Pourquoi Apple Intelligence ne changera pas votre iPhone de sitôt

Apple Intelligence est cool, utile et peut-être plus important encore, charmante et inachevée. Contrairement à d’autres projets d’IA, cette mise à niveau du logiciel qui alimente les iPhone, iPad et Mac ne semble pas menacer notre existence même. Ses fonctionnalités exceptionnelles sont censées inclure confidentialité et un Siri qui fonctionne vraiment. Mais rien de tout cela ne fonctionne encore vraiment, et malgré son lancement imminent, cela ne fonctionnera probablement pas avant plusieurs mois.

Lors de l’annonce annuelle du nouvel iPhone de cette année, Apple a révélé que, des mois après l’annonce du nouveau produit, il lancerait enfin Apple Intelligence dans OctobreApple Intelligence ne fonctionnera que sur les derniers modèles d’iPhone, notamment l’iPhone 15 Pro, ainsi que sur les MacBook et iPad équipés de processeurs M1 ou supérieurs. Il ne sera pas non plus livré sous forme de produit fini. Lorsque vous mettrez à jour vos appareils avec Apple Intelligence dans quelques semaines, vous obtiendrez une version bêta qui fonctionnera peut-être mieux que la version bêta que j’ai testée sur mon téléphone et mon ordinateur portable au cours des deux dernières semaines.

Malgré les problèmes non résolus, je peux néanmoins voir comment Apple Intelligence va changer la façon dont j’utilise mon iPhone et mon Mac. C’est un changement subtil et significatif, mais je doute que ces nouvelles habitudes alimentées par l’IA puissent changer ma vie, du moins pas dans un an ou deux.

Avant de vous expliquer en détail comment utiliser Apple Intelligence, passons en revue les promesses étonnamment sobres d’Apple concernant le produit. Apple Intelligence n’est pas conçu pour vous époustoufler. Apple l’appelle «L’IA pour le reste d’entre nous”, ce qui signifie “l’IA qui ne vous fera pas peur” si l’on considère la concurrence. Gemini de Google a eu des ennuis plus tôt cette année après que sa génération d’images a montré un biais inhabituel. ChatGPT fait peur aux gens depuis son lancement à l’automne 2022. Pendant ce temps, les experts ont déclaré que la progression constante d’une technologie d’IA ultra-performante – quelque chose que nous ne comprenons pas entièrement et qui dévore d’énormes quantités de ressources – pourrait tous nous tuer.

Alors oui, personnellement, j’aimerais bien la version allégée de cette application. Je suis comme tout le monde. Apple Intelligence est faite pour moi. C’est juste dommage que je ne puisse pas vraiment l’utiliser de si tôt.

L’intelligence d’Apple est lente et constante et certainement pas effrayante

La nouvelle technologie Apple Intelligence est intégrée aux dernières versions d’iOS, iPadOS et macOS. Lorsque vous mettez à jour votre logiciel, vous avez la possibilité de l’activer, et à ce stade, vous ne le remarquerez peut-être même pas, car certaines fonctionnalités sont enfouies dans les menus. Mais lorsque vous les trouvez, elles fonctionnent en quelque sorte !

Dans son annonce de l’iPhone 16 lundiApple a décrit les quatre piliers d’Apple Intelligence : le langage, les images, l’action et le contexte personnel. Les deux premiers font référence à des fonctionnalités présentes dans de nombreux logiciels d’IA générative. Le langage fait référence à la capacité d’Apple Intelligence à lire et à résumer des éléments tels que votre boîte de réception et vos notifications, ainsi qu’à réécrire ce que vous écrivez dans des applications telles que Notes et Pages. Les images font référence à ses fonctionnalités d’édition d’images, comme Clean Up, qui vous permet de supprimer des objets des photos.

Toutes ces fonctionnalités étaient disponibles dans la version bêta du développeur que j’ai testée. (Les versions bêta des logiciels sont des versions préliminaires que les développeurs diffusent à un grand groupe de personnes pour voir comment elles résistent aux tests de résistance.) Les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence sont correctes. Les résumés sont adéquats si parfois sujet à des erreurs. Les résumés par e-mail ont été la première fonctionnalité d’Apple Intelligence que j’ai remarquée, même si vous ne les remarquerez pas si vous utilisez l’application Gmail. La fonctionnalité Outils d’écriture peut faire bien plus, si vous pensez à mettre en surbrillance le texte avec lequel vous voulez jouer, puis appuyez pour activer le tableau de bord. Vous pouvez alors réécrire le texte de manière assez simple pour le rendre plus convivial ou plus professionnel. Vous pouvez également enregistrer des réunions ou des appels téléphoniques, puis demander à Apple Intelligence de transcrire et de résumer ce qui a été dit. Rien de tout cela n’est révolutionnaire, mais même les outils d’écriture de base peut vous faire gagner du temps.

Du côté de l’image, la fonction Nettoyer est soignée, bien que très similaire à ce que vous avez pu faire avec la Gomme magique dans Google Photos pendant des mois. Une fois que vous avez activé l’outil de nettoyage, vous utilisez littéralement votre doigt ou votre souris pour effacer la partie de la photo que vous souhaitez supprimer et elle disparaît comme par magie. Cela a cependant donné à mes photos un aspect manifestement manipulé. En supprimant un cygne d’une photo de ma femme et de ma fille près d’un étang, l’eau semblait trafiquée. Mais au moins, cela permet de contourner le problème de l’IA qui crée de fausses images dont on ne peut pas dire qu’elles sont fausses.

Les outils d’écriture d’Apple (à gauche) peuvent égayer votre prose, tandis que le nouvel outil Clean Up (au centre) fait un travail médiocre pour retoucher les images, comme le montre la texture inhabituelle du trottoir en bas à droite. Siri (à droite) est toujours pratiquement le même, sauf que vous pouvez maintenant taper au lieu de parler. Vox

Apple a annoncé qu’il y aura deux autres fonctionnalités de génération d’images, l’une appelée Image Playground qui vous permet de créer des illustrations et l’autre appelée Genmoji qui vous permet de créer vos propres emoji personnalisés, qui seront déployées « plus tard cette année et dans les mois suivants ».

Cette clause de non-responsabilité s’applique aux deux autres piliers d’Apple Intelligence : l’action et le contexte personnel. En général, ces termes vagues font simplement référence au nouveau Siri et à la façon dont il peut faire des choses et en savoir plus sur vous. L’exemple qu’Apple continue de proposer pour cet avenir d’Apple Intelligence est que vous pourrez demander à Siri d’envoyer des photos d’un groupe spécifique de personnes lors d’un événement spécifique à une personne spécifique (par exemple, « Envoyer par SMS à grand-mère les photos de notre famille du barbecue du week-end dernier ») et Siri le fera. Vous pouvez également maintenant saisir votre demande Siri dans un nouveau menu que vous faites apparaître lorsque vous appuyez deux fois sur l’extrémité inférieure de l’écran. Cela change la donne pour les personnes comme moi qui n’aiment pas parler aux ordinateurs en public.

Je ne sais pas si cela fonctionne, car ces nouvelles fonctionnalités de Siri n’étaient pas disponibles dans la version d’Apple Intelligence que j’ai testée, et on ne sait pas quand elles le seront. Mais le nouveau Siri – ou du moins les fonctionnalités initiales qu’Apple a révélées jusqu’à présent – est certainement meilleur. Il peut comprendre le contexte si vous posez des questions de suivi après une requête initiale. Siri comprendra également ce que vous dites si vous bégayez ou changez d’avis, ce qui ne représente pas une révolution dans les capacités du traitement du langage naturel, mais constitue un pas dans la bonne direction pour le Siri, célèbre pour sa limitation et sa maladresse.

Une fois Apple Intelligence disponible au public, nous verrons également ce que les applications tierces feront avec la nouvelle fonctionnalité Siri. « Siri sera plus sensible à l’écran », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior d’Apple, lors de l’événement de lundi. « Il sera capable d’effectuer des centaines de nouvelles actions dans vos applications. »

En d’autres termes, Siri saura ce que vous faites sur votre téléphone lorsque vous lui faites des demandes et agira en conséquence, d’où les mots à la mode « action » et « contexte personnel ». Mais encore une fois, ces fonctionnalités plus avancées, aussi intéressantes soient-elles, ne sont pas encore prêtes.

Il faut attendre les meilleures fonctionnalités. C’est une bonne chose.

Il serait exagéré de dire qu’Apple Intelligence a transformé la façon dont j’utilise mon iPhone et mon MacBook. Comme les fonctionnalités basées sur l’IA sont pour l’instant limitées et invisibles, j’oublie qu’elles existent. Il convient également de souligner que je teste une version inédite du logiciel. Bien qu’elle ressemble probablement beaucoup à celle qu’Apple sortira le mois prochain, la version d’Apple Intelligence que j’utilise est boguée et inachevée. Apple corrigera de nombreux bugs dans les semaines à venir. Cependant, elle ne sortira pas de produit fini en octobre.

Apple n’a pas précisé quand Apple Intelligence sortirait de la version bêta. Cela pourrait prendre des années. Après tout, Google J’ai laissé Gmail en version bêta pendant cinq ans avant de se débarrasser de l’étiquette. Et tant qu’Apple veut se distancier des erreurs commises par Apple Intelligence – et l’IA générative fait des erreurs, à savoir hallucinationsessentiellement par conception — nous devrions nous attendre à ce que l’étiquette perdure.

L’une des limites potentielles auxquelles Apple est confronté dans sa quête d’offrir des fonctionnalités d’IA plus avancées à ses utilisateurs est son engagement en matière de confidentialité. J’ai mentionné plus tôt la confidentialité comme une fonctionnalité clé, bien que je n’aie pas décrit à quoi elle ressemble car elle est invisible. Alors que les technologies d’IA comme Google Gemini et ChatGPT d’OpenAI nécessitent l’envoi de grandes quantités de vos données aux serveurs Dans le cloud, Apple, qui est réputé pour son sérieux en matière de confidentialité et de sécurité, promet que ses modèles d’IA propriétaires feront tout ce qu’ils peuvent sur votre appareil, comme Apple le fait avec une grande partie de vos données. Et lorsque Apple a besoin d’envoyer vos données à un serveur, il le fera de manière sécurisée avec un nouveau système appelé Private Cloud ComputeLes fonctionnalités plus avancées nécessitant davantage de puissance de calcul, il reste à voir comment ce système parviendra à suivre ses concurrents.

Ensuite, il y a la question du coût. J’ai pu tester Apple Intelligence gratuitement via la version bêta d’iOS 18, mais il n’est pas certain que toutes les fonctionnalités seront gratuites pour tout le monde. Tout d’abord, vous aurez besoin d’un appareil prenant en charge Apple Intelligence, qui, encore une fois, ne fonctionne que sur l’iOS 18. derniers appareilsPour la plupart des gens, cela signifiera acheter un nouvel iPhone. Pour les fonctionnalités les plus avancées, Apple devrait facturer des frais mensuels à un moment donné dans le futur. Ainsi, même si un Siri super intelligent semble utile, votre vie ne sera probablement pas totalement transformée à moins que vous ne soyez prêt à payer pour le privilège.

Et voilà, je suis presque tombé sur Apple Intelligence. J’ai mis à jour mon iPhone 15 Pro avant l’annonce d’Apple Intelligence, et si je ne l’avais pas fait, je n’aurais pas acheté un nouveau téléphone juste pour obtenir la nouvelle technologie d’IA. Mais comme Apple Intelligence fonctionne sur mon téléphone, j’apprécie à quel point cela me facilite beaucoup de choses. Lorsque je pense à l’utiliser, Apple Intelligence me fait gagner quelques instants de travail que j’aurais autrement passés à lire chaque notification ou à éditer une photo. À ce stade, je dois vérifier le travail de l’IA, mais cela ne me dérange pas.

C’est l’avenir imminent dans lequel le travail de l’IA sera indissociable du nôtre que je redoute. Pour l’instant, je suis satisfait de la simplicité de l’IA diététique d’Apple, et cela ne me dérange pas qu’elle se trompe parfois. Moi aussi.

