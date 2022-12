Pourquoi avoir une dette de vacances peut être particulièrement troublant cette année

Des piétons regardent les vitrines des Fêtes dans un magasin de New York le 2 décembre 2021.

Une inflation élevée et des taux d’intérêt en hausse signifient que les acheteurs de vacances qui se sont tournés vers les cartes de crédit et d’autres méthodes d’emprunt se retrouvent avec des soldes plus importants cette année.

Selon un nouvelle enquête de LendingTree. Mais la dette moyenne des emprunteurs a grimpé à 1 549 $ en 2022, une augmentation de 24 % par rapport à la moyenne de 1 249 $ de l’an dernier.

La plupart des personnes – 63% – qui ont contracté des dettes ne prévoyaient pas de le faire, contre 54% l’année dernière.

Plus d’un tiers des acheteurs – 37% – prendront cinq mois ou plus pour rembourser ces soldes, contre 28% l’année dernière, a constaté LendingTree.

L’enquête en ligne a été menée entre le 16 et le 19 décembre et a inclus 2 050 consommateurs âgés de 18 à 76 ans.

“Ce n’est pas surprenant, étant donné que le coût de tout semble avoir augmenté de jour en jour au cours de l’année écoulée”, a déclaré Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez LendingTree.

“Mais c’est vraiment troublant, compte tenu du niveau élevé des taux d’intérêt et du fait qu’ils ne devraient continuer à augmenter que pendant les prochains mois”, a-t-il ajouté.

Même dans les meilleures conditions économiques, la plupart des gens ont une petite marge d’erreur financière, selon Schulz. Avec une inflation galopante, cela réduit à néant leur marge de manœuvre financière, a-t-il déclaré.