Pourquoi Arsenal est-il dans le Community Shield contre Manchester City ?

Le Community Shield a lieu dimanche, avec Manchester City et Arsenal s’affrontant lors du lever de rideau traditionnel de la saison.

Hébergé à Wembley, le Community Shield oppose généralement le vainqueur de la Premier League de la saison précédente à l’équipe qui a remporté la FA Cup.

Cependant, avec Manchester City remportant les deux trophées – ainsi que la Ligue des champions dans le cadre de leur triplé historique – cela laisse beaucoup se demander pourquoi Arsenal est-il dans le Community Shield ? QuatreQuatreDeux découvre la raison ci-dessous.

Comme stipulé dans les règles du Community Shield, lorsqu’une même équipe remporte à la fois la Premier League et la FA Cup au cours de la même saison, la deuxième place est attribuée aux finalistes de la ligue du trimestre précédent.

Dans ce cas, parce que Manchester City a remporté les deux trophées et parce qu’Arsenal a terminé deuxième de la Premier League lors de la campagne 2022/23, le Community Shield cette fois-ci mettra en vedette les deux équipes susmentionnées.

Ce n’est pas rare non plus. Au total, 13 équipes ont remporté le doublé Premier League et FA Cup à travers l’histoire, ce qui signifie que depuis la création du Community Shield en 1908, il y a eu dix finalistes de la ligue en compétition pour le trophée.

Arsenal deviendra le 11e dimanche, avec les doubles victoires d’Aston Villa et de Preston North End avant la création du Community Shield.

Arsenal vs Manchester City débutera à 16 heures BST le dimanche 6 août, avec Pep Guardiola et Mikel Arteta à la poursuite du premier argenterie de la saison. ITV diffusera le jeu en direct au Royaume-Uni, avec le service de streaming ITVX également disponible pour les téléspectateurs en ligne.

Arsenal et Manchester City s’affrontent dimanche dans le Community Shield (Crédit image : Getty Images)

