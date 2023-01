Pourquoi Barcelone jouera la Copa del Rey sur la côte africaine

Après avoir remporté la Supercopa d’Espagne en Arabie saoudite dimanche, Barcelone se rend jeudi sur le continent africain pour reprendre sa campagne de Copa del Rey contre un club dirigé par un ancien concurrent de “Big Brother”.

Ce n’est pas un autre cas de la Fédération royale espagnole de football [RFEF] prendre le jeu en tournée pour de l’argent, mais une égalité en huitièmes de finale à l’AD Ceuta (diffuser EN DIRECT jeudi à 14 h HE sur ESPN + aux États-Unis). Après avoir eu besoin de plus de temps pour éliminer l’Intercity de troisième division 4-3 au dernier tour, le Barça s’est vu confier un voyage dans le petit territoire espagnol de Ceuta, qui borde le Maroc sur la côte nord de l’Afrique.

“C’est une belle ville, située entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, avec quatre cultures qui vivent en harmonie”, a déclaré à ESPN l’ancien milieu de terrain du Barça et de Tottenham Hotspur et né à Ceuta, Mohamed Ali Amar, mieux connu sous le nom de Nayim.

Ceuta, avec une population d’environ 85 000 habitants et une superficie de seulement 7 miles carrés, est en possession de l’Espagne depuis 1580. Cependant, le Maroc ne la reconnaît pas officiellement comme territoire espagnol. Cela a conduit à des points d’éclair – pas plus tard qu’en 2021, lorsque le gouvernement marocain assouplissement des contrôles aux frontières — mais Nayim dit que toute tension diplomatique ne s’est pas répandue dans la vie de la ville.

“C’est un exemple pour la société”, a-t-il déclaré. “Il y a de grandes communautés musulmanes et chrétiennes et de plus petites communautés hébraïques et hindoues. C’est une ville où vous vivez tous ensemble très paisiblement et appréciez la gastronomie méditerranéenne.”

De larges pans de la population ont des racines marocaines des générations passées, y compris Nayim. La ville est plus proche de Tanger et de Rabat que de Madrid et de Barcelone, ce qui a conduit à un bras de fer émotionnel intéressant lorsque le Maroc s’est rencontré à la Coupe du monde au Qatar et a stupéfié le monde en remportant les huitièmes de finale aux tirs au but.

Tout juste de retour après avoir remporté la Supercopa d’Espagne en Arabie Saoudite, Barcelone se rendra désormais sur le continent africain pour son match sur le territoire espagnol de Ceuta. GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

“Je n’étais pas dans la ville pour le match, mais cela a suscité beaucoup de passion”, a ajouté Nayim, célèbre a marqué un superbe vainqueur à la 119e minute pour le Real Zaragoza contre Arsenal lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA 1995 en lobant le gardien David Seaman à 40 mètres.

“[Morocco] prouvé qu’ils ne sont pas une petite équipe et qu’ils ont eu ce qu’ils méritaient. C’était incroyable comme ça [semifinal] La course a été vécue à Ceuta, mais aussi à travers le Maroc et en Espagne, où il y a une énorme population marocaine. Ce sont des passionnés de football.

“Et Ceuta est une ville absolument folle de football. Certains grands joueurs sont venus de là: Migueli qui a joué pour le Barca [from 1973-88]Pirri a passé de nombreuses années au Real Madrid [1964-80] et y est une légende, José Bravo, les frères Lesmes [Francisco and Rafael, the latter of whom won five European Cups with Real Madrid from 1955-60].

“Tant de joueurs ont joué dans la ville. Tant d’enfants y jouent au football. Il y a de plus en plus de scouts du grand [Spanish] clubs là-bas parce que la structure est de mieux en mieux tout le temps. Il y a des jeunes maintenant à Madrid et à Villarreal. C’est un endroit qui aime le football.”

Cet amour ne s’est pas traduit par des résultats cette saison pour le club de football, qui a été fondé en 1956 et fait partie du système de la ligue espagnole depuis lors. Ceuta occupe la dernière place du groupe 1 de la Primera RFEF – l’une des deux ligues régionales de troisième niveau – avec seulement deux victoires toute la saison. C’est peut-être à prévoir, cependant, lorsque leur division comprend également des équipes d’aussi loin que la Galice, y compris les géants déchus Deportivo La Coruna, qui sont à 12 heures de route de Ceuta une fois que vous arrivez sur le continent espagnol.

Ceuta, qui borde le Maroc sur la côte nord de l’Afrique, est un territoire espagnol depuis 1580. DeAgostini/Getty Images

Barcelone est à 13 heures, même si l’équipe de Xavi Hernandez ne prendra pas le bus. Ils prévoient de se rendre à Malaga, sur la côte sud de l’Espagne, avant de prendre des hélicoptères au-dessus de la Méditerranée et de Ceuta.

Ce devrait être un voyage plus confortable que celui que l’équipe représentant Melilla, une autre enclave espagnole en Afrique du Nord, a dû effectuer pour se rendre à Madrid en 2018. Melilla a dû prendre un ferry, un bus et un avion dans le cadre d’un voyage de 11 heures à travers la nuit à la capitale pour affronter le Real Madrid. Ils ont voyagé après avoir déjà perdu le match aller à domicile 4-0, et une défaite 6-1 au Bernabeu a été leur récompense pour le voyage exténuant.

Loin de leur forme désastreuse en championnat, la Copa del Rey s’est avérée une distraction bienvenue pour Ceuta, dont le président Luhay Hamido était un concurrent du Big Brother espagnol en 2003. Ils ont battu la deuxième division d’Ibiza et du côté de LaLiga Elche pour se rendre aussi loin . Ils espèrent ajouter le Barca, 31 fois vainqueur, à cette liste à l’Estadio Alfonso Murube d’une capacité de 6 500 places jeudi et pourraient bien utiliser les commentaires post-tirage de Xavi comme motivation supplémentaire. L’entraîneur de l’équipe catalane a déclaré qu’ils avaient eu “de la chance” d’être jumelés avec la plus petite équipe restante dans la compétition.

L’entraîneur de Ceuta, Jose Juan Romero, a riposté en déclarant : “Il [Xavi] aurait pu le dire autrement. Cela ne s’est pas bien passé avec moi, le club ou qui que ce soit.

“Nous n’irons pas dans le match pour demander des maillots, nous irons après eux. Ensuite, après le match, nous verrons qui a eu de la chance.”