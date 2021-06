ARIEL Helwani est un journaliste sportif principalement connu pour sa couverture des arts martiaux mixtes.

Helwani, 38 ans, couvre le MMA pour ESPN depuis juin 2018.

Ariel Helwani est un journaliste sportif principalement connu pour sa couverture du MMA Crédit : Getty

Qui est Ariel Helwani ?

Helwani est connu pour son reportage de 2016 sur le retour de l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Brock Lesnar, à l’UFC.

En 2016, alors qu’il travaillait toujours pour MMAFighting.com, Helwani a annoncé que Lesnar était sur le point de finaliser un accord pour revenir à l’UFC 200, bien qu’il soit toujours actif à la WWE.

Le scoop de Helwani lui a valu une expulsion du lieu de l’événement et une interdiction à vie de couvrir les futurs événements en direct de l’UFC.

L’UFC a fait face à un contrecoup majeur de la communauté des médias ainsi que des fans et a finalement rétabli les références médiatiques d’Helwani.

Helwani a couvert l’UFC pour ESPN depuis 2018 Crédit : Getty

Le joueur de 38 ans a finalement rejoint ESPN et a été l’animateur de l’émission Ariel & The Bad Guy avec Chael Sonnen.

Pourquoi Ariel Helwani quitte ESPN ?

Le dimanche 6 juin, Helwani a annoncé son départ d’ESPN et a déclaré que le 15 juin serait son dernier jour avec l’entreprise.

Le journaliste du MMA a confirmé qu’ESPN lui avait proposé un nouveau contrat mais a décidé de poursuivre d’autres opportunités.

«Je sais que parfois les gens quittent leur emploi, leurs réseaux, et ils partent avec des raisins aigres. Ils partent fous, ils partent en voulant incendier le pont en sortant. Je ne vais pas faire ça », a déclaré Helwani dans une vidéo Instagram.

«J’ai beaucoup de respect pour ce que représente ESPN et beaucoup de respect pour les gens là-bas et je suis vraiment reconnaissant pour ce qu’ils m’ont donné et les opportunités qu’ils m’ont données.

Helwani a annoncé son départ d’ESPN, confirmant que le 15 juin sera son dernier jour sur le réseau Crédit : Getty

« Je mentirais si je disais que je suis arrivé là-bas et que je pensais que je partirais trois ans plus tard, mais c’est un monde fou et une entreprise folle, et une fois que j’ai eu l’opportunité de regarder ce qui se trouvé beaucoup de choses qui m’ont vraiment excité », a ajouté Helwani.

Helwani a remercié le président d’ESPN Jimmy Pitaro et d’autres pour l’avoir soutenu parce qu’il avait auparavant « travaillé pour des entreprises qui ne me soutenaient pas ».

« C’est un peu fou que tout cela se passe à l’occasion du cinquième anniversaire de l’UFC 199 quand on m’a dit que ma carrière était terminée et qu’une balle serait mise dans ma tête », a déclaré Helwani dans la vidéo, faisant référence à son briseur sur Lesnar. .

Avec qui signe-t-il après ESPN ?

Dans une déclaration à Le journaliste du New York Post Andrew Marchand, ESPN a remercié Helwani.

Selon le New York Post, Helwani pourrait se diriger vers Action Network Crédit : Getty

« Nous remercions Ariel pour ses nombreuses contributions à la couverture MMA d’ESPN et au-delà.

Nous avions espéré qu’il continue dans ce rôle et lui avons fait une offre pour rester avec ESPN. Il a choisi d’explorer de nouvelles opportunités et nous lui souhaitons le meilleur. »

Selon Marchand de The Post, citant des sources, Helwani pourrait se diriger vers Action Network pour poursuivre sa carrière de journaliste MMA, mais le journaliste n’a pas encore signé de contrat.