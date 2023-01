Pourquoi appelle-t-on les Cowboys l’équipe de l’Amérique ?

Les Cowboys de Dallas sont connus sous le nom de “l’équipe de l’Amérique” par leurs fans et les médias. Voici pourquoi ils ont reçu ce surnom.

On ne peut nier la popularité des Cowboys de Dallas de la NFL. Ils ont l’une des plus grandes bases de fans de la NFL et de tous les sports professionnels. Leur logo est le logo le plus reconnu dans le sport et ils sont la franchise NFL la plus appréciée.

Quand il s’agit de Dallas, c’est le Super Bowl ou le buste chaque année avec Jerry Jones propriétaire de l’équipe. Ils n’ont pas été en mesure de soulever le trophée Lombardi depuis 1995 et n’ont même pas atteint le match de championnat NFC depuis cette saison.

Chaque fois que l’on parle des Cowboys pendant leurs matchs ou dans les programmes de discussions sportives, ils sont appelés «l’équipe américaine». Voici comment ils ont reçu le surnom.

Pourquoi les Cowboys sont-ils appelés “l’équipe de l’Amérique ?”

La franchise NFL de Dallas a reçu le surnom “America’s Team” de NFL Films. Au cours d’une vidéo phare de la saison 1978, le narrateur John Facenda les a surnommés “l’équipe de l’Amérique”.

«Ils apparaissent si souvent à la télévision que leurs visages sont aussi familiers au public que les présidents et les stars de cinéma. Ce sont les Cowboys de Dallas, l’équipe américaine », a déclaré Facenda.

Le vice-président et rédacteur en chef de NFL Films, Bob Ryan, est crédité d’avoir trouvé le surnom et d’avoir expliqué pourquoi il l’avait choisi.

“Je voulais proposer une tournure différente au film phare de leur équipe. J’ai remarqué alors, et j’avais remarqué plus tôt, que partout où les Cowboys jouaient, vous voyiez des gens dans les gradins avec des maillots, des chapeaux et des fanions des Cowboys », a déclaré Ryan, h / t Nouvelles du matin de Dallas. “De plus, ils ont toujours été le jeu national à la télévision.”

Depuis, le surnom est resté.

Pourquoi les Cowboys portent-ils une étoile sur leur casque ?

Comme mentionné précédemment, la franchise Dallas NFL est connue pour son logo étoile, qui figure en bonne place sur ses casques. L’équipe utilise le logo de l’étoile bleue pour représenter le surnom de l’État du Texas, «l’État de l’étoile solitaire». Et avec cela, il est devenu l’un des logos sportifs les plus reconnus de tous les temps, aux côtés des Yankees de New York.

Quand les Cowboys sont-ils arrivés dans la NFL ?

Les Cowboys sont entrés dans la NFL en 1960, avec Clint Murchison Jr. en tant que propriétaire majoritaire. Dans sa première année d’existenceMurchison a embauché Tex Schramm comme directeur général, le coordinateur défensif des Giants de New York Tom Landry comme entraîneur-chef et le dépisteur des 49ers de San Francisco Gil Brandt comme directeur du personnel des joueurs.

Dans les années 1970, les Cowboys sont devenus un concurrent constant du Super Bowl, où ils ont remporté deux titres en cinq voyages.

Dallas a remporté cinq Super Bowl dans leur existence.