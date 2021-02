«Pourquoi attendons-nous? L’inaction du Premier ministre français sur Covid-19 remise en question alors que le gouvernement s’apprête à revoir les plans de verrouillage de Paris de 3 semaines

Le gouvernement français a annoncé qu’il examinerait les plans, soumis jeudi par l’adjoint au maire de Paris, visant à verrouiller la capitale pendant trois semaines, après que le Premier ministre a placé la ville et 19 autres départements sous «surveillance renforcée».

«La proposition de la mairie sera étudiée, c’est pourquoi nous faisons une consultation», Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré vendredi à France Inter.

«J’entends très peu de scientifiques dire qu’en trois semaines, nous pouvons vaincre le virus», il a ajouté, notant: «En Allemagne, en décembre, ils ont annoncé un confinement de trois semaines. Ils sont toujours là. (…) Parce que les variantes changent la donne. »

Le plan d’un verrouillage sévère de trois semaines a été proposé jeudi par le maire adjoint de Paris, Emmanuel Grégoire, qui a affirmé que les mesures de couvre-feu actuelles sont « Pas assez pour régler la courbe. »

Les propos d’Attal font suite à une conférence de presse très attendue jeudi soir du Premier ministre Jean Castex, dans laquelle il a annoncé que 20 départements avaient été placés sous «Surveillance renforcée» et qu’une série de mesures légèrement plus strictes serait introduite le 6 mars si les infections à Covid-19 continuaient d’augmenter.

S’exprimant sur BFM TV vendredi matin, le maire de Garenne-Colombes, le professeur Philippe Juvin, a mis en doute l’hésitation du Premier ministre. «Je ne vois pas pourquoi nous attendons… Quand l’épidémie augmente, chaque jour perdu est un jour qui compte deux fois.»

«Le 15 mars (2020), vous vous souvenez que nous avons limité […] si nous avions confiné sept jours auparavant, nous aurions eu 13 000 morts de moins », Juvin, qui est également à la tête d’une unité d’urgence d’un hôpital parisien, a déclaré à BFM TV.

La France fait face à une augmentation inquiétante des infections à Covid-19 dans de nombreuses régions du pays, alors que la campagne de vaccination échoue et que la variante britannique plus contagieuse du virus devient plus répandue.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a conclu des accords avec les autorités locales pour mettre en place des verrouillages localisés à Nice et Dunkerque, cette dernière connaissant un taux d’infection de 901 cas pour 100 000 habitants.

