Pourquoi Aryan Khan a royalement ignoré Ananya Panday lors d’un événement récent : La VRAIE raison révélée [Exclusive]

Aryan Khan a récemment assisté à une projection du prochain film de Madhuri Dixie, Maja Ma, avec sa sœur Suhana Khan. Alors que même Ananya Panday était prénatale lors de la projection et cette vidéo d’Aryan Khan ignorant Ananya est devenue virale. Ananya Panday est malmenée pour avoir été ignorée par le fils de la superstar Shah Rukh Khan et est à nouveau choisie pour la déclaration de lutte qu’elle a faite au spectacle de Rajeev Masand avec ses acteurs.

Récemment, Ananya a fait une apparition dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar avec Vijay Deverakonda où elle a avoué avoir le béguin pour Aryan Khan car ils ont tous grandi ensemble et il est assez courant d’avoir le béguin pour le frère aîné d’amis. Mais y a-t-il une amertume entre Aryan et Ananya, surtout après sa confession d’avoir le béguin. Non? Alors pourquoi Aryan Khan a-t-il ignoré Ananya Panday lors d’un événement ?

Regardez la vidéo d’Aryan Khan ignorant Ananya Panday lors d’un événement

Une source très proche de l’industrie révèle : « Aryan Khan n’est pas une personne typique qui aime être en compagnie de ses amis sous le regard des médias. Il a toujours été une personne privée. De plus, Aryan n’est pas l’ami d’Ananya, mais Suhana Khan l’est, et le monde connaît leur lien incassable. Oui, Ananya a été une amie d’enfance avec Suhana, mais elle n’a jamais été meilleure amie avec un Aryen, donc la rencontrer en public n’avait aucun sens, il était présent à la projection pendant quelques minutes et est parti tôt. Aryan Khan n’aime pas les rassemblements publics, il aime être vrai parmi son peuple et rester à l’écart des regards des médias pour toujours. Ananya Panday a également été convoquée pour un interrogatoire dans une affaire de drogue d’Aryan Khan où les chats de l’application What’s App de l’actrice ont été divulgués et il a été affirmé que les chats des jeunes stars mentionnaient de la drogue.