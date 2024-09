Pourquoi Barcelone commence à croire en elle-même

De nombreuses initiatives privées viennent compléter le travail d’institutions comme le MACBA et d’autres organismes publics d’art de la ville : MNAC, le Musée Picasso, le CCCB, Hangar, La Virreina, CaixaForum, Arts Santa Mònica et Fabra i Coats. Parmi elles, les fondations Miró, Tàpies, Suñol et Vila Casas sont les plus remarquables. On peut également citer KBr Barcelona et Foto Colectania, dédiée à la photographie. Plus récemment, le Musée d’Art Interdit (propriété du collectionneur et magnat des médias Tatxo Benet) et le Musée Moco de Barcelone ont rejoint la liste. L’offre artistique est vaste et presque toujours de très grande qualité.

En réalité, Barcelone a toujours produit et exposé de l’art de qualité, mais la collection reste un intérêt de spécialiste, qui ne semble pas avoir de racines très profondes. Pourtant, Rebeca Blanchard, Àlex Nogueras et Patricia et Marta de Muga, associés de la galerie Prats Nogueras Blanchard (née plus tôt cette année de la fusion de deux galeries préexistantes), soulignent que l’échec de la transmission de la tradition de collection d’une génération à l’autre est en partie compensé par la population européenne qui possède des résidences secondaires dans la ville. « Alors qu’à Madrid, vous trouverez des collectionneurs latino-américains, nous avons beaucoup de collectionneurs de pays comme la Suisse, l’Allemagne et la France, qui vivent à Barcelone une partie de l’année. Ils sont très respectueux et ouverts d’esprit. De plus, beaucoup d’entre eux s’intéressent aux artistes catalans, ce que nous trouvons plutôt gentil de leur part. »

Leur intérêt n’est pas difficile à comprendre. Comme dans toute scène artistique, le dynamisme vient souvent des artistes eux-mêmes, ce que Dyangani Ose a rapidement reconnu. « Étant à la tête du MACBA, je reçois souvent des propositions très intéressantes, très interdisciplinaires, et mes rencontres avec cette Barcelone dynamique me rappellent la ville que j’ai connue il y a plus de 20 ans », dit-elle. « J’ai l’impression que cette énergie est en train de se régénérer. Barcelone commence à croire en elle-même. »