Barack Obama avait un invité supplémentaire pour une partie de la quarantaine.

Cette semaine, l’ancien président des États-Unis a partagé un peu son expérience lors de la pandémie de coronavirus sur le Baladodiffusion de Bill Simmons. Il a dit qu’il aimait passer du temps avec ses filles Sasha, 19, et Malia, 22 ans, et était ravi de constater qu’ils semblaient également ravis de renouer avec leur cher vieux papa.

« C’est une bénédiction parce que tous les trucs des adolescents sont en quelque sorte partis maintenant et ils viennent juste de rentrer, et ils vous aiment à nouveau et ils veulent passer du temps avec vous », a expliqué le politicien. « Et ils sont drôles. Comme je pense que beaucoup de familles, nous avons traversé ce premier mois où nous jouions à des jeux tous les soirs et faisions de petits projets d’art et d’artisanat, puis lentement ils ont commencé à s’ennuyer un peu avec nous. Peut-être enseignant Malia et Sasha, et le petit ami de Malia, qui était avec nous pendant un petit moment, Spades. «

Lorsque Bill a posé des questions sur le petit ami de Malia, Barack a révélé comment Rory Farquharson –à qui l’étudiant de Harvard est lié depuis 2017 – a fini par s’écraser avec la famille.