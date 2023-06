Pourquoi Baiju Bawra de Sanjay Leela Bhansali est le film le plus attendu et le plus attendu

Parmi les meilleurs cinéastes indiens, Sanjay Leela Bhansali démontre constamment son talent artistique exceptionnel. Nous avons vu pour la dernière fois son génie avec ‘Gangubaï Kathiawadi‘ qui est devenu le premier véritable succès de Bollywood pendant la pandémie et qui a fait table rase lors des cérémonies de remise des prix. Il n’est donc pas surprenant que le prochain projet de l’auteur, « Baiju Bawra », soit le film dont on parle le plus cette année.

Baiju Bawra est l’un des films les plus importants du cinéma indien

La dernière entreprise de Bhansali, Baiju Bawra, a captivé l’attention de l’industrie, suscitant de nombreuses discussions autour de sa production et de sa distribution de stars. Sans aucun doute, Baiju Bawra est l’un des films les plus importants du cinéma indien, promettant d’être une autre merveille cinématographique de la bannière SLB.

Au milieu des rumeurs tourbillonnantes et de l’anticipation palpable, le film est sans aucun doute apparu comme l’une des entreprises les plus ambitieuses du réalisateur, soulignant son œil averti pour le casting.

L’expert de l’industrie, Taran Adarsh, s’est également tourné vers les médias sociaux pour consolider cette position. Adarsh ​​a déclaré: « SANJAY LEELA BHANSALI – ‘BAIJU BAWRA’ Il y a d’énormes spéculations sur #BaijuBawra Dès son casting jusqu’aux délais du projet, tout est discuté par la fraternité des médias … C’est compréhensible car #BaijuBawra est l’un des plus grands des projets qui iraient sur les étages… Un sujet qui passionne #SanjayLeelaBhansali depuis quelques temps maintenant Restez à l’écoute pour plus d’actualités à ce sujet ! »

Sanjay Leela Bhansali a remodelé le paysage du cinéma indien

Sanjay Leela Bhansali a remodelé le paysage du cinéma indien avec ses contributions impressionnantes, évidentes à travers ses superproductions colossales comme Devdas, Bajirao Mastani, Gangubai Kathiawadi, Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela et Padmaavat. Notamment, en 2022, l’opus magnum de Bhansali Gangubai Kathiawadi a non seulement incité le public à affluer vers les théâtres pendant l’ère post-pandémique, mais a également remporté un succès sans précédent au box-office.

Avec les légendes du cinéma comme Raj Kapoor, K Asif, Mehboob Khan, V Shantaram, Guru Dutt et Kamal Amrohi, l’ère des années 60 à 90 a vu un cinéma prolifique. Alors que le public avait soif de plus d’un cinéma aussi merveilleux et pur, il a été réintroduit dans un cinéma authentique avec tout le réalisme et la célébration du visionnage au cinéma, grâce à Sanjay Leela Bhansali. Après avoir donné au public un cinéma vraiment incroyable, il est un cinéaste qui prend le relais et perpétue l’héritage en tant que véritable héritier du patrimoine cinématographique indien.