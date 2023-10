Pourquoi Arsenal et Man United ont du mal avec de nouveaux gardiens

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est senti obligé de défendre son gardien David Raya après que les Gunners aient mis fin à leur séquence de 12 défaites consécutives contre Manchester City pour vaincre les champions de Premier League 1-0 dimanche. « Je pense qu’il a été excellent », a déclaré Arteta. « La façon dont il contrôlait le ballon, à quel point il était dominant et à quelle hauteur il jouait. J’aime les joueurs courageux. »

Arteta a fait un gros appel au prêteur de Brentford cette saison, choisissant de remplacer l’ancien n°1 Aaron Ramsdale — un personnage important dans la lutte pour le titre d’Arsenal la saison dernière — en faveur d’un autre type de joueur. Raya est le gardien moderne par excellence : à l’aise balle au pied et capable d’ajouter une nouvelle dimension offensive à l’équipe.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, tente de faire une transition similaire, avec André Onana arrivant de l’Inter Milan pour remplacer David de Géa cet été. Mais si les gardiens de but qui jouent avec le ballon ont transformé Manchester City et Liverpool en Premier League – Ederson et Alisson Becker ont été cruciaux pour les succès respectifs de leurs clubs – passer d’un gardien traditionnel à un footballeur plus complet dans les buts n’est pas une solution miracle. Raya et Onana se sont déjà retrouvés dans l’œil de la tempête dans leurs nouveaux clubs.

Lors du match contre City, l’ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, a décrit Raya comme une « épave nerveuse » lors de son commentaire du match pour Sky Sports. Pendant ce temps, les supporters d’Arsenal à l’intérieur du stade ont clairement exprimé leur agitation chaque fois que le gardien avait le ballon aux pieds en augmentant le volume en criant « Débarrassez-vous-en », « Qu’est-ce que vous faites ? » et plusieurs expressions d’alarme chargées de jurons.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Ayant failli encaisser un but en première mi-temps lorsque son dégagement a été bloqué par une course Julian Álvarez Dans la surface de réparation, Raya a donné le ton d’un après-midi difficile au cours duquel sa présence dans le but d’Arsenal, devant le favori des supporters, Ramsdale, a été une fois de plus un sujet de discussion majeur.

Avec 19 buts en 10 matchs encaissés jusqu’à présent, le début de vie d’Onana à United suscite des niveaux d’examen similaires. Non seulement parce que l’international camerounais a commis un certain nombre d’erreurs notoires menant à des buts, mais aussi parce qu’il a remplacé De Gea qui, malgré une dernière saison semée d’erreurs à Old Trafford l’année dernière, continue d’être considéré avec affection de la part de nombreux supporters de United suite à son départ en fin de contrat en juin.

Raya et Onana sont tous deux des gardiens de but très appréciés. Raya a été l’un des plus constants de la Premier League au cours des deux dernières saisons pour Brentford ; Onana a connu du succès à l’Ajax et à l’Inter avant d’être identifié comme remplaçant de De Gea par Ten Hag.

Surtout, Raya et Onana bénéficient du soutien absolu de leurs managers, Arteta et Ten Hag souhaitant tous deux un gardien de but capable de donner à leur équipe un meilleur contrôle du ballon. À leur tour, cela signifie qu’ils peuvent se préparer à défendre plus haut sur le terrain et se tourner vers le gardien de but pour battre la presse offensive d’un adversaire avec une distribution précise des passes longues et courtes.

C’est le scénario idéal, proposé par Ederson et Alisson à leurs clubs, mais même ces deux-là ont connu des effondrements, lorsqu’ils ont été trop confiants avec le ballon ou trop désireux de sortir de la surface de réparation pour essayer de l’étouffer. une attaque.

Le gardien d’Arsenal, David Raya, a récemment été critiqué pour son style. David Price/Arsenal FC via Getty Images

Lorsque Pep Guardiola a pris les commandes de City à l’été 2016, sa première décision a été de remplacer le gardien vainqueur du titre. Joe Hartqui était à l’époque numéro un de l’Angleterre, avec celui de Barcelone Claudio Bravo. Guardiola voulait superviser la même transition qu’Arteta et Ten Hag tentent actuellement, mais City n’était pas prêt pour le changement. Bravo a souvent exposé les lacunes de la défense en mettant ses coéquipiers en difficulté avec des passes risquées dans des zones dangereuses ou en semant la confusion avec son positionnement dans le tiers défensif.

Désormais, les défenseurs de City sont totalement à l’aise lorsqu’Ederson fait quelque chose de similaire, car Guardiola a constitué une équipe de joueurs capables de jouer avec un gardien de but joueur de ballon. Et ils ont eu plus de sept ans de pratique avec quelqu’un comme ça derrière eux.

Raya n’est arrivé aux Emirats qu’à la mi-août et n’a fait ses débuts qu’à la mi-septembre, donc l’occasion pour le gardien et ses défenseurs de se familiariser a été minime. Et cela montre. Arsenal a des défenseurs qui sont assez bons avec le ballon pour s’adapter à Raya derrière eux, plutôt qu’à Ramsdale, mais cela prendra du temps.

Onana a un problème différent à United dans la mesure où la majorité de ses défenseurs ne sont pas à l’aise avec le ballon. Quand Onana passe à des joueurs comme Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Diogo Dalot ou Victor Lindelöf, il donne le ballon aux joueurs qui ne veulent pas le recevoir dans le tiers défensif du terrain. Ayant eu De Gea dans les buts au cours de la dernière décennie, les joueurs de United se sont habitués à un gardien qui quittait rarement sa surface de réparation. La confiance d’Onana à se précipiter est donc un autre problème à prendre en compte.

Le secret du succès avec un gardien de but qui joue avec le ballon est d’avoir des défenseurs extrêmement confiants et à l’aise avec le ballon. Arsenal a les joueurs pour que cela fonctionne ; United ne le fait sans doute pas. Mais la réalité pour les deux équipes, et pour tout autre club qui souhaite l’essayer, est qu’il ne suffit pas que le gardien de but fasse des efforts pour en récolter les fruits.