Pourquoi Ashneer Grover n’aime pas les films décrivant la «pauvreté» et «l’austérité»

Ashneer Grover a cultivé une importante base de fans avec sa personnalité audacieuse. L’ancien PDG de BharatPe est particulièrement apprécié de la génération Z et est connu comme l’entrepreneur mercuriel. Malgré de multiples controverses entourant sa conduite et des irrégularités financières présumées chez BharatPe, Ashneer Grover a réussi à acquérir une renommée et une bonne volonté énormes sur les réseaux sociaux.

Maintenant, ses récents commentaires sur le podcast The Ranveer Show deviennent viraux sur Twitter et Instagram.

Tout en parlant sur le podcast léger, animé par le populaire YouTuber BeerBiceps, Ashneer a fait des révélations intéressantes sur lui-même. Le co-fondateur de BharatPe a révélé qu’il n’aimait pas regarder des films qui dépeignent “la pauvreté et l’austérité”. Ashneer a déclaré qu’il aimait plutôt les films comme Zindagi Na Milegi Dobara qui sont riches en “grandeur” et en opulence. “J’aime les films comme Zindagi Na Milegi Dobaara et Dil Dhadakne Do. Je ne veux pas voir la pauvreté dans les films. Si je voulais voir ça, je sortirais dans la rue. Montrez-moi l’opulence, montrez-moi la grandeur », a déclaré Ashneer sur le podcast.

De plus, il a continué à apprécier la narration de la cinéaste Zoya Akhtar. Ashneer a ajouté: «Dans les films réalisés par Zoya Aktar, il y a huit à 10 personnages, chacun ayant sa propre importance. Il n’y a pas de héros central. Ce genre de films m’intéresse.

Les fans sont également ravis des commentaires d’Ashneer sur le prochain chapitre de sa vie. Le joueur de 40 ans a indiqué sur le même podcast qu’il rejoindrait probablement la politique à l’avenir, car l’édification de la nation était la prochaine étape naturelle pour lui. Ashneer a déclaré sur le podcast : « Je veux monter de niveau ensuite et je veux devenir ministre. Je dois faire quelque chose de plus grand ensuite. Et je veux laisser un impact. Et finalement, la politique est la seule voie pour y parvenir.

Ashneer Grover est devenu une sensation du jour au lendemain après avoir comparu en tant que juge dans la saison 1 de Shark Tank India. Cependant, le juge préféré des fans ne fait pas partie de la saison 2 de l’émission.

