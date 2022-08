Pourquoi Barcelone ne peut-elle pas encore enregistrer ses signatures estivales? Expliquer leur crise financière avant le début de la Liga

Il y a eu des présentations de joueurs presque chaque semaine à Barcelone cet été. Le mois de juillet a commencé avec les cérémonies d’inauguration de Franck Kessie et Andreas Christensen, deux joueurs ont signé des transferts gratuits. Puis vint Raphinha de Leeds United, Robert Lewandowski du Bayern Munich et Jules Koundé de Séville pour un coût de plus de 150 millions d’euros en frais de transfert combinés. Des sources ont déclaré à ESPN que d’autres signatures pourraient également suivre. Arrière gauche de Chelsea Marcos Alonso devrait déménager au Camp Nou et à Manchester City Bernardo Silva reste un objectif, bien qu’un peu plus inaccessible à ce stade.

– Diffusion EN DIRECT: Barcelone contre Rayo Vallecano, 8/14, 14h30 HE, ESPN +

– Hunter : pourquoi la signature de Koundé est un coup d’État pour le Barça

– Choix et pronostics pour toutes les grandes ligues européennes, 2022-23

Le président du Barça, Joan Laporta, a tenu sa promesse de soutenir l’entraîneur Xavi Hernandez en créant une équipe compétitive capable de concourir sur tous les fronts, mais ce faisant, des questions ont été soulevées sur les dépenses du Barça. Laporta lui-même a décrit le Barça comme “cliniquement mort” l’année dernière, avec une dette brute totalisant 1,3 milliard d’euros. Pas plus tard qu’en juin, il a déclaré que le club était toujours en soins intensifs. Moins d’un mois plus tard, il signait Lewandowski pour 45 millions d’euros et déclarait que le club était “hors de l’hôpital”, ce qui a poussé l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann à se demander à haute voix : “Le seul club qui n’a pas d’argent mais achète tous les joueurs qu’il veut . Je ne sais pas comment. C’est un peu fou.”

La source des dépenses du Barça n’est pas difficile à comprendre. En vendant 25% de leurs droits de télévision nationaux à la société d’investissement Sixth Street pendant 25 ans et 24,5% de Barca Studios, leur société de production interne, à Socios.com, ils ont levé plus de 600 millions d’euros. Ils ont également récemment signé un nouveau contrat de sponsoring avec Spotify, et l’année dernière, le club a contracté un prêt de 500 millions d’euros auprès de Goldman Sachs pour étaler le remboursement de sa dette.

2 Connexe

L’argent est donc là, même s’il a un coût en termes de réduction des revenus à l’avenir et d’augmentation des dettes à long terme, mais trouver de l’argent cet été n’était pas le plus gros problème du Barça. Comme ce fut le cas lorsque Lionel Messi gauche l’année dernière, le problème est d’enregistrer de nouveaux joueurs dans les règles du fair-play financier de LaLiga. Avec la nouvelle campagne commençant samedi, aucune des signatures du Barça n’est encore signée avec la ligue espagnole.

(Note de l’éditeur : cette page sera mise à jour au fur et à mesure de l’évolution de la situation avec Barcelone cette semaine.)

Pourquoi le Barça ne peut-il pas enregistrer de joueurs ?

La réglementation financière de LaLiga est peut-être la plus stricte des cinq meilleures ligues européennes. Chaque équipe espagnole se voit attribuer un plafond de dépenses qui indique le montant maximum qu’elle peut dépenser pour la première équipe par rapport aux joueurs et au personnel d’entraîneurs, un chiffre qui comprend les salaires et les frais de transfert. Le coût de Lewandowski dans les livres, par exemple, serait son salaire plus 12,5 millions d’euros, car ses honoraires sont amortis sur la durée de son contrat de quatre ans.

Dépouillé dans les termes les plus simples possibles, la limite est essentiellement un calcul de ce que le club peut se permettre en fonction des revenus par rapport aux dépenses et à la dette. Il est également appliqué avant les signatures, donc si un club ne répond pas aux critères définis par la ligue, il ne peut pas enregistrer de nouveaux joueurs. C’est là que le Barça se retrouve quelques jours avant son ouverture de saison, un rendez-vous à domicile avec Rayo Vallecano.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, travaille sans relâche contre la montre pour s’assurer que toutes les nouvelles recrues du club puissent réellement jouer. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Les plafonds de dépenses changent tout le temps, mais à la fin de la saison dernière, le plafond du Barça était de -144 millions d’euros (il était d’environ 600 millions d’euros avant la pandémie), la seule limite négative en Espagne, provoquée par des pertes au cours de la campagne précédente de plus de 400 millions d’euros. La masse salariale du Barça, y compris les amortissements, reste d’environ 500 millions d’euros. Bien qu’ils soient en dehors de leur limite, la ligue ne leur permet de dépenser qu’une fraction de ce qu’ils gagnent en économies sur les salaires, que ce soit par des réductions ou des sorties de joueurs, et en frais. Le ratio a été de 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4 à différents moments au cours de l’année écoulée, le plus fréquent étant de 1 pour 4, ce qui signifie qu’ils peuvent dépenser 25 % de ce qu’ils gagnent. ou sauvegarder.

Le Barça espérait que la vente des droits de télévision et une participation dans Barca Studios augmenteraient suffisamment leur limite pour qu’ils fonctionnent selon un ratio de 1 pour 1 et enregistrent toutes leurs signatures. LaLiga les a informés la semaine dernière qu’ils n’y étaient toujours pas encore et, par conséquent, ils ne peuvent toujours pas enregistrer toutes leurs nouvelles recrues.

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Une source de la ligue a déclaré à ESPN que cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas en enregistrer certains, bien que cela dépende du coût et de la combinaison de joueurs. (Par exemple, il faut moins d’espace salarial pour enregistrer Christensen que Lewandowski.) Le Barça préférerait ne pas donner l’impression de donner la priorité aux inscriptions s’il peut l’éviter.

Quels joueurs sont impactés ?

À quelques jours de l’accueil du Barca Rayo Vallecano au Camp Nou lors de leur premier match de la saison, aucune des cinq signatures estivales – Lewandowski, Raphinha, Christensen, Kounde ou Kessie – n’a été enregistrée dans la ligue. Les Blaugrana n’ont pas non plus encore enregistré les nouveaux contrats signés par Ousmane Dembélé ou Sergi Roberto, Soit. Par conséquent, ces sept joueurs ne sont actuellement pas éligibles pour jouer pour le Barça, malgré leur participation à la pré-saison.

jouer 1:44 Julien Laurens demande à Gab Marcotti si Barcelone pourrait être contraint de commencer la nouvelle saison sans avoir inscrit ses nouveaux joueurs.

Que doivent-ils faire pour enregistrer des joueurs ?

En termes simples, le Barça doit vendre plus d’actifs. La vente des droits de télévision (qui cède environ 5% des revenus annuels du club à environ 40 millions d’euros, sur la base des chiffres les plus récents) s’est faite en deux packages, chacun qualifié de “levier financier” par Laporta. La vente de 24,5% de Barca Studios a été le troisième levier. Maintenant, des sources de la ligue et du club ont confirmé à ESPN, un quatrième levier est nécessaire pour permettre l’enregistrement des sept joueurs, qui devrait prendre la forme de 24,5% supplémentaires de Barca Studios cette semaine.

Cependant, certaines sources suggèrent que cela ne suffira toujours pas et que le club sera toujours à court d’enregistrement pour tout le monde. Par conséquent, le club continue de travailler sur les dépenses — Samuel Umtiti, Martin Braithwaite et Memphis Depay ont tous été avisés de trouver de nouveaux clubs – et des réductions de salaire. Des discussions sont en cours avec Gerard pique et Sergio Busquetsentre autres, pour trouver une solution.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MARDI AOÛT. 9

• Coupe Carabao : Bradford City contre Hull City (14h40)

• Coupe Carabao : Charlton Athletic contre QPR (14h40)

• Semaine des étoiles de la MLS : Défi des habiletés (20 h) MERCREDI AOÛT. dix

• Coupe FFA : Bentleigh Greens SC contre Sydney FC (5h25)

• Coupe Carabao : Sheffield Wednesday contre Sunderland (14h40)

• Match des étoiles unifié Special Olympics (16h25)

• Miami FC contre FC Tulsa (19 h)

• Match des étoiles de la MLS (20h30)

• San Diego Loyal contre Monterey Bay (22 h)

Le club a également déclaré publiquement que le milieu de terrain Frenkie de Jong, le sujet d’intérêt de Manchester United et de Chelsea, doit réduire son salaire s’il ne quitte pas le club. Obtenir 85 millions d’euros de frais de transfert pour le milieu de terrain néerlandais résoudrait beaucoup de leurs problèmes, mais des sources affirment qu’il reste déterminé à rester sur place.

Tout cela est également une répétition de l’été dernier, lorsque Pique, Busquets et Jordi Alba ajusté leurs salaires pour permettre les inscriptions de Memphis, Eric García et Sergio Agüero.

A noter que l’été dernier, la solution est arrivée tout aussi tardivement. Ajustement de Piqué a permis à Barcelone de s’inscrire Garcia et Memphis le samedi 14 août – à peine 24 heures avant leur premier match de la campagne, qui était une victoire 4-2 contre la Real Sociedad. Pourtant, il a fallu attendre la veille de la fin du mercato estival pour Alba et Busquets. des réductions pour que le club puisse confirmer L’inscription d’Aguero à la ligue.

Quel est leur calendrier pour le faire ? Des délais?

Techniquement, le Barça a jusqu’à la fin du mercato (31 août) pour inscrire des joueurs en Liga, mais le premier match de la saison de samedi est une date marquée en rouge. Les cinq nouvelles recrues ont joué un rôle actif dans la pré-saison, avec Dembele et Sergi Robert. Personne ne veut être le joueur – ou les joueurs – non inscrits pour le match Rayo ce week-end.

Le Barça a besoin que les documents pour le quatrième levier financier, qui n’est pas encore officiel, soient approuvés dès que possible, mais les joueurs peuvent être inscrits jusqu’au jour d’un match.

S’ils ne peuvent pas inscrire de joueurs avant ce week-end, alors quoi ?

C’est là que les choses deviennent plus troubles. Le Barça a jusqu’à la clôture de la fenêtre de transfert pour s’inscrire, mais il se peut qu’il y ait des joueurs et des agents mécontents si les choses ne sont pas réglées d’ici là. Au-delà de cela, on ne sait pas ce qui a été inclus concernant les clauses de sauvegarde potentielles dans le contrat de chaque joueur. Étant donné que les problèmes financiers du Barça ont été bien documentés, une source de l’industrie du football a déclaré qu’il aurait été irresponsable si les agents impliqués n’avaient pas négocié de clauses pour le scénario dans lequel leur client ne serait pas enregistré.

Il convient de souligner que Laporta continue de transmettre la confiance que tout le monde sera inscrit, mais s’ils ne le sont pas, il existe différentes options, telles que l’exercice d’éventuelles clauses de sauvegarde, un prêt ou passer les cinq prochains mois dans les tribunes jusqu’en janvier. fenêtre s’ouvre.