Pourquoi Bake Off s’appelle-t-il aussi The Great British Baking Show ?

Les émissions de BAKING, comme Bake Off, font partie des types d’émissions de cuisine les plus populaires à la télévision.

Le Great British Baking Show, qui est disponible sur Netflix, a lancé sa nouvelle saison le 16 septembre 2022.

Qu’est-ce que le Great British Bake Off ?

Le Great British Bake Off, également appelé The Great Baking Show, est une compétition mettant en vedette 12 concurrents.

Chaque concurrent tente de créer des recettes difficiles dans un environnement qui encourage l’autre à être utile plutôt que trop compétitif.

Chaque semaine, un concurrent est nommé Star Baker, ce qui l’incite à gagner la manche, tandis qu’un autre concurrent est éliminé.

Le spectacle est animé par les comédiens Noel Fielding et Matt Lucas et les chefs Paul Hollywood et Prue Leith sont les juges.

Pendant la pandémie de Covid-19, le spectacle s’est déroulé dans un lieu sécurisé au Down Hall Hotel Spa and Estate à la périphérie de Londres pour 2020 et 2021.

Cependant, la saison 2022 est revenue à son ancien emplacement dans la maison de campagne et le domaine de Welford Park dans le comté de Berkshire.

Cet emplacement avait auparavant été utilisé pour filmer toutes les saisons de l’émission de 2014 à 2019.

Pourquoi la série a-t-elle deux noms ?

Au Royaume-Uni, l’émission de pâtisserie préférée est appelée The Great British Bake Off, ou Bake Off.





Cependant, aux États-Unis, l’émission s’appelle The Great British Baking Show en raison de problèmes de marque.

La célèbre marque de pâtisserie américaine Pillsbury, qui appartient à General Mills, est propriétaire de la marque déposée pour le terme « bake off », car elle englobe toutes les compétitions de boulangerie aux États-Unis.

En 1949, Pillsbury a lancé un concours de pâtisserie pour célébrer son 80e anniversaire, connu sous le nom de Pillsbury Bake Off.

Lorsque The Great British Baking Show a été diffusé pour la première fois aux États-Unis, la marque “bake off” était en conflit avec le nom donné à l’émission au Royaume-Uni.

Qui sont les concurrents de la saison 13 ?

Il y a 12 candidats qui débutent dans la saison 13 de The Great British Baking Show.

Les concurrents restants sont :

Abdul, 29 ans, ingénieur en électronique

Carole, 59 ans, caissière de supermarché

Dawn, 60 ans, responsable informatique

James, 25 ans, scientifique nucléaire

Janusz, 34 ans, assistant personnel

Kevin, 33 ans, professeur de musique

Maxy, 29 ans, assistante architecture

Rebs, 23 ans, étudiant en Master

Sandro, 30 ans, nounou

Syabira, 32 ans, attachée de recherche cardiovasculaire

Les concurrents suivants ont été éliminés :

Will, 45 ans, ancien directeur d’association caritative

Maisam, 18 ans, étudiante et assistante commerciale

Comment puis-je regarder The Great British Bake Off ?

Le premier épisode de The Great British Bake Off a été créé le 16 septembre 2022.

L’émission sera diffusée sur Channel 4 tous les mardis à 20 heures au Royaume-Uni. Il peut être diffusé sur le site Web de la chaîne.

Il sera diffusé sur Netflix pour ceux qui regardent aux États-Unis tous les vendredis à 3 heures du matin HNE.