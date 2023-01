“Pourquoi avoir la technologie si nous allons l’ignorer?” La gestion de la charge continue de diviser en NBA

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

C’est peut-être la phrase la plus méprisée de la NBA aujourd’hui : gestion de la charge.

C’est certainement le plus mal compris.

C’est une phrase fourre-tout pour décrire quand un joueur par ailleurs en bonne santé s’absente d’un match, un joueur qui revient d’une blessure est limité dans sa capacité de jouer, ou il est annoncé au début d’une saison que certains joueurs ne joueront pas les nuits consécutives.

Tout cela au nom de la gestion de la charge.

C’est un concept fréquemment ridiculisé en privé par les entraîneurs et les directeurs généraux, et pas si privé par les fans et les anciens joueurs – peut-être, en particulier les anciens joueurs – comme une sortie pour les stars d’aujourd’hui bien rémunérées pour prendre des vacances payées.

Je le tenais moi-même en piètre estime. Mais il y avait toujours deux questions qui me tourmentaient : pourquoi ça ne semble pas fonctionner ? Et, si cela ne fonctionne pas, pourquoi les équipes de la NBA l’emploient-elles encore ?

La réponse – basée sur mes conversations avec des joueurs qui font partie des rares hommes de fer d’aujourd’hui ou qui ont joué à la fois à l’ère du bump-and-grind et de la rencontre sans contact d’aujourd’hui – est la suivante : contrairement à la croyance populaire, le jeu d’aujourd’hui est plus exigeant physiquement que jamais.

“C’est une évaluation juste”, déclare le meneur de l’Utah Jazz Mike Conley, un vétéran de 15 ans qui a passé ses 12 premières saisons dans le cadre du “Grit n ‘Grind” Memphis Grizzlies, une équipe qui semblait avoir sauté le continuum temporel de les années 1990, lorsque la plupart des équipes se contentaient d’écraser plutôt que d’entourer leurs adversaires.

“Je faisais partie de l’ère physique, où vous pouviez vérifier et broyer à la main, publier et tout ça”, a déclaré Conley, souriant au souvenir. “Nous étions une équipe physique. C’est qui nous étions. C’était éprouvant d’une toute autre manière. Vous avez joué à travers les blessures, mais c’était plus de bosses et d’ecchymoses parce que vous étiez physiquement agressé. Maintenant, c’est comme, imaginez courir aussi vite que vous peut pendant 48 minutes et avoir à le faire tous les soirs. Il y a plus de possessions, plus d’occasions d’avoir ces blessures sans contact. Les gars ont plus de tensions au mollet, plus d’ischio-jambiers et des trucs comme ça. Nous n’en recevions pas autant ( avant).”

Les blessures, dans l’ensemble, en NBA ont augmenté, selon une étude publié en février dernier, malgré les progrès de la médecine du sport, de la nutrition, des habitudes de sommeil, de l’entraînement et, oui, de la gestion de la charge. Ce qui suggérerait que toutes les avancées n’ont pas été en mesure de compenser les plus grandes exigences physiques du jeu.

Cela ne surprendrait pas le centre des Warriors Kevon Looney, l’un des cinq joueurs à avoir disputé les 82 matchs de la saison dernière. C’est sa huitième saison, et même sur cette période relativement courte, il peut attester de la façon dont le jeu est devenu beaucoup plus dynamique physiquement.

“Vous jouez davantage dans l’espace et couvrez beaucoup plus de terrain, fermez, arrêtez et avancez beaucoup plus”, a-t-il déclaré. “Quand vous jouiez dans plus d’un match sur demi-terrain, vous deviez frapper plus, mais vous étiez debout à un endroit, jouant dans une zone, au lieu d’avoir à voler tout autour. Je sais qu’en tant que grand homme, je dois couvrir beaucoup plus de terrain maintenant qu’auparavant quand je suis arrivé dans la ligue.”

La première saison de Looney a été la dernière pour Tim Duncan, qui a contribué à populariser – sinon à introduire – le concept de gestion de la charge. L’entraîneur-chef des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, a remporté un cinquième championnat avec Duncan, 37 ans, et Manu Ginobili, 36 ans, en gérant soigneusement leurs minutes au cours de la saison 2013-14.

La stratégie a été inspirée par l’âge avancé et l’historique des blessures de Duncan et Ginobili, pas des analyses, mais c’était aussi la première saison où la NBA a installé des caméras dans les chevrons de chaque arène pour suivre et mesurer le mouvement des joueurs au cours d’un match, y compris les distances parcourues et leur vitesse moyenne en attaque et en défense.

Il ne fait aucun doute que les joueurs courent plus et à des vitesses plus élevées aujourd’hui que jamais auparavant. Au cours de la première saison, les données ont été recueillies, 14 joueurs ont couru en moyenne 2,5 milles ou plus par match. Cette année jusqu’à présent : 40 sont à ou au-dessus de cette marque.

Les équipes sont également en mesure de collecter des données biométriques sur les joueurs, allant de leur temps de réaction à la consommation d’oxygène et aux niveaux d’acide lactique, qui sont utilisées par le personnel médical pour convaincre les joueurs de prendre une nuit de repos.

“Vous devez prendre soin de votre corps de différentes manières afin de maintenir le rythme que nous avons actuellement, et ils partagent beaucoup d’informations avec vous”, a déclaré l’attaquant des Portland Trail Blazers Jerami Grant, qui en est à sa neuvième saison. “Ils vous montrent comment votre corps s’use. Vous pouvez voir combien de pas vous faites sur le terrain. Vous pouvez voir votre diminution du jeu et ce qui pourrait en être la cause. Par exemple, vous pourriez manquer un tir parce que vos jambes sont fatigué. Ils suivent tout.

Certains joueurs sont plus réceptifs à cette information que d’autres.

“Je ne m’y suis toujours pas adapté”, a déclaré Conley. “Je veux jouer chaque fois que je le peux. J’adore jouer au cerceau. C’est ma partie préférée. Si je peux sauter un entraînement ou quelque chose comme ça, je dirai : ‘Ouais, d’accord.’ Les jeux sont la partie amusante. Il en faut beaucoup pour mettre votre fierté et votre ego de côté et dire : “Hé, ces gars savent ce qu’ils font et sont bien payés pour nous protéger de nous-mêmes.””

L’attaquant des Warriors Draymond Green, à sa 11e saison, est maintenant un défenseur de la science. Il a commencé comme un gars en costume tous les soirs, ratant un grand total de sept matchs de saison régulière au cours de ses quatre premières saisons et jouant les 82 sa deuxième année. Mais le battement de cinq courses consécutives jusqu’à la finale, mélangé aux informations fournies par le directeur de la santé et de la performance des joueurs de deuxième année, David Taylor, qui a conduit à une sixième apparition en finale et un quatrième championnat, a suffi à faire changer d’avis Green sur le sujet du repos. .

“Pourquoi avons-nous la science, pourquoi avons-nous la technologie si nous allons l’ignorer?” a demandé Vert. “Nous avons le meilleur gars scientifique du jeu à Dave Taylor. Pourquoi l’ignorerions-nous? Il y a des gars qui ont joué dans cette ligue qui ont essayé de jouer les 82 matchs et qui ne peuvent plus marcher. Donc, la ténacité est ce que vous en faites. . » avant, les gars étaient trop lents et ils ne pouvaient pas suivre. C’est ridicule aussi, non ? C’est un jeu différent.

Green et Conley incarnent le changement de mentalité des joueurs. Mais le plus grand changement pourrait être dans l’approche d’équipe.

L’icône des Chicago Bulls, Michael Jordan, a disputé neuf fois les 82 matchs de sa carrière de 15 ans, y compris sa toute dernière saison, au cours de laquelle il a eu 40 ans avant la fin. Un pied cassé lors du troisième match de sa deuxième saison faisait partie des six raccourcis. Dans le match d’aujourd’hui, les Bulls liés à la loterie l’auraient exclu pour la saison – comme les 76ers l’ont fait lorsque la recrue Ben Simmons s’est cassé le pied au camp d’entraînement – ​​pour protéger la pierre angulaire de leur franchise contre les nouvelles blessures et améliorer leurs chances d’atterrir le choix n ° 1. Si la direction de Bulls a tenté de dissuader Jordan de revenir, elle n’a pas fait un très bon travail. Il est revenu en mars pour disputer les 14 derniers matchs de la saison régulière juste pour entraîner Chicago dans les séries éliminatoires et affronter les Celtics de Boston, tête de série, contre lesquels Jordan a joué 43, 53 et 39 minutes en vain, essayant d’éviter un balayage.

A l’inverse, LeBron James en est à sa 20e saison. Il n’a joué qu’une seule fois dans les 82 matchs et il insiste sur le fait qu’il commence chaque saison avec le désir de jouer autant qu’il le peut. Les données de suivi suggèrent qu’il est un expert en gestion de charge même lorsqu’il est dans des jeux, minimisant la quantité de terrain qu’il couvre, en particulier hors du ballon. Mais tout cela lui a permis de continuer à jouer à un niveau extrêmement élevé, avec une moyenne de 36 minutes par match à 38 ans.

“Je pense qu’il y a beaucoup de gars aujourd’hui, peut-être qu’ils sentent qu’ils ont plus d’informations qu’ils font la bonne chose sur la base de cette toute nouvelle chose analytique”, a déclaré Conley. “Quand je suis arrivé pour la première fois, nous n’avions pas tout cela. Vous n’aviez pas quelqu’un dans votre oreille qui vous disait constamment ‘Tu es l’homme, tu n’as pas besoin de jouer ce soir’ ou ‘Tu es le mec, nous devons te reposer pour te préparer pour les séries éliminatoires. C’était: “Je dois jouer tous les soirs. Ils me paient tout cet argent, je dois y aller et jouer.” “C’est donc un changement différent. Je pense que l’équipe fait de son mieux pour vous faire jouer. Nous nous blessons. Nous avons une entorse à la cheville, où la personne moyenne peut manquer deux semaines, nous sommes de retour dans deux, trois jours. Certains gars sont vraiment blessés et essaient de passer et s’il y a une zone grise, et vous demandez à l’équipe, ‘Est-ce que j’y vais ou pas?’ l’équipe va vous dire de ne pas y aller. Ils vont plus pécher par excès de prudence aujourd’hui qu’il y a 15 ans.”

Tout cela fait de Looney un retour en arrière. Après avoir disputé les 82 matchs de la saison dernière et 22 matchs éliminatoires, il a bien l’intention de jouer à nouveau les 82 matchs cette saison – et, espérons-le, quel que soit le nombre de matchs d’après-saison qu’il faudra pour remporter un autre titre. Mais il sait qu’il devra persuader Taylor et le reste du personnel médical des Warriors de le laisser faire.

“J’ai ces conversations tout le temps”, a-t-il déclaré. “Je leur ai dit plusieurs fois : “Non, je me sens bien, je vais bien”, mais ils disent toujours : “Si vous ressentez quelque chose, si vous avez besoin d’une journée, prenez-en une”. Ou s’ils voient mes numéros tomber sur le terrain, ils diront: “Vous devrez peut-être en prendre un.” Tout le monde pense que les joueurs essaient de gérer la charge, mais c’est plus une question d’équipe, de la part du personnel d’entraînement. Ils veulent que les gars soient prêts, et c’est une longue saison, donc ils ne veulent pas que les gars se blessent. jouer à tous les matchs.”

En d’autres termes, comptez Looney parmi ceux qui gèrent très bien leur propre charge.

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, “Rebound”, sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et “Yao: A Life In Two Worlds”. Il a également un podcast quotidien, “On The Ball with Ric Bucher”. Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .