoniennes. Cela semble aussi ridicule que si vous dites que Shakespeare a écrit ses pièces en anglais américain et que la nation et la langue anglaises ont des racines américaines.

L’idée de cette propagande est de présenter la position bulgare au monde comme illogique et ridicule et contre toute valeur européenne. En effet, il est ridicule d’imposer en 2020 une identité et une langue à une nation indépendante.

Cependant, ce n’est pas ce que la Bulgarie essaie de faire. Les responsables du gouvernement bulgare et les historiens ont déclaré clairement à de nombreuses reprises que la Bulgarie reconnaît l’existence de l’identité et de la langue actuelles de la Macédoine du Nord, mais ils appellent les Macédoniens du Nord à arrêter les falsifications de documents historiques et à les inclure dans les manuels historiques officiels des faits. Le problème principal n’est pas une question d’interprétations abstraites de ce qu’un certain auteur voulait dire en disant ou en écrivant ceci ou cela.

Le principal problème est que lorsque des personnages historiques déclarent clairement qu’ils sont bulgares ou qu’ils étudient dans des écoles bulgares, comme c’est le cas au XIXe siècle. révolutionnaire Gotse Delchev, cette information est simplement omise dans les manuels macédoniens. De plus, même les documents écrits en bulgare sont présentés comme écrits en macédonien même s’ils ont été écrits bien avant la codification de la langue macédonienne en 1944. Est-il normal et professionnel de prendre un livre, imprimé en 1861 par Stefan Verkovic sous le titre Narodne pesme Makedonski Bugara/ Folk Songs of the Macedonian Bulgares et de le publier en 1960 comme Makedonski narodni pesni/ Chansons folkloriques macédoniennes?

Oui, cela s’est produit à l’époque yougoslave, mais malheureusement, cette tendance s’est poursuivie jusqu’à nos jours. le Bolgaro-Russky Slovar/ Le dictionnaire bulgare-russe, publié en 1848 par le bulgare Konstantin Petkovic, d’après sa page de titre, est utilisé par Ljudmil Spasov à Skopje dans les années 1990 pour rédiger une thèse de doctorat, suivie d’un livre sur le dictionnaire macédonien-russe de Konstantin Petkovic.

Les manuels macédoniens actuels omettent également les titres bulgares originaux de toutes les sources primaires. Les Canadiens d’origine macédonienne ont fait de leur mieux même à Toronto, au Canada, pour répertorier toutes les archives de la communauté bulgare de la première moitié du XXe siècle comme des documents macédoniens écrits en macédonien.

Ces falsifications sont si nombreuses que j’ai réussi à défendre une thèse de doctorat à l’Université d’Ottawa en 2009, sur la base de fantasmes macédoniens dans les archives du MHSO à Toronto, où les documents de la communauté bulgare sont au nombre de trois, tandis que les documents macédoniens sont des centaines! Dans. 34 vous pouvez voir que même le Bulgaro-Amerikanski pismovnik a été traduit comme un écrivain macédonien-américain. Voici un lien vers la collection d’archives

https://www.mhso.ca/docs/microfilm_col.pdf?fbclid=IwAR2iCulo-g0ABcZTRraM5lBzD6DnoMQJmkqarxvbSlvLpOVvQsSTJFDQyb4

Je suis désolé mais de telles falsifications ne peuvent plus passer. C’est une chose de s’identifier et de se déclarer macédonien et d’attendre de la reconnaissance et du respect, mais c’est un tout nouveau jeu de balle lorsque vous déposez tous les adjectifs bulgares dans des documents et que vous les archivez en macédonien, écrit en macédonien, même lorsque nous parlons sur les dictionnaires. Cela doit changer! Si cela ne change pas, la Macédoine du Nord attendra longtemps pour rejoindre l’UE.

Au lieu d’essayer de changer leur politique, cependant, les Macédoniens du Nord ont intensifié la rhétorique anti-bulgare dans leurs médias et continuent de compter sur la pression américaine et allemande sur la Bulgarie. Un responsable des médias a même qualifié le ministre bulgare des Affaires étrangères de salope glaciale, ce qui ne semble pas conforme aux valeurs européennes que les Macédoniens du Nord sont censés suivre. Les jeunes membres du VMRO-DPMNE ont brûlé un drapeau bulgare, tandis que les responsables allemands et américains déclarent leur déception face à la Bulgarie et insistent pour que la Macédoine du Nord rejoigne l’UE, tandis que la Bulgarie pourrait résoudre ses problèmes avec son voisin de manière bilatérale. Eh bien, cela sonne bien mais non!

Selon les règles de l’UE, la Macédoine du Nord devrait résoudre ses problèmes avec la Bulgarie avant de rejoindre l’UE. Une autre façon ridicule de saper la position bulgare est de décrire la Bulgarie comme le pays le plus pauvre et le plus corrompu de l’UE. Cependant, même si la Bulgarie est le pays le plus pauvre non pas de l’UE mais du monde, elle est toujours membre de l’Union européenne et en tant que telle, sa position est aussi valable que celle de tout autre État membre de l’UE. Depuis quand, ne compte-t-on que les opinions des grands pays riches?

Je pense que certaines personnes en Macédoine du Nord mélangent l’UE avec l’ex-Yougoslavie et l’ex-Union soviétique. Je comprends également qu’il est vraiment difficile pour quelqu’un qui a construit toute sa carrière pendant 20 ou 30 ans uniquement sur la rhétorique anti-bulgare et les falsifications et manipulations de documents et de chiffres historiques bulgares de changer du jour au lendemain, mais nous devons voir un changement radical. Cela peut être douloureux, mais c’est urgent!

Jusqu’à ce que la Macédoine du Nord commence à qualifier les documents historiques bulgares de bulgares, il n’y aura pas de voie européenne.

