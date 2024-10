Pourquoi Aryna Sabalenka a dépassé Iga Swiatek pour la première place mondiale au classement WTA

Le monde du tennis s’est réveillé avec une surprise lundi, avec Aryna Sabalenka remplaçant Iga Swiatek au premier rang du classement WTA.

Sabalenka, qui a remporté deux titres du Grand Chelem au cours d’une saison exceptionnelle, a été engagée dans une bataille pour la suprématie avec Swiatek – qui possède son propre titre du Grand Chelem et cinq titres en 2024 contre quatre pour Sabalenka – toute l’année. Il était prévu que cela se poursuive jusqu’aux finales du circuit WTA de fin de saison à Riyad, en Arabie Saoudite, le mois prochain, où Swiatek est champion en titre.

Au lieu de cela, Swiatek a perdu 120 points de classement dans la dernière mise à jour et Sabalenka en a perdu 10, ce qui lui a permis de dépasser sa rivale pour entamer sa neuvième semaine de carrière en tant que joueuse de tennis féminine la mieux classée au monde.

Mais aucun des deux joueurs n’a participé à un tournoi la semaine dernière, alors que s’est-il passé ?

Pourquoi Swiatek et Sabalenka ont-ils perdu leurs points de classement ?

Selon les règles de la WTA, les joueurs doivent participer et jouer à six tournois de niveau WTA 500 par saison. Si un joueur est impliqué dans moins que cela, il perd les points de classement qu’il a gagnés grâce à ses pires résultats de la saison dans toutes les catégories de tournois en guise de punition – et pas seulement grâce aux événements de niveau 500 auxquels il a participé.

Le Pan Pacific Open de Tokyo est le seul événement WTA 500 restant cette saison et il commence aujourd’hui (lundi 21 octobre), Swiatek ayant disputé deux événements de niveau 500 et Sabalenka quatre :

Joueur WTA500 Résultat Iga Swiatek Coupe unie F Stuttgart SF Aryna Sabalenka Brisbane F Stuttgart QF Berlin QF Washington DC SF

Aucun des deux joueurs ne peut désormais atteindre le chiffre obligatoire de six, ils ont donc commencé à perdre des points. Le pire résultat de Swiatek de la saison à ce jour est sa défaite au quatrième tour contre la numéro 28 mondiale russe Ekaterina Alexandrova à l’Open de Miami en mars, qui est un WTA 1000. Elle a obtenu 120 points pour avoir atteint ce stade du tournoi.

Le pire résultat de Sabalenka en 2024 est sa défaite au deuxième tour contre la numéro 19 mondiale croate Donna Vekic aux championnats de tennis de Dubaï en février, également un WTA 1000, pour lequel elle a gagné 10 points. La suppression de ces points efface l’avance de Swiatek sur Sabalenka, et emmène cette dernière au sommet :

Semaine Iga Swiatek Aryna Sabalenka 14 octobre 9785 9716 21 octobre 9665 9706

Swiatek et Sabalenka perdront-ils encore des points ?

Oui. Leurs pires résultats seront supprimés de leur total de points lors de la prochaine mise à jour du classement après la conclusion de l’Open Pan Pacific dimanche prochain. Swiatek perdra 130 points pour avoir atteint le troisième tour de l’Open d’Australie ou de Wimbledon et Sabalenka en perdra 65 pour avoir atteint le même stade à Miami.

ALLER PLUS PROFONDE Aryna Sabalenka voulait dépasser Iga Swiatek – pour ce faire, elle a dû ralentir

Qui sera le n°1 mondial à la fin de l’année ?

Cela sera encore décidé lors de la finale WTA. Les chances sont actuellement en faveur de Sabalenka en raison de la surperformance de Swiatek l’année dernière – une idée initialement étrange qui est au cœur du système de classement du tennis.

Swiatek a remporté la finale de la WTA en 2023, remportant tous ses matchs en deux sets et battant Jessica Pegula 6-1, 6-0 en finale à Cancun, au Mexique, pour gagner 1 500 points. Sabalenka a perdu un de ses matchs lors de la phase préliminaire (contre Pegula), puis contre Swiatek en demi-finale, gagnant 625 points. En appliquant la pénalité de points en attente et la perte des points de l’année dernière lors de la finale WTA, Swiatek devra surmonter un déficit de 1 046 points à Riyad :

Joueur Points Classement Aryna Sabalenka 9016 #1 Iga Swiatek 7970 #2

Swiatek a-t-il déjà comblé un déficit de classement ?

Oui, et elle l’a fait contre Sabalenka, à la même époque l’année dernière. Avant les finales WTA, Sabalenka était n°1 mondiale, avec une avance de 630 points sur Swiatek. Mais Swiatek a ensuite détruit le terrain, perdant seulement 20 jeux en 10 sets. Pegula, qui l’a affrontée en finale, a clairement expliqué pourquoi : « Elle voulait clairement ce classement », a déclaré l’Américaine lors d’une conférence de presse après la finale. « On pouvait le voir à la façon dont elle concourait ici… Elle écrasait les gens, comme aujourd’hui. »

Après que Swiatek se soit retirée du WTA 1000 China Open en septembre (où elle aurait été championne en titre et a ainsi perdu 1 100 points), Sabalenka a déclaré qu’elle espérait qu’ils s’affronteraient à nouveau au cours de la saison dans leur lutte pour terminer en tête du classement. .



Aryna Sabalenka est n°1 mondiale pour la deuxième fois de sa carrière. (Wang He / Getty Images)

« J’espère qu’elle comprendra la situation de l’entraîneur et qu’elle reviendra en finale dans sa meilleure forme », a déclaré Sabalenka lors d’une conférence de presse à l’Open de Wuhan, également en Chine. « J’espère que nous pourrons jouer les uns contre les autres là-bas. »

La « situation d’entraîneur », dans laquelle Swiatek s’est séparée de Tomas Wiktorowski avec qui elle a remporté quatre titres du Grand Chelem, est en effet résolue. Swiatek a depuis embauché Wim Fissette, qui a entraîné Naomi Osaka, Kim Clijsters et Angelique Kerber vers des titres du Grand Chelem. Tous les trois sont d’anciens numéros 1 mondiaux.

(Photos du haut : Getty Images)