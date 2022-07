Pourquoi avez-vous besoin d’un nouvel ordinateur portable et comment décider quoi acheter

Après des années de travail acharné et une attente anxieuse des résultats, cela arrive enfin. Vous partez à l’université !

Peu importe ce que vous ressentez à propos de ce premier goût d’indépendance, les préparatifs sont probablement bien avancés. L’équipement de cuisine, le linge de lit et la papeterie figurent peut-être déjà sur la liste, mais il y a une autre chose que vous ne devez absolument pas oublier : un excellent ordinateur portable.

Vous en avez peut-être déjà un qui traîne dans la maison, mais est-il vraiment adapté pour plus de 3 ans d’études ? Dans la plupart des cas, la réponse est un non catégorique.

Mais en 2022, il y a plus de choix d’ordinateurs portables que jamais auparavant. Comment décidez-vous réellement lequel est le meilleur? Il y a huit domaines clés à prendre en compte, mais trouver le bon appareil n’est pas aussi difficile qu’on pourrait le penser. Voici ce qu’il faut rechercher.

En ce qui concerne les ordinateurs portables, il n’y a tout simplement rien de plus frustrant que de mauvaises performances. Certains appareils plus anciens peuvent à peine charger une page Web ou ouvrir un document Word, mais les machines modernes font tout cela et bien plus encore. De nos jours, il est possible d’intégrer un processeur puissant, beaucoup de mémoire et un SSD rapide dans un ordinateur portable incroyablement fin et léger. Vous rêvez de devenir une star de YouTube ou de vous faire connaître sur Twitch ? C’est maintenant votre chance.

Mais selon les lecteurs de Tech Advisor, une autre chose devrait figurer en tête de votre liste de souhaits dans un nouvel ordinateur portable : se réveiller rapidement du sommeil. C’est logique, non? Il n’y a rien de plus ennuyeux que d’attendre longtemps pour commencer, surtout quand une échéance approche à grands pas. Heureusement, il existe de nombreux ordinateurs portables actuels qui peuvent vous permettre d’être opérationnel en moins d’une seconde.

La prochaine chose la plus populaire pourrait vous surprendre : la connectivité. De nos jours, chaque ordinateur portable est équipé d’une connexion Wi-Fi intégrée, mais saviez-vous qu’il existe différentes versions ? Choisir un appareil avec Wi-Fi 6 ou 6E signifie que vous obtiendrez des vitesses de téléchargement plus rapides et une connexion plus fiable. Vous aurez toujours besoin d’un réseau solide, mais cela rend les choses beaucoup moins compliquées.

L’un des avantages des ordinateurs portables est qu’ils vous permettent de travailler à peu près n’importe où. C’est moins bien quand ils ne peuvent pas durer plus de quelques heures loin du chargeur. Nous connaissons tous la lutte, mais de nombreux ordinateurs portables de qualité garantissent désormais une autonomie d’une journée. Même lorsque vous êtes à court d’énergie, quelques minutes de connexion suffisent souvent à vous procurer quelques heures d’utilisation supplémentaire.

Mais plutôt que de se démener pour essayer de trouver le bon chargeur, presque tous les ordinateurs portables modernes utilisent le même connecteur : USB-C. Non seulement il fonctionne avec des tonnes de chargeurs différents, mais la certification Thunderbolt 4 signifie que vous pouvez transférer des données à des vitesses incroyablement rapides ou connecter de nombreux accessoires différents.

Presque tout le monde est passé aux appels Zoom du jour au lendemain en 2020, et les choses ne reviennent jamais comme elles étaient. Plutôt que de jouer avec une webcam séparée ou de supporter une qualité d’image terrible à partir de votre appareil actuel, pourquoi ne pas simplement avoir un excellent appareil photo intégré à votre ordinateur portable ? De nombreux appareils modernes offrent une qualité Full HD, ainsi qu’un son cristallin où que vous alliez.

Mais bien sûr, comment tu le look n’est pas la seule chose importante. L’ordinateur portable lui-même doit également avoir l’air de la pièce, ce qui ne peut pas être dit pour votre appareil actuel. Heureusement, ces jours-ci, vous pouvez obtenir une superbe machine haut de gamme qui ne fait aucun sacrifice ailleurs.

Enfin, il y a le peu ennuyeux – la sécurité. Il est extrêmement important de garder votre appareil en sécurité, mais cela peut sembler si compliqué lorsque vous voulez simplement commencer à l’utiliser. La bonne nouvelle est que les ordinateurs portables modernes intègrent de nombreuses fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Tant que vous les maintenez à jour, la gestion régulière de logiciels malveillants ou de virus appartient au passé.

