Arsenal porte son troisième maillot bleu pour son match de Ligue Europa contre le Rapid Vienna au lieu de son kit rouge traditionnel, bien qu’il soit du côté local.

La décision a été prise parce que le blanc dans leur bande de départ est un affrontement avec le kit domicile des visiteurs et le rouge est un affrontement avec le kit extérieur de Rapid Vienna.

En conséquence, les Gunners ont dû porter leur troisième kit bleu foncé.

Lors de leur dernier match de Premier League contre les Wolves, il y avait une autre situation de kit bizarre, Bernd Leno n’étant pas autorisé à porter le maillot vert traditionnel du gardien de but en raison d’un affrontement avec son homologue.

Rui Patricio porte également du vert pour les loups et les règles de la Premier League dictent qu’il ne peut y avoir de confrontation entre les kits, même pour les gardiens de but.

Leno n’a pas non plus été autorisé à porter l’autre kit de gardien de but d’Arsenal parce que le noir s’est heurté à l’arbitre et que l’Allemand portait à la place la bande blanche des Gunners.

S’exprimant avant le match contre le Rapid Vienne, l’entraîneur Mikel Arteta a abordé le manque de buts de son équipe.

« Eh bien, il y a de nombreux facteurs, si vous comparez la Premier League à la Ligue Europa, c’est différent », a-t-il déclaré. « Si vous regardez ces dernières années, comment l’équipe a partagé les buts en Premier League, cela a été assez limité.