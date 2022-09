Pourquoi Apple et Samsung lancent des téléphones chaque année

Le cycle de vie du téléphone est devenu assez prévisible. Vous dépensez des centaines de dollars sur un nouvel appareil, profitez de toutes les spécifications et fonctionnalités flashy, puis en un an, un nouveau modèle sort et rend le vôtre obsolète. D’ici deux ans, vous aurez peut-être l’impression qu’il est temps de mettre à niveau ou de prendre du retard.

C’est un exercice épuisant et coûteux. Mais c’est celui qui semble bien fonctionner pour des entreprises comme Apple et Samsung, qui déploient chaque année de nouveaux téléphones phares. Ils savent qu’à tout moment, les clients pourraient être à la recherche d’un nouvel appareil et ils veulent avoir quelque chose pour les tenter.

“Vous êtes peut-être d’accord avec votre téléphone aujourd’hui, mais vous n’êtes qu’une seule personne”, déclare Eli Blumenthal, un journaliste mobile de CNET, dans la vidéo ci-dessus. “Il y a beaucoup de gens qui ont acheté un téléphone un an plus tôt que vous, ou peut-être se promenaient et ont laissé tomber leur téléphone sur le trottoir ou dans les toilettes et ont besoin d’un nouvel appareil, ou un enfant s’en est emparé. Ils pourraient vouloir un nouveau téléphone, et cela pourrait être le bon moment pour eux… Ces entreprises veulent s’assurer qu’elles ont un produit là-bas, donc quand cette personne recherche son nouveau téléphone, elle a une option.”

Même s’il n’y a pas vraiment besoin de mettre à niveau votre téléphone, il peut être facile de se sentir comme vous le souhaitez, juste pour profiter de cet appareil photo amélioré ou d’un écran plus grand.

Mais parce que les téléphones ne cessent de devenir plus chers – la plupart des téléphones phares coûtent entre 700 $ et 1 200 $ – les gens conservent leurs appareils plus longtemps. En 2018, les propriétaires de smartphones américains ont utilisé leur téléphone pendant environ 24 mois en moyenne avant la mise à niveau, contre environ 22 mois en 2016, selon un Rapport CNBC. Mais cela n’a toujours pas empêché les fabricants de téléphones de poursuivre le cycle de sortie annuel.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les entreprises lancent des téléphones chaque année et comment savoir s’il est temps de mettre à niveau.