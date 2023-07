Pourquoi Bajrang Punia et Vinesh Phogat ont été directement admis aux Jeux asiatiques | Exclusif

Juste au moment où vous pensiez que la saga de lutte contre la lutte était terminée, le comité ad hoc à la tête de la Wrestling Federation of India (WFI) a de nouveau remué le nid de frelons en accordant à deux des trois lutteurs les plus en vue une exemption et une entrée directe dans les prochains Jeux asiatiques.

Bajrang Punia et Vinesh Phogat ont reçu une entrée directe dans leurs catégories de poids respectives. Bien que le comité ad hoc du WFI ait annoncé que des essais de sélection auront toujours lieu pour ces catégories, les gagnants des essais seront tenus en attente.

La décision a déjà soulevé beaucoup de sourcils comme une sorte de contrepartie pour arrêter les protestations qui ont embarrassé toute la machinerie sportive de l’Association olympique indienne (IOA) au ministère des Sports.

Il est également suggéré que la décision est injuste pour les autres joueurs et était l’une des principales raisons pour lesquelles l’ancien chef de la WFI, Brij Bhushan Sharan, était opposé par lesdits joueurs car il les avait appelés pour avoir refusé de participer aux essais.

News18 a appris de sources fiables au sein du comité ad hoc que la décision a été prise après consultation non seulement des entraîneurs du panel, mais aussi de la fédération de lutte et dans les paramètres des politiques de sélection de la fédération.

Une source a déclaré à News18 que tous les entraîneurs ont rapporté que Punia et Phogat sont toujours les meilleurs de leur catégorie, et personne ne s’est opposé à leur sélection en tant qu’entrées directes. Interrogée sur leur condition physique et leur préparation au match, la source a déclaré que la plupart des entraîneurs estimaient que leur expérience était telle qu’ils pouvaient encore se préparer en trois semaines.

L’un des joueurs impactés par cette décision, Antim Phanghal a soulevé la question de savoir comment les lutteurs choisis ne s’entraînaient pas depuis un certain temps. Elle a également contesté cette décision devant les tribunaux.

Les règlements de la WFI pour les essais de sélection pour les Jeux asiatiques stipulent que bien que les essais dans toutes les catégories de poids soient obligatoires, le comité de sélection aura le pouvoir discrétionnaire de sélectionner des joueurs emblématiques comme les médaillés des championnats olympiques/mondiaux sans essais fournis par l’entraîneur en chef/expert étranger.

Alors que Punia est médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2020, Phogat a remporté sa deuxième médaille aux Championnats du monde en 2022.

L’autre question soulevée était de savoir pourquoi Ravi Dahiya, médaillé d’argent olympique, n’a pas reçu d’inscription directe comme les autres. Dans son cas, il a été souligné que certains problèmes de blessure étaient la raison pour laquelle il n’avait pas reçu le même traitement.

Pendant ce temps, la Haute Cour de Delhi a demandé une réponse de la WFI pour expliquer l’exemption de Punia et Phogat des procès des Jeux asiatiques.

« Si (la base de sélection) est juste, équitable et raisonnable, c’est la fin de l’affaire », a déclaré le juge Subramonium Prasad en inscrivant l’affaire à entendre vendredi.

Les Jeux Asiatiques 2023 auront lieu à Hangzhou, en Chine, du 19 septembre au 8 octobre.