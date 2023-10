Pourquoi Arsenal devrait être prudent lors du choc des poids lourds contre Man City

Manchester City se rendra à Arsenal dimanche pour un affrontement en tête du classement de la Premier League avec la confiance rétablie et le service gagnant normal repris.

J’étais présent en Allemagne pour observer la possession du patron de l’équipe de Pep Guardiola et le match lors de leur victoire 3-1. RB Leipzig mercredi en UEFA Champions League, inspiré par un moment de génie de Julián Álvarez qui a marqué un délicieux but pour remporter efficacement le match après une période de résistance obstinée de la part de la Bundesliga. Le résultat a mis fin aux craintes que City puisse montrer des signes de vulnérabilité après des défaites successives contre Newcastle et les Wolves.

Les champions en titre de Premier League n’ont pas perdu trois matchs de suite en une seule saison depuis 2018 et n’ont jamais eu l’air de le faire à Leipzig, où leur part de possession était stupéfiante de 88 % à un moment donné.

Le retour du milieu de terrain Rodri, qui était disponible pour jouer en Europe malgré son interdiction nationale actuelle, a fait une différence significative. Manchester City ne perd que 7 % des matchs lorsque Rodri joue, et 33 % lorsqu’il est absent.

Vous pouvez facilement faire valoir qu’il est l’un des joueurs les plus précieux de l’équipe, et la bonne nouvelle pour Arsenal est que Rodri ne peut pas jouer dimanche. C’est le dernier match de sa suspension de trois matches et la clé de ce grand match pourrait donc être l’efficacité avec laquelle City peut couvrir l’absence de Rodri dans ce rôle de « n°6 ».

Guardiola ne fait clairement pas confiance à Kalvin Phillips et Mateo Kovacic ; malgré toute sa classe, Kovacic a échoué lorsqu’on lui a confié le poste lors de la défaite choquante face aux Wolves. John Stones, absent depuis le Community Shield en août, est de nouveau en forme et était sur le banc en Allemagne. Il a le sens et la portée de passe pour jouer ce rôle de point d’ancrage si nécessaire, mais sera-t-il prêt ou assez pointu pour débuter contre Arsenal après avoir vu si peu d’action jusqu’à présent cette saison ? C’est un dilemme difficile pour Guardiola, qui devra improviser dans une zone clé du terrain.

L’un des hommes qui a certainement défendu sa cause à Leipzig était Rico Lewis, 18 ans, qui regorgeait d’idées et d’énergie aux côtés de Rodri. Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer la prestation du jeune né à Manchester, Guardiola a souri largement et a répondu : « Wow ! »

Le retour de blessure de Bernardo Silva est encore plus encourageant pour City, ce qui signifie que Kevin De Bruyne est le seul nom important encore dans la salle de traitement. Face à cela, cependant, Jack Grealish semblait discret en Ligue des Champions après son retour d’une vilaine blessure à la jambe, et contre Arsenal, il pourrait perdre sa place de titulaire au profit du rapide et direct Jérémy Doku, qui a marqué le troisième but de City en Allemagne.

Pep Guardola et Mikel Arteta se sont battus pour le titre de Premier League la saison dernière et tous deux espèrent faire de même avec ce match colossal du week-end. (Photo de Robin Jones/Getty Images)

Pendant ce temps, Erling Haaland, généralement une machine à marquer des buts, connaît une rare période de sécheresse. Cinq matchs sans filet constituent sa plus longue disette en Ligue des champions, et il a à peine obtenu un coup de pied contre le cheval de bataille des Wolves, Craig Dawson, le week-end dernier. Cependant, Haaland affamé ne reste jamais silencieux longtemps et compte encore huit buts en 11 matchs cette saison.

Arsenal, pour qui le titre est un Saint Graal, ne l’ayant plus remporté depuis la saison 2003-04, constituera certainement un test bien plus rude qu’un Leipzig plutôt peu ambitieux. Toujours piquante par la façon dont City les a conquis la saison dernière, l’approche des Gunners sera fascinante dans le dernier jeu d’esprit du manager Mikel Arteta contre son ancien patron et mentor de City, Guardiola.

Vous pensez que la défaite d’Arsenal en Ligue des champions à Lens, où Bukayo Saka s’est blessé, aurait pu être causée par des esprits déjà concentrés sur le grand affrontement contre City. Ce n’est pas dans l’ADN d’Arsenal de rester à la maison et de jouer sur le comptoir, mais les Wolves ont montré que refuser aux meneurs de jeu de City ces demi-espaces pourrait être le plan de match le plus efficace.

Cependant, une approche plus audacieuse et aventureuse de la part d’Arsenal pourrait facilement se retourner contre lui. Considérez ceci : Fulham et les Spurs se sont rendus aux Emirats et ont exploité les lacunes défensives lors de matchs nuls 2-2.

L’écart entre les équipes s’est réduit à un seul point le week-end dernier, avec City en tête du classement avec 18 points, mais leur victoire en milieu de semaine en Saxe a envoyé un avertissement inquiétant indiquant que City était de retour sur le chemin de la victoire. Et cela, plus que toute autre chose, devrait inquiéter Arsenal.