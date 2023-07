Pourquoi Apple déplace vos informations de santé sur l’iPad

Il n’avait pas le même piquant que le casque VR, ni autant d’intérêt que les mises à jour attendues de l’iPhone, mais il y a eu une autre annonce lors de l’événement WWDC d’Apple cette année qui a démontré la portée croissante de l’entreprise sur le marché du bien-être : l’application Santé arrive sur l’iPad cet automne.

Apple a subtilement construit un empire de suivi de la santé pour l’Apple Watch et l’iPhone – plus récemment, il a ajouté des fonctionnalités destinées à la vision et à la santé mentale. Mais pour Deidre Caldbeck, directeur du marketing produit pour Apple Watch et Santé, l’arrivée de l’application Santé sur un écran plus grand montre à quel point les informations sur la santé deviennent plus conviviales et ce que l’entreprise vise en termes de futures applications de santé et de remise en forme.

« Nous pensons que cela va vous donner de nouvelles façons de voir vos données de santé et de forme physique », a déclaré Caldbeck à CNET. « Et peut-être plus important encore, ouvrir de nouvelles opportunités aux développeurs pour créer des expériences de santé et de fitness avec des applications iPad. »

Depuis sa sortie en 2014, l’application Santé est un trésor d’informations collectées à partir de l’iPhone lui-même, ainsi que de l’Apple Watch et des applications tierces qui peuvent se synchroniser avec l’application iPhone, grâce à Trousse de santé, le framework d’Apple pour les développeurs. Des mesures telles que la qualité de votre sommeil, la stabilité de votre marche, votre fréquence cardiaque et bien plus encore sont toutes disponibles sur la petite icône en forme de cœur de votre téléphone.

Mais vous vous demandez peut-être ce que fera le déplacement de la même application vers un autre appareil plus grand. En plus d’ouvrir davantage la porte aux développeurs d’applications pour créer des applications spécifiques à l’iPad et à un écran plus grand, l’application iPad Health reflète un intérêt croissant pour le bien-être, l’espace qu’il occupe dans nos vies et sur nos écrans, et à quel point nous sommes impatients de partager nos bulletins de santé avec d’autres personnes.

Voici à quoi pourraient ressembler vos informations de santé sur l’iPad et ce qu’un écran plus grand pourrait signifier pour les développeurs d’applications.

À quoi ressemblera l’application Santé sur iPad. Apple/Capture d’écran par CNET

Affichage plus grand et nouvelles opportunités d’application

L’application Santé sur iPad aura une vue en écran partagé, ce qui signifie que vous pourrez basculer entre vos informations de santé et une autre application ou page – quelque chose qui, selon Caldbeck, peut être particulièrement utile pour les personnes qui utilisent les fonctionnalités de partage dans le Application de santé, comme les soignants d’autres adultes ou les patients lors de rendez-vous chez le médecin.

Apple espère également que les accessoires réservés à l’iPad, comme le clavier et le crayon, susciteront des idées créatives chez les développeurs sur la façon de créer de nouvelles applications de santé et de fitness via HealthKit. Déjà, il y a « des dizaines de milliers » d’applications sur l’App Store qui utilisent l’API HealthKit, a déclaré Caldbeck. Mais ce nouveau format d’informations sur la santé pourrait attirer davantage de développeurs et d’applications, en plus des applications qui seront transférées sur l’iPad.

En savoir plus: Apple dévoile iPadOS 17 à la WWDC 2023

Augmenterune application de suivi du sommeil, est une application qui migre vers l’iPad. Elle a fait l’objet d’une mention spéciale lors de WWDC cette année. Selon Jeff Kahn, co-fondateur et PDG de Rise, la beauté de HealthKit en général est qu’il rend le monde du suivi de la santé un peu plus transparent pour les consommateurs qui ne veulent pas nécessairement porter une montre ou acheter un appareil supplémentaire : ils veulent juste les informations sur la santé de leurs applications choisies.

« Ils ne veulent pas de matériel, donc le fait que HealthKit existe nous permet d’extraire toutes les données en arrière-plan », a expliqué Kahn. Il a ajouté qu’avoir un cadre plus centralisé profite aux développeurs, et c’est un avantage qu’Apple avait initialement sur les différentes intégrations Android, bien que cela « s’améliore ».

Utiliser l’iPad pour le sommeil et la santé mentale

Kahn a déclaré qu’il « était logique » qu’Apple passe à l’iPad comme prochaine étape de son expansion des fonctionnalités de santé, compte tenu de la mission de suivi de la santé d’Apple. Mais cela mélange également deux vérités croissantes aux yeux de Kahn : les gens essaient de réduire le temps passé au téléphone avant de se coucher pour améliorer leur sommeil et leur santé, et de nombreuses personnes utilisent peut-être leur iPad pour regarder Netflix ou se détendre avant de se coucher au lieu de leur téléphone.

« Il y a beaucoup de gens qui a) n’apportent pas leur téléphone dans leur chambre ou b) peut-être qu’ils le font, mais cet iPad est cet appareil de divertissement de chevet », a déclaré Kahn.

En savoir plus: Application de recherche Apple : comment participer à une étude sur la santé Apple

L’iPad peut également être mieux placé pour offrir d’autres fonctionnalités de bien-être Apple a annoncé pour iOS 17 et iPadOS 17, la mise à jour logicielle iPhone de cette année et son homologue iPad, y compris l’enregistrement de l’humeur et de la santé mentale et la distance de l’écran, qui utilise la caméra TrueDepth FaceTime pour encourager les gens à éloigner leur visage de l’écran.

Il est également possible qu’un changement vers l’iPad en tant qu’appareil de bien-être accessible soit un moyen pour Apple de combler l’écart qu’il a avec d’autres sociétés qui donnent des informations sur le sommeil, comme Oura, qui offre des mesures de sommeil plus détaillées que l’Apple Watch. Apple pourrait maintenir son approche simplifiée des informations sur la santé tout en intégrant des fonctionnalités de suivi plus détaillées (pour les personnes qui les souhaitent) via ses partenariats avec des tiers.

Apple/Capture d’écran par CNET

L’avenir de l’application Santé

En termes de notifications de partage de données, l’expérience devrait être similaire sur iPad comme sur votre iPhone, selon Caldbeck.

« Après avoir déverrouillé votre iPad et ouvert l’application Santé pour la première fois, vous serez en fait invité à choisir si vous souhaitez synchroniser vos données de santé avec cet appareil », a-t-elle déclaré, ajoutant que tout est toujours crypté, à l’exception des informations d’identification médicale, et que vous recevrez une alerte sur votre iPhone lors de la première synchronisation de l’application Santé.

Alors qu’Apple continue de surfer sur la vague du bien-être avec de nouvelles fonctionnalités pour Apple Watch et se concentre sur des points spécifiques du sujet extrêmement vaste qu’est la « santé », nous pouvons nous attendre à ce que l’application Santé continue également à se développer – que cela signifie une nouvelle forme physique app pour l’iPad, une meilleure façon de mesurer le sommeil grâce à davantage d’intégrations d’applications ou une toute nouvelle métrique dans Health devient disponible, en général.

« L’objectif n’a vraiment pas changé depuis 2014 », a déclaré Caldbeck. « C’est vraiment pour vous fournir des informations qui peuvent, espérons-le, faire tomber les barrières entre vous et vos informations de santé. »

En savoir plus: Les trackers de fitness deviennent plus personnels et plus puissants