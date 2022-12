Pourquoi Arsenal gagnera la Premier League (et pourquoi ils ne le feront pas)

La course au titre de Premier League est sur le point de devenir réelle pour Arsenal. Pour la première fois depuis que les “Invincibles” d’Arsène Wenger ont remporté le dernier titre du club en 2003-04, Arsenal se sent comme une équipe capable d’aller jusqu’au bout et de remporter le trophée aux Emirats. Mais l’équipe du manager Mikel Arteta n’a fait que la partie facile jusqu’à présent.

Ne vous y trompez pas: avoir cinq points d’avance en tête du classement, après avoir subi une seule défaite en 14 matchs, est un véritable exploit pour Arteta et sa jeune équipe. Arsenal mérite de mener la course alors que la Premier League reprend après une pause de six semaines pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais son impressionnant début de saison n’est plus que de l’argent en banque. Nous sommes sur le point de voir jusqu’où cela les mènera.

Depuis le début de la Premier League en 1992-93, il y a eu 30 saisons terminées et l’équipe qui domine le jour de Noël a juste l’avantage. Seize équipes ont été les meilleures à Noël et ont fini championnes, 14 clubs n’ayant pas réussi à tenir la distance. Arsenal était deuxième derrière Manchester United le jour de Noël 2003 et a ensuite été champion.

C’est une statistique historique légèrement biaisée cette fois-ci, Arsenal n’ayant disputé que 14 matchs en raison de l’arrêt de la Coupe du monde. À ce jour, les équipes ont généralement disputé 17 matchs, il est donc peut-être injuste d’imposer à l’équipe d’Arteta la pression de devoir être à la hauteur de l’étiquette “Christmas leaders”. Mais en commençant si bien et en maintenant sa forme, Arsenal est incontestablement dans la course au titre.

Arsenal a connu un brillant début de saison et mène à juste titre la ligue avant les matches du Boxing Day, mais peuvent-ils continuer? Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Les champions en titre de Manchester City sont toujours les favoris de tous les bookmakers, malgré cinq points de retard sur les leaders, mais l’équipe de Pep Guardiola aura peu de marge d’erreur si Arsenal continue comme ils l’ont laissé. C’est le défi pour Arsenal, cependant, et l’image n’est plus aussi claire qu’elle l’était lorsqu’ils se sont terminés pour la Coupe du monde avec une victoire 2-0 contre les Wolves à la mi-novembre.

La plus grande préoccupation d’Arteta sera la perte de l’attaquant Gabriel Jesus, qui pourrait être absent jusqu’à quatre mois en raison d’une blessure au ligament médial qu’il a subie avec le Brésil lors de la Coupe du monde. Le joueur de 25 ans a marqué cinq buts pour les Gunners depuis son transfert de 45 millions de livres sterling de Man City cet été et bien que son taux de frappe ne soit peut-être pas très impressionnant, c’est sa contribution en tant que joueur d’équipe et la mentalité de gagnant qu’il a. apporté de son passage à l’Etihad qui le rend si important pour l’équipe d’Arteta.

Sans Jésus, Arsenal doit trouver un moyen de faire en sorte que sa ligne avant fonctionne aussi bien – et ce ne sera pas facile.

La performance du défenseur Ben White après avoir quitté l’équipe anglaise de la Coupe du monde pour des raisons personnelles sera une autre question clé pour Arteta. La polyvalence et la constance de White, tant à l’arrière qu’à l’arrière central, ont été cruciales cette saison, donc Arsenal aura besoin de lui pour retrouver la forme qui lui a valu cette convocation pour le Qatar.

D’un autre côté, l’ailier Bukayo Saka a connu une Coupe du monde exceptionnelle avec l’Angleterre, et son compatriote attaquant Gabriel Martinelli serait sur le point de signer une prolongation de contrat aux Emirats après son retour de la Coupe du monde avec le Brésil. Ainsi, au milieu des inquiétudes, il y a eu des points positifs sur lesquels Arteta s’est appuyé.

Le manager d’Arsenal sait cependant qu’une période difficile s’annonce. Avec plus de joueurs que tout autre club – neuf – ayant enregistré plus de 1 000 minutes de Premier League cette saison, la fatigue pourrait devenir un facteur alors qu’Arsenal (et toutes les autres équipes) commence à rattraper son retard en championnat et en coupe après Qatar 2022. .

“Nous allons jouer tous les trois jours”, a déclaré Arteta. “La congestion et le nombre de matchs que nous devons jouer vont être incroyables. Nous allons devoir avoir plus de ressources et plus de joueurs pour pouvoir le faire.

“Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie, mais nous avons également les feux rouges et les alarmes, car ce qui s’en vient dans la seconde moitié de la saison est quelque chose d’inédit. Et nous devons être prêts pour cela.”

La série de matches d’Arsenal d’ici le retour du football européen à la mi-février nous donnera une indication claire quant à savoir s’ils peuvent maintenir leur candidature au titre ou tomberont à l’eau, les vainqueurs en série City bénéficiant de la profondeur et de l’expérience de leur escouade pour remanier les Gunners.

Un match à domicile contre West Ham lundi est le début de la course délicate, suivi d’un voyage difficile à Brighton et de la visite de Newcastle en forme le 3 janvier. Et en l’espace d’un mois, après un troisième de la FA Cup. aller-retour à Oxford United, Arsenal doit affronter Tottenham (extérieur), Manchester United (domicile) et Manchester City (domicile), c’est donc certainement une période de test à venir pour Arteta et ses joueurs.

Certains vainqueurs de titres – Leicester (2016), Blackburn (1995) – ont bien commencé et exploité une vague d’élan jusqu’à la fin de la saison, mais beaucoup d’autres se sont essoufflés. Nous sommes sur le point de découvrir dans quelle catégorie Arsenal tombera cette saison.