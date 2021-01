Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Les autobronzants ont parcouru un long chemin pour vous faire ressembler à un oompa loompa. Mais comme je préfère un look naturel, je m’en éloigne toujours par peur d’un accident.

Eh bien, maintenant tout a changé grâce à Corps de Bali. La marque australienne mousse autobronzante n’est jamais strié, sent frais et propre et n’éclate pas ma poitrine ou mon dos (j’ai la peau sensible).