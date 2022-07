Pourquoi ASAP Rocky a-t-il été arrêté en Suède ? Décomposer les problèmes juridiques du rappeur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

ASAP Rocky, né Rakim Mayers, a une histoire d’arrestation qui s’étend de l’Europe aux États-Unis. À un moment donné, l’ancien président Donald Trump aurait menacé de déclencher une guerre commerciale à moins que le rappeur lauréat d’un Grammy ne soit libéré d’une prison suédoise. Plus récemment, il a été arrêté à l’aéroport international de Los Angeles et la police a perquisitionné son domicile à Los Angeles.

En avril 2022, Rocky a été arrêté après avoir atterri à LAX après des vacances à la Barbade avec sa petite amie enceinte et célèbre, Rihanna. Il a été arrêté pour agression avec une arme mortelle liée à la fusillade de novembre 2021 qui a blessé un homme identifié, selon le LAPD. L’inconnu et Rocky se seraient disputés dans la région d’Hollywood, et les choses se sont intensifiées après que le rappeur ait tiré avec une arme de poing avant de fuir les lieux.

Le rappeur a quitté la prison quelques heures après avoir payé une caution de 550 000 $.

Pourquoi ASAP Rocky a-t-il été arrêté en Suède ?

En juillet 2019, Rocky a été arrêté en Suède, inculpé et reconnu coupable d’agression avec deux de ses gardes du corps. Le 30 juin, le rappeur et son équipe de sécurité auraient agressé un homme du nom de Mustafa Jafari dans les rues de Stockholm en lui donnant des coups de poing, des coups de pied et des coupures jusqu’à ce qu’il reçoive de multiples lacérations et une côte fracturée.

De plus, Jafari, 19 ans, a été frappé à l’arrière de la tête par une bouteille, mais le juge a jugé “qu’il n’a pas pu être établi par qui” et donc “affecté l’appréciation de la gravité du crime”.

LE CRÉATEUR DE CHAUSSURES DE RIHANNA REFUSE UNE AFFAIRE $AP ROCKY, APPELLE LA RUMEUR UN “MENSONGE SANS FONDÉ”

Rocky et son équipe ont fait valoir au cours du procès qu’ils agissaient en état de légitime défense, mais le tribunal n’était pas d’accord et leur a infligé des peines avec sursis, ce qui signifie qu’ils pouvaient éviter la prison et retourner au pays tant qu’ils ne commettaient pas une infraction similaire. Les trois hommes ont été détenus pendant près d’un mois et le tribunal n’a pas recommandé de nouvelle peine d’emprisonnement. Tous les accusés ont été condamnés à payer 12 500 couronnes, soit 1 310 dollars, à la victime à titre de dédommagement.

Qu’est-ce que Trump a fait à ce sujet?

L’arrestation de Rocky a provoqué un tollé public et des appels au boycott de la Suède de plusieurs célébrités et artistes, dont Justin Bieber, Jada Pinkett Smith, Lala Anthony, Meek Mill et Kris Jenner. La situation juridique a également conduit à une crise diplomatique passionnée entre les États-Unis et la Suède après que le président de l’époque, Donald Trump, a tweeté son soutien à la libération de Rocky et a averti la Suède qu’elle ferait face aux conséquences s’il n’était pas autorisé à rentrer chez lui.

UN FAN D’A$AP ROCKY MENACÉ DE FAIRE EXPLOSER L’AMBASSADE DE SUÈDE

“Très déçu par le Premier ministre Stefan Lovfen pour son incapacité à agir. La Suède a laissé tomber notre communauté afro-américaine aux États-Unis”, a tweeté Trump en juillet 2019. “J’ai regardé les enregistrements d’ASAP Rocky, et il était suivi et harcelé par des fauteurs de troubles. Traitez les Américains équitablement. #FreeRocky.”

Récemment, le ministre suédois de la justice de longue date, Morgan Johansson, a révélé que Trump avait également menacé d’imposer des sanctions économiques contre le pays nordique si les accusations contre Rocky n’étaient pas abandonnées, selon Poste de New York.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

ASAP Rocky est-il marié ?

Actuellement, Rocky n’est pas marié mais est en couple avec la célèbre chanteuse Rihanna. Le couple se connaît depuis 2013 et a décidé de rendre publique leur relation en 2020. Le 19 mai 2021, le couple a annoncé qu’il attendait un enfant, et Rihanna a donné naissance à un garçon un an plus tard.