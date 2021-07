L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a repoussé les appels à révéler le nombre de membres du personnel administratif qui ont été infectés par Covid-19, bien qu’ils aient été vaccinés.

Lors d’une conférence de presse vendredi, Psaki a été interrogé sur le manque de détails sur la révélation cette semaine qu’il y a eu « cas révolutionnaires » parmi les membres du personnel de la Maison Blanche, à savoir le nombre exact de cas.

« Je pense, tout d’abord, que nous sommes dans un endroit très différent de ce que nous étions il y a six à sept mois, en ce qui concerne le virus », Psaki a déclaré, ajoutant que malgré de plus en plus de cas de personnes vaccinées infectées, la vaccination offre une plus grande protection contre les « maladies graves » et les symptômes typiques associés au coronavirus.





Lorsqu’on lui a demandé si la Maison Blanche était « Cacher quelque chose » en ne révélant pas le nombre d’infections au public, a demandé Psaki, « Pourquoi avez-vous besoin de ces informations ? »

Dit que c’était un cas de « transparence, » Psaki a simplement indiqué des informations générales sur « cas révolutionnaires » et les décès et hospitalisations liés à Covid en tant que ressource pour plus d’informations.

Un journaliste défie @PressSec sur le fait de ne pas divulguer le nombre de cas de covid révolutionnaires parmi les membres du personnel du WH : REPORTEUR : « Pourquoi ne pas simplement fournir le nombre que vous essayez de cacher quelque chose ? »@PressSec: « Pourquoi avez-vous besoin d’avoir cette information? » JOURNALISTE: « Transparence… » pic.twitter.com/POVmqkzEFr – Appel quotidien (@DailyCaller) 23 juillet 2021

Les critiques se sont jetées sur la défense de Psaki du manque d’informations, beaucoup affirmant qu’il y aurait une réaction très différente de la presse en général si un attaché de presse de Donald Trump comme Kayleigh McElany avait remis en question la recherche d’un journaliste. « transparence, » notamment liés aux cas de Covid à la Maison Blanche.

« C’est choquant que l' »administration la plus transparente de l’histoire » qui se décrit elle-même doive même poser cette question stupide », Le stratège républicain Matt Whitlock tweeté.

Psaki a révélé plus tôt cette semaine qu’il y avait eu des cas positifs de Covid-19 à la Maison Blanche qui n’avaient pas été divulgué.

Psaki s’est principalement concentré sur la vaccination des non vaccinés lors de la conférence de presse de vendredi, à l’instar d’autres discussions récentes avec la presse. L’attachée de presse a affirmé que les Américains non vaccinés représentaient une menace pour ceux qui sont vaccinés, bien qu’ils soient protégés contre le virus, comme elle l’a dit en s’adressant à la « transparence » question.

Malgré les efforts de Psaki et du reste de l’administration de Joe Biden, le nombre de vaccinations administrées continue de baisser, et l’intérêt de se faire vacciner reste significativement faible pour ceux qui ont évité la vaccination jusqu’à présent.

Un sondage publié par l’Associated Press vendredi a montré que la majorité des répondants non vaccinés avaient peu ou pas d’intérêt à changer leur statut, 45% déclarant qu’ils n’avaient pas l’intention de se faire vacciner et 35% déclarant qu’ils ne se feront probablement pas vacciner. à l’avenir.

