Pourquoi Apple a transformé les Airpods en aides auditives

Les effets de la perte auditive peuvent être très variés, entraînant une augmentation du stress au travail, isolement des amiset cognition même diminuée. « C’est l’une des raisons pour lesquelles l’administration Biden a adopté cette loi en vente libre, c’est qu’elle pourrait vraiment être préventive en matière de déclin cognitif, de démence et de démence », explique Desai, citant une étude publiée par Johns Hopkins. trouvé que le risque de démence chez les utilisateurs d’aides auditives était plus faible que chez ceux qui ne portaient pas d’appareils, et les personnes âgées souffrant d’une perte auditive plus grave étaient également plus susceptibles de souffrir de démence.

Pour Apple, la décision de créer un appareil de santé n’est pas nouvelle, mais de nombreuses fonctionnalités de santé d’Apple à ce jour se sont concentrées sur des comportements proactifs (se tenir debout toutes les heures) ou sur la détection (détecter des battements cardiaques irréguliers), de sorte que le logiciel d’aide auditive, qui est validé cliniquement et autorisé par la FDA– car la vie quotidienne est méga en termes de revendication en tant qu’entreprise technologique axée sur la santé.

En testant le système, j’ai constaté que, comme pour beaucoup de choses lancées par Apple, tout semblait assez transparent. J’ai configuré mes AirPods Pro 2 en quelques minutes, puis j’ai cliqué sur l’appareil AirPods connecté et le test auditif dans le menu des paramètres. Avec mes AirPod dans les oreilles, je me suis assis dans un espace calme et j’ai consulté quelques invites qui me posaient des questions sur mon style de vie, par exemple si j’avais été dans des espaces bruyants comme un concert au cours des dernières 24 heures ou si j’avais actuellement des allergies ou une sinusite. infection.

Ensuite, le système a testé si les extrémités des écouteurs étaient scellées dans mes oreilles et je suis parti. J’ai écouté une série de bips de plus en plus faibles dans mon oreille gauche, puis je suis passé à mon oreille droite et j’ai fait de même. À la fin du test, Apple m’a informé que je n’avais actuellement aucune perte auditive et que mes AirPod ne bénéficieraient actuellement d’aucun changement dynamique. Le problème est que ce n’est peut-être pas toujours le cas, et il est tellement plus facile de s’asseoir dans un espace calme et de passer un test de 10 minutes que de devoir aller chez un médecin, obtenir une ordonnance coûteuse, puis débourser. des milliers de dollars pour le remplir.

« Avec toutes nos fonctionnalités, vous verrez un fil de discussion dans lequel nous essayons simplement de vous aider à commencer à penser à votre santé d’une manière différente, car je pense que ce qui finit par se produire traditionnellement… c’est que la plupart des gens pensent à leur santé lorsqu’ils Je suis malade, en fait, ce n’est pas le cas [think about it] quand quelque chose ne va pas », explique Desai. « Je pense que nous voulons simplement continuer à tirer sur le fil du genre : « Comment pouvons-nous éduquer davantage les gens pour qu’ils soient proactifs en matière de santé ? »

Cette année, l’Apple Watch, qui est à toutes fins utiles le matériel de santé de base de la gamme Apple, fête ses 10 ans et a beaucoup gagné en cours de route : détection des chutes, détection des accidents, détection de l’apnée du sommeil, suivi du cycle, un oxymètre de pouls lors d’une pandémie qui ne se produit qu’une fois par siècle – la liste est longue. La montre a, à grande échelle, changé la façon dont nous percevons notre santé. La prochaine décennie de fonctionnalité des aides auditives entraînera-t-elle un changement similaire ? Nous ne serions pas surpris.