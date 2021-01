Pourquoi Arsenal a-t-il de nouveau envoyé William Saliba en prêt? Jouera-t-il un jour pour les Gunners?

Les fans d’Arsenal attendent toujours de voir William Saliba jouer un match en équipe première, et cela pourrait prendre un certain temps avant de le faire, si cela se produit. Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? David Price / Arsenal FC via Getty Images

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait face à un barrage de questions au cours d’une saison difficile à ce jour, mais celle posée avec sans doute la plus grande urgence par les fans mécontents est: où est William Saliba? Dès lundi soir, la réponse est «prêté à Nice», ce qui signifie qu’il faudra au moins deux ans après avoir signé pour les Gunners avant que Saliba ne disputera un match en équipe première.

Avec un coût d’environ 27 millions de livres sterling, il est la 10e signature conjointe la plus chère de l’histoire du club et une pré-ordonnée par les supporters comme la réponse à des problèmes défensifs de longue date. Pourtant, après son arrivée au club en juillet 2019, il a été renvoyé à Saint-Etienne pour une année supplémentaire avant d’être exclu des équipes de Premier League et d’Europa League d’Arteta, le patron des Gunners invoquant la nécessité pour Saliba de subir une « année de transition ». avant de commencer sa carrière à Arsenal.

Un deuxième transfert de prêt à Saint-Étienne s’est effondré à la fin du mercato estival au milieu d’une dispute sur la paperasse, et Nice est intervenue cette semaine pour offrir l’espoir d’une 2021 plus radieuse pour le joueur de 19 ans. L’Allianz Riviera sera la maison de Saliba pendant au moins six mois – des rapports en France suggèrent que l’accord pourrait être prolongé jusqu’à la saison 2021-2022 si cela est avantageux pour toutes les parties – laissant les fans d’Arsenal face à une attente encore plus longue pour voir si Saliba peut un jour vivre à la hauteur du battage médiatique.

Mais comment en est-il arrivé exactement?

Il est difficile de sous-estimer le nombre de défis imprévisibles auxquels Saliba a été confronté depuis qu’Arsenal a devancé Tottenham pour sa signature à l’été 2019. Les choses s’étaient déroulées extrêmement rapidement, même à ce moment-là; Saliba a signé son premier contrat professionnel un an plus tôt et a fait ses débuts en septembre 2018, la première de seulement 17 apparitions seniors avant de se retrouver au centre d’une bataille de transfert au nord de Londres.

Lors d’un voyage à une foire à Paris, Saliba est tombé sur le milieu de terrain d’Arsenal Matteo Guendouzi, qui a aidé à le convaincre de rejoindre les Gunners dans un accord qui le verrait revenir poursuivre son développement en retournant à Saint-Etienne pour la saison 2019-20. Des sources proches du joueur le décrivent comme « pondéré » et « généralement imperturbable », mais ce qui a suivi a suffi à tester les âmes les plus sévères. Il a subi une opération sur une blessure au muscle adducteur, ce qui a retardé son retour à l’action jusqu’en septembre, et une course de forme prometteuse a été réduite d’abord par une fracture métatarsienne en novembre et, plus tard, la propagation du COVID-19 à travers l’Europe, ce qui a amené la Ligue 1 à une fin prématurée en avril avec 10 matchs à jouer.

Saliba a confirmé la promesse que beaucoup croyaient avoir lors de 12 matches de championnat, démontrant son sang-froid en ne commettant que deux fautes en 991 minutes d’action malgré le nouveau bouleversement de l’entraîneur-chef de Saint-Étienne Ghislain Printant – l’homme responsable de ses débuts à Saliba – être limogé huit matchs dans la saison, remplacé par l’ancien patron de Leicester, Claude Puel. L’année 2020 contiendrait également un deuil familial qui rendrait l’installation en Angleterre beaucoup plus difficile.

Avant cela, Saliba a fait l’objet d’une dispute entre Arsenal et Saint-Etienne. Ce dernier souhaitait le retenir pour la finale de Coupe de France, reportée à la fin juillet et donc au-delà de la date de fin de l’accord de prêt initial. Arsenal était prêt à négocier, mais après l’échec des pourparlers, ils ont publié une déclaration affirmant que « nous ne sommes tout simplement pas prêts à risquer le bien-être d’un joueur d’Arsenal » alors qu’il se remettait d’une blessure pour tenter de jouer en finale contre le Paris Saint-Germain. , et que « nous nous attendions également à ne pas être désavantagés financièrement en prolongeant le prêt ».



Ce deuxième point a été quelque peu perdu à l’époque au milieu de ce qui semblait être un désir compréhensible de s’assurer que leur homme de 27 millions de livres était à la hauteur pour la nouvelle saison de Premier League. Mais compte tenu de ce qui a suivi – pas seulement l’omission de Saliba, mais le club a licencié 55 employés non-joueurs et institué de nouvelles compressions dans le personnel de dépistage et opérationnel – l’aspect financier semble maintenant plus pertinent étant donné qu’il se réfère à un paiement de bonus de 2,5 millions d’euros. Arsenal aurait dû faire s’il avait commencé un tiers des matchs de Saint-Etienne lors de la saison 2019-20.

Des sources ont déclaré à ESPN que c’était une clause sur laquelle Arsenal avait insisté dans le but de garantir qu’il avait reçu le temps de jeu dont Saliba avait besoin pour s’améliorer. Pourtant, la finale de Coupe de France était le 51e match de la saison de Saint-Etienne. Saliba avait commencé 16 matches; s’il avait commencé un 17e, cela déclencherait le paiement de 2,5 millions de livres sterling à moins qu’un compromis ne puisse être atteint. Ce n’était pas le cas.

Un porte-parole d’Arsenal a alors insisté sur le fait que le principal différend concernait le traitement médical de Saliba et que, par conséquent, l’aspect financier n’avait pas été discuté en détail. À ce moment-là, Saliba disait à des amis qu’il visait une place dans la première équipe d’Arsenal pour le 2020-21, ayant hérité du maillot n ° 4 dans une équipe dont le manque de qualité à l’arrière central était devenu extrêmement évident. Mais ensuite, il a commencé à s’entraîner à London Colney.

Saliba, à droite, a été expulsé pour deux fautes réservables lors de son dernier match pour Arsenal lorsqu’il est apparu pour l’équipe des moins de 21 ans lors d’une défaite en coupe. David Price / Arsenal FC via Getty Images

Unai Emery était l’entraîneur-chef d’Arsenal lorsque Saliba a signé pour Arsenal. La décision de le prêter immédiatement à la Ligue 1 était la reconnaissance qu’il avait besoin de plus d’expérience de l’action compétitive de haut niveau, mais Mikel Arteta, qui a remplacé Emery en tant que manager en décembre 2019, devait faire de lui un élément central de son équipe nouvelle. , soutenu par la fin de la saison 2019-20 avec une victoire inattendue en finale de la FA Cup contre Chelsea.

Saliba ne parlait presque pas anglais lorsqu’il a signé pour le club, mais il s’est rapidement mis à améliorer ses compétences linguistiques tout en attirant naturellement les joueurs francophones de l’équipe, principalement Alexandre Lacazette. Ayant grandi en tant que fan d’Arsenal avec des souvenirs vivants des anciens grands français Patrick Vieira et Thierry Henry, Saliba était déterminé à faire sa marque. Cependant, Arteta et son équipe d’entraîneurs ont rapidement compris que Saliba était encore loin du niveau requis.

C’est un point de vue qui suscite toujours la consternation en France, surtout à la lumière de la sous-performance de nombreux joueurs d’Arsenal dans ce qui était (jusqu’aux 10 derniers jours) le pire début de saison du club depuis 1974. Comment Shkodran Mustafi peut-il obtenir un jeu et Saliba ne peut pas?

Pourtant, des sources ont déclaré à ESPN qu’il y en a beaucoup à Colney qui pensent que Saliba a beaucoup à apprendre dans son positionnement et a été jugé insuffisant par l’intensité des matchs d’entraînement d’Arsenal. Bien qu’il ait développé une réputation à Saint-Étienne pour avoir exécuté des plaqués avec un bon timing et se retirer pour gagner le ballon, il y a des inquiétudes que le rythme de jeu plus élevé le rend trop souvent vulnérable et pris hors de position.

Bien qu’imposant à 6 pieds 3 pouces, Saliba a besoin de s’améliorer à la fois physiquement et dans les airs. Des sources ont déclaré à ESPN que plusieurs joueurs de l’équipe étaient d’accord avec l’idée qu’il était trop tôt pour l’exposer au football régulier de la Premier League.

Des évaluations plus sauvages incluent la suggestion qu’il doit abandonner une division – Arsenal a brièvement discuté d’un transfert de prêt avec Watford et Norwich avant l’expiration de la date limite – mais Arteta a rendu le jugement le plus décevant de tous lorsqu’il a décidé de ne pas l’enregistrer en Premier League et Action de la Ligue Europa. Un prêt à Saint-Etienne a échoué à la 11e heure, les deux clubs blâmant l’autre car ils ont raté la date limite; il a laissé Saliba dans les limbes, avec lui jouant seulement deux fois pour les moins de 21 ans. Sa dernière apparition a eu lieu lors d’une défaite 3-0 à l’AFC Wimbledon dans le Trophée EFL le 9 décembre. Saliba a été expulsé, son deuxième carton jaune mérité pour un tacle trop zélé.

Quels que soient les doutes sur la capacité de Saliba, il aurait sûrement tenu bon – et en a profité – contre les ménés irlandais Dundalk, Molde ou Rapid Vienna. Les Gunners ont remporté les six matchs du groupe B malgré une forte rotation alors même que leur forme nationale commençait à décliner. Mais la récente hausse des résultats d’Arsenal, avec trois victoires consécutives contre Chelsea, Brighton et West Brom, a allégé la pression sur Arteta, revalidant ses conclusions sur une série de questions, notamment l’état de préparation de Saliba. Et donc, au lieu de céder à la pression et de trouver une place pour Saliba dans l’équipe, l’un des premiers actes de cette fenêtre de janvier a été de l’envoyer en prêt à Nice, des sources insistant sur le fait que les Gunners croient que le joueur qui a signé 40000 £ – un contrat d’une semaine jusqu’en 2024 sera toujours bon en rouge Arsenal.

La réaction des fans d’Arsenal sur les réseaux sociaux a été, de manière prévisible, volatile et source de division, peut-être seulement légèrement atténuée par la décision du club de confirmer la nouvelle une minute dans le discours télévisé en direct du Premier ministre britannique Boris Johnson, lundi, informant le pays d’un troisième verrouillage national. C’était peut-être une coïncidence. Mais une autre série de «Où est Willy? n’est idéal pour personne.