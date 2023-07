Pourquoi Barcelone ne joue-t-il pas au Camp Nou ? Tout ce que vous devez savoir sur les rénovations majeures du stade

Barcelone joue au Camp Nou depuis 1957, lorsque le stade emblématique a été inauguré.

Avec une capacité de 99 354 places, le Camp Nou est le plus grand stade de football d’Europe et, en plus d’être le siège de Barcelone, il a accueilli certains des matchs les plus importants du football, dont cinq lors de la Coupe du monde 1982 et deux Coupe d’Europe / Finales de la Ligue des champions.

Lorsque 91 648 personnes ont regardé les femmes de Barcelone battre Wolfsburg lors de la Ligue des champions féminine 2021/22, cela a également établi un record de la plus forte fréquentation de l’histoire du football féminin de clubs.

Cependant, pour la saison 2023/24, Barcelone ne jouera pas dans son stade, mais se dirigera plutôt vers l’Estadi Olímpic Lluís Companys, qui a accueilli les Jeux olympiques de 1992. Mais pourquoi Barcelone ne joue-t-il pas au Camp Nou ? QuatreQuatreDeux détaille tout ce que vous devez savoir ci-dessous.

Pourquoi Barcelone ne joue-t-il pas au Camp Nou ?

En termes simples, le Camp Nou fait l’objet d’un vaste projet de rénovation qui laissera le stade presque méconnaissable sous son aspect actuel.

En fait, les travaux avaient déjà commencé sur le projet avant même la fin de la saison 2022/23, avec une grande partie d’une partie du troisième niveau supprimée pendant la pause de mi-saison pour la Coupe du monde 2022.

Barcelone prévoit d’apporter des correctifs essentiels au Camp Nou depuis 2014, lorsque les plans de travail ont été approuvés pour la première fois par les membres du conseil d’administration du club. Cependant, des problèmes financiers, Covid et un changement de présidence du club ont entraîné un long retard dans le démarrage des travaux.

Enfin, cependant, ces rénovations sont mises en place, Barcelone devant trouver une nouvelle maison pour la saison 2023/24. Ils devraient revenir avec des foules réduites en novembre 2024, alors que le stade sera toujours en construction. Les entrepreneurs visent la fin de 2026 pour l’achèvement de tous les travaux sur le Camp Nou, le président Joan Laporta suggérant même qu’un match hommage à Lionel Messi pourrait rouvrir le stade à pleine capacité.

Pourquoi le Camp Nou est-il rénové ?

Bien qu’il soit le plus grand stade d’Europe, le Camp Nou a en fait un certain nombre de problèmes qui doivent être résolus, notamment les problèmes de sécurité.

Au cours des dernières années, un certain nombre de rapports ont été publiés soulignant les préoccupations concernant l’intégrité structurelle du sol, avec La Vanguardia suggérant même qu’il y avait un « risque de chute de fragments sur les supporters dans les allées » et appelé à « une action immédiate ». En effet, 21 matchs ont été disputés au Camp Nou en 2019 et 2020 malgré de sérieux problèmes structurels, mettant les supporters en danger.

Laporta a même admis en 2021 lors de son élection à la présidence qu’une action immédiate était nécessaire pour que le Camp Nou passe les contrôles de sécurité, ajoutant des investissements supplémentaires à court terme tandis que le projet à long terme se profilait en arrière-plan.

Dans le cadre des travaux de rénovation, l’ensemble du troisième niveau sera démoli, toutes les structures de support étant supprimées et remplacées. Ce plan vise à augmenter le nombre de sièges VIP disponibles, améliorant ainsi les sources de revenus du club. D’autres travaux de fondation seront également démolis afin de renforcer le stade et de s’assurer qu’il répond aux exigences de sécurité.

La capacité sera également augmentée de 99 354 places à 105 000, avec un toit supplémentaire recouvert de 30 000 mètres carrés de panneaux solaires. Un écran à 360 degrés parcourra également tout l’intérieur du stade, tandis qu’il sera renommé Spotify Camp Nou dans le cadre d’un accord de parrainage lucratif d’une valeur de 237 millions de livres sterling.

À l’extérieur du stade, de nouveaux complexes de bureaux, des espaces verts, des zones événementielles et un hôtel sur place seront ajoutés, ainsi qu’une arène plus petite – le Palau Blaugrana – qui accueillera l’équipe de basket-ball et de futsal du club.

Combien coûteront les rénovations du Camp Nou ?

Au total, Barcelone s’attend à dépenser 1,5 milliard d’euros pour le projet, 20 banques et prêteurs différents aidant tous le club à assumer les coûts. Heureusement pour le club, ce chiffre n’est pris en compte dans aucune des règles du fair-play financier (FFP) de l’UEFA.

« Le club commencera à rembourser l’opération une fois les travaux terminés sur le stade, en utilisant les revenus générés par le Camp Nou, qui devraient être d’environ 247 millions d’euros par an », a déclaré le Barça.