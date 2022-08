Pourquoi avez-vous besoin du plan annuel d’ESPN + pour les matchs de la Liga

Avec 380 matchs de la Liga exclusivement disponibles pour les abonnés ESPN +, le service de streaming populaire est un incontournable pour les fans du Real Madrid, de Barcelone, de l’Atletico Madrid et d’autres équipes de la première division espagnole.

Actuellement, le service ne coûte que 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an, mais il augmente le 23 août. Si vous vous inscrivez maintenant, vous pouvez bloquer le tarif annuel à 69,99 $ pour une année entière, avant qu’il ne passe à 99,99 $.

En tant que domicile exclusif de la Liga espagnole aux États-Unis, vous pouvez également regarder certains matchs de la division espagnole Segunda. Bundesliga, Championship, League One, League Two, FA Cup, League Cup, MLS, Leagues Cup, USL, International Champions Cup, Eredivisie, Allsvenskan suédois, FA Community Shield et Liga MX.

C’est votre dernière chance d’obtenir le plan annuel d’ESPN+ pour 69,99 $ et d’économiser 30 $.

Comment obtenir LaLiga pour 30 $ de moins

Lorsque vous mettez à niveau votre abonnement ESPN + du forfait mensuel au forfait annuel, vous obtiendrez ESPN + pour 69,99 $. Après le 23 août, le forfait annuel passe à 99,99 $.

Si vous êtes déjà abonné mensuel à ESPN+ et que vous souhaitez obtenir le tarif annuel, cliquez ici, puis sélectionnez le bouton “Obtenir ESPN+” (même si vous l’avez déjà). Vous pourrez vous connecter puis passer au forfait annuel.

ESPN + propose plus de 2 000 matchs de football par an

Les autres sports présentés sur ESPN + incluent la MLB, l’UFC (y compris l’UFC Fight Night), la LNH, certains golfs PGA TOUR, plus de 30 cartes de boxe Top Rank, le tennis du Grand Chelem de Wimbledon, l’US Open, le rugby et l’Open d’Australie. De plus, vous obtenez un accès instantané à vos sports universitaires préférés comme le football, le basket-ball, la crosse, le softball et plus encore.

Vous pouvez regarder ESPN+ sur votre ordinateur, iPhone, iPad, Apple TV, téléphone Android, tablette Android, Amazon Fire TV, tablette Amazon Fire, Roku, Chromecast, PlayStation 4, Oculus Go, Samsung Smart TV et XBOX One.