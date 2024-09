Pourquoi Apple Intelligence sera au centre de l’événement Apple

Tous les regards sont tournés vers Apple (AAPL) alors que les investisseurs attendent avec impatience l’événement très attendu de la société lundi. Pour discuter des annonces de produits attendues et de leur impact potentiel sur le cours de l’action d’Apple, Bob O’Donnell, président et analyste en chef de TECHnalysis Research, rejoint Morning Brief.

O’Donnell note que malgré la multitude de nouveaux produits qui seront dévoilés, l’accent sera mis sur la gamme iPhone 16. Il observe qu’à l’heure actuelle, « beaucoup d’iPhone se ressemblent », et que les dernières versions ne sont pas censées être « très différentes » dans leur conception. Cependant, O’Donnell pense que l’accent sera mis sur les fonctionnalités d’Apple Intelligence et sur la manière dont elles amélioreront l’expérience utilisateur.

« Tout cela est important car Apple a déclaré : « Écoutez, si vous voulez utiliser ces nouvelles fonctionnalités, vous devrez soit avoir un iPhone 15 de l’année dernière, soit le nouvel iPhone 16 » », a-t-il déclaré à Yahoo Finance.

Quant à l’impact potentiel sur le cours de l’action d’Apple, O’Donnell suggère que « tout le monde sait ce qui va se passer » et que la réaction du marché est probablement déjà « intégrée ». La question clé, dit-il, est de savoir si Apple a « réussi à rendre l’IA utile à un grand nombre de personnes ».

