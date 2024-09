Pourquoi Apple n’a-t-il pas fait plus pour mettre à jour les AirPods Max ?

Apple a annoncé une nouvelle série d’AirPods Max lors de son événement la semaine dernière, les mettant à jour avec USB-C et dans un nouvel ensemble de couleurs. Le passage à l’USB-C est une bonne chose, c’est sûr, mais Apple n’a rien changé d’autre à leur sujet. Et c’est bizarre, n’est-ce pas ? Qu’est-ce qui se passe ?

Les écouteurs de luxe haut de gamme d’Apple ont été impressionnants lors de leur lancement en 2020. Ils avaient toutes les fonctionnalités des AirPods Pro et utilisaient intelligemment la couronne numérique de l’Apple Watch pour le contrôle du volume. Ils avaient également un son fantastique – c’est toujours le cas, en fait ! Mais le reste du marché n’est pas resté inactif ; les alternatives de Sony, Bose et plus récemment Sonos, offrent toutes des fonctionnalités et un son comparables – notamment, ils rivalisent tous avec les AirPods Max en matière de suppression du bruit (Bose le fait le mieux) et de modes de transparence (les AirPods Max règnent toujours, mais les Sonos Ace sont proches).

Bien qu’ils soient parmi les écouteurs les plus chers que vous puissiez acheter sans entrer dans le territoire des audiophiles ultra-haut de gamme, les AirPods Max semblent avoir pris de l’ampleur ces dernières années. Apple ne divulgue pas les chiffres des écouteurs lorsqu’il publie ses résultats, mais ils sont partout à New York, et je les vois même sur beaucoup de têtes dans ma ville natale de Milwaukee. Vous les verrez dans les aéroports et les avions, dans les transports en commun urbains ou simplement en vous promenant dans le quartier. Il y a eu toute une tendance à un moment donné, les gens partageaient des accessoires AirPods Max sur TikTok. J’aime beaucoup le crocheté ceux:

Il existe également un marché très visible pour les « dupes » ou les contrefaçons. Ils sont très présents Reptroniqueun subreddit de 115 000 membres où les gens partagent des offres sur des versions contrefaites moins chères de produits populaires. (TikTok, encore une fois, propose des tonnes de vidéos sur les imitations.)

C’était une surprise amusante. Photo : Wes Davis / The Verge

27 minutes après épisode 6 du drame éclaboussant de Netflix L’accidentun adolescent porte des imitations d’AirPods Max qui, j’en suis sûr, sont exactement la même paire que j’ai achetée il y a quelques années. J’ai donné les miennes à mon enfant, qui les a rapidement cassées.

Alors pourquoi Apple n’a-t-il pas mis à jour les AirPods Max ? Est-ce parce qu’il se concentre sur Beats et n’a pas le temps de s’occuper des AirPods Max ? Avait-il simplement besoin de sortir quelque chose pour que l’UE ne lui reproche pas de ne pas avoir basculé vers l’USB-C avant la date limite de décembre qui l’obligeait à le faire ? Apple pense-t-il avoir fait un travail parfait et sans notes pour son premier casque supra-auriculaire dès le départ, même avec sa puce H1 vieille de plusieurs années ?

Ils sont très chers, mais ils constituent également une excellente paire d’écouteurs avec laquelle j’adore écouter de la musique. Les avantages de l’écosystème, comme la possibilité de les associer à mon Apple TV pour regarder un film le soir ou de les passer rapidement de mon ordinateur à mon téléphone ou à mon iPad, sont géniaux. Et ils semblent toujours aussi solides aujourd’hui, deux ans après l’achat du mien, comme jamais auparavant.

Mais dans leur version originale, ils sont très Apple : il faut un câble spécial que seul Apple vend pour l’écoute filaire car ils n’ont pas de prise audio 3,5 mm. Ils n’ont pas de bouton d’alimentation, vous devez donc être sûr qu’ils passeront en mode basse consommation et seront prêts pour vous la prochaine fois que vous les mettrez. (Cela a été très incohérent pour moi.)

Apple n’a pas changé n’importe lequel De ce fait, il est désormais difficile de penser qu’il s’agit des écouteurs les plus haut de gamme de la gamme Apple, en raison de l’omission flagrante de la puce AirPods Pro H2 introduite il y a deux ans. Sans elle, ils ne bénéficieront pas de fonctionnalités telles que l’audio adaptatif ou la reconnaissance des conversations, ni de celles qui seront intégrées ultérieurement aux AirPods Pro, comme la fonction d’aide auditive.