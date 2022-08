Pourquoi Barcelone et Manchester City jouent-ils un match amical au Camp Nou trois semaines après le début de la saison ?

Pep Guardiola revient au Camp Nou mercredi alors que ses champions de Premier League Manchester City affrontent les géants de la Liga Barcelone lors d’un match amical malgré le fait que les deux clubs aient lancé leurs saisons 2022-23 il y a des semaines.

City est à trois matches de la défense du titre qu’il a commencé le 7 août, après avoir perdu contre Liverpool à Wembley dans le Community Shield huit jours auparavant le 30 juillet, tandis que le Barça disputera son troisième match de la saison dimanche contre le Real Valladolid (diffuser EN DIRECT à 13 h 30 HE sur ESPN + aux États-Unis). Et avant cela, les deux clubs se sont rendus aux États-Unis pour leurs tournées de pré-saison, accumulant six matchs entre eux outre-Atlantique le mois dernier.

Mais ils ont encore trouvé du temps dans leur emploi du temps pour jouer le match de mercredi, qui est pour une noble cause qui tient à cœur à Guardiola ainsi qu’à tous ceux qui sont impliqués avec le Barça.

Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que City a joué à Barcelone, où Guardiola a remporté deux ligues de champions parmi 14 trophées au cours de ses quatre glorieuses années à la tête de 2008 à 2012. A cette occasion, en 2016, Lionel Messi réussi un tour du chapeau et Neymar a ajouté un quatrième en fin de match après le gardien de City Claudio Bravo a été expulsé au début de la seconde mi-temps lors d’un match de phase de groupes de la Ligue des champions.

Les trajectoires des clubs sont allées dans des directions opposées depuis lors.

City s’est amélioré de mieux en mieux sous l’ancien entraîneur du Barca Guardiola, remportant la Premier League au cours de quatre des cinq dernières saisons, bien que le succès européen leur échappe toujours.

Le Barça, quant à lui, a perdu Messi et Neymar, a accumulé plus d’un milliard d’euros de dettes et s’est éloigné des meilleurs clubs européens, remportant une seule Copa del Rey au cours des trois dernières saisons. Il y a de l’espoir, cependant, après un été de dépenses supplémentaires, qu’ils soient prêts à se réaffirmer comme l’une des meilleures équipes du continent.

Pourquoi Barcelone et Man City jouent-ils ce match ?

Ce match amical devait initialement avoir lieu l’année dernière, mais il a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. La fréquentation aurait été plafonnée à 30 000, conformément aux restrictions du gouvernement local à l’époque, et les clubs voulaient que le match se joue dans un stade plein – le Camp Nou en détient près de 100 000.

En effet, l’argent récolté grâce au jeu ira à la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA) au nom de Juan Carlos Unzue, qui a été diagnostiqué avec la maladie au début de 2020.

Le Barça et City avaient cherché une date en pré-saison, mais les tournées estivales à l’étranger ont eu la priorité et il s’est avéré impossible de trouver une journée qui fonctionnait pour les deux équipes. Par conséquent, ils ont pris la décision légèrement inhabituelle de tenir le match ce mercredi, même si les deux équipes ont déjà commencé leurs saisons nationales.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, à gauche, pose aux côtés de Juan Carlos Unzue, au centre, et du manager de Manchester City, Pep Guardiola. LLUIS GENE/AFP via Getty Images

Qui est Juan Carlos Unzue ?

Unzue est un ancien gardien de but devenu entraîneur qui a passé la majeure partie de sa carrière à Séville. Il entretient également des liens étroits avec Barcelone, où il a été le gardien suppléant du club entre 1988 et 1990, même si c’est en tant qu’entraîneur qu’il est le plus connu au Camp Nou. Il est devenu l’entraîneur des gardiens du Barça de Frank Rijkaard à sa retraite et a conservé ce poste sous Guardiola.

Il a ensuite tenté sa chance en tant que manager de Numancia et Racing Santander avant de devenir l’assistant de Luis Enrique au Celta Vigo en 2013. Il a suivi Luis Enrique au Barça un an plus tard, où ils ont remporté le triplé en 2015.

Après avoir été responsable du Celta et de Gérone, il a reçu un diagnostic de SLA en 2020, qui est la forme la plus courante de maladie du motoneurone.

Unzue, rarement vu sans sourire et maintenant en fauteuil roulant, a collecté des fonds pour financer la recherche sur la SLA et le Barça voulait jouer un rôle dans cette collecte de fonds. City, entraîné par l’ami d’Unzue, Guardiola, était un adversaire évident et aussi glamour en termes de génération d’intérêt.





Pourquoi Barcelone est-il le seul club à jouer régulièrement des matchs amicaux pendant la saison ?

Le Barça a pris l’habitude de jouer des matches amicaux à des moments difficiles, même si c’est généralement pour faire profiter ses propres coffres plutôt que pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

Ils ont terminé la saison dernière avec un voyage en Australie pour affronter une équipe All-Stars de la A-League à Sydney. Ce luminaire aurait valu 5 millions d’euros au club catalan.

En décembre 2021, ils se sont rendus en Arabie saoudite pour affronter Naples en Coupe Diego Maradona, après le décès de l’attaquant argentin l’année précédente. Deux clubs où il a passé plus de temps que le Barça, Argentinos Juniors et Boca Juniors, n’ont pas reçu d’invitation. C’était une autre source d’argent pour le club catalan.

En 2018, juste avant la fin de la saison, le Barça a également organisé un voyage en Afrique du Sud pour affronter Mamelodi Sundowns. Beaucoup reprochent encore à ce match d’avoir coûté à l’équipe d’Ernesto Valverde une saison sans défaite. À peine trois jours plus tôt, ils avaient perdu leur avant-dernier match de la saison, qui était leur seule défaite dans cette campagne, 5-4 contre Levante. Le voyage à venir et les stipulations contractuelles concernant certains joueurs devant jouer en Afrique du Sud auraient été une distraction.

Le Barça accueille également le trophée Joan Gamper chaque année au Camp Nou, bien que ce match ait lieu la semaine avant le début de la nouvelle campagne. Pumas UNAM, Juventus, Elche, Arsenal, Boca Juniors et Chapecoense sont des invités récents.

Cela aura-t-il un impact sur le début de saison des équipes ?

Le Barça a une équipe gonflée, donc l’entraîneur Xavi Hernandez peut voir ce match favorablement. Cela représente une chance de donner plus de minutes aux nouvelles recrues Franck Kessie et Raphinhaqui étaient tous deux remplaçants lors de la victoire du week-end à la Real Sociedad, et Jules Koundéqui n’est pas encore inscrit pour jouer en Liga en raison du plafond de dépenses imposé par la ligue.

Xavi peut également en profiter pour donner du temps de jeu à Gerard pique, Serge Roberto, Miralem Pjanic et d’autres joueurs qui n’ont pas participé régulièrement aux deux matchs de LaLiga disputés jusqu’à présent.

Le fait qu’il se joue au Camp Nou est également positif, car cela signifie qu’il n’y a pas de voyage en milieu de semaine avant la visite du Real Valladolid dimanche.

Guardiola n’a peut-être pas une vision aussi positive de la procédure. City avait un banc inexpérimenté car ils étaient tenus 3-3 par Newcastle United dimanche, bien qu’ils aient toujours pu laisser de côté des joueurs du genre de Riyad Mahrez et signature estivale Kalvin Phillips.

Comme Xavi, alors, Guardiola profitera probablement de ce match pour mieux voir Phillips, Julian Alvarez et la nouvelle signature Sergio Gomezun produit de l’académie de Barcelone.

S’exprimant lors de la présentation du match en juin, Guardiola a déclaré qu’il alignerait une équipe solide et City est arrivé à Gérone, juste au nord de Barcelone, avec tous ses joueurs vedettes dimanche.

Beaucoup d’attention tombera sur le milieu de terrain de City Bernardo Silva. Le Barça n’a pas caché son désir de signer le joueur – le président Joan Laporta en a même fait une blague lors de cette présentation en juin – mais il portera le bleu City mercredi. Bien que l’international portugais ait déclaré à Rob Dawson d’ESPN plus tôt ce mois-ci que son avenir était incertain, City a déclaré qu’il ne partirait probablement pas pendant le mercato estival et la situation financière du Barça suggère qu’il ne sera peut-être même pas en mesure de tester la position de City.