C’est une bataille difficile que de raconter au monde les événements de Gaza, comme l’a découvert une journaliste lors de son entretien avec les médias occidentaux. Depuis le 7 octobre, lorsque l’attaque du Hamas contre le territoire israélien et les civils a déclenché une campagne de bombardements destructrices contre Gaza, les civils palestiniens ont eu du mal à faire connaître toute l’étendue de leur sort dans les médias occidentaux. Qu’il s’agisse des médias d’État britanniques, la BBC, qui affirme que les Israéliens sont « tués », tandis que les Palestiniens « meurent », ou de CNN, dont le journaliste a dû s’excuser publiquement pour avoir « confirmé » les informations israéliennes sur les bébés décapités par le Hamas, les médias occidentaux Les médias ont fait preuve de préjugés choquants et de deux poids, deux mesures dans leurs reportages sur la guerre actuelle entre Gaza et Israël. Même lorsqu’un journaliste de Reuters, Issam Abdallah, a été tué le long de la frontière libano-israélienne le 13 octobre, le média lui-même n’a même pas dit qui avait commis l’attaque, écrivant plutôt que « des missiles tirés en direction d’Israël » l’a frappé ainsi que six autres journalistes. Il existe peu d’espaces dans les médias audiovisuels occidentaux financés par l’État et les entreprises où une approche équilibrée et neutre est adoptée à l’égard de la guerre actuelle à Gaza. Le simple fait de remettre en question le droit d’Israël à réagir de la manière qu’il a choisie, en bombardant sans discernement des zones résidentielles et en bloquant ouvertement l’aide humanitaire à Gaza, est traité comme une mutinerie, sans parler d’un débat honnête sur ce qui a conduit à l’attaque du Hamas le 7 octobre. un cessez-le-feu sont qualifiés de radicaux et d’inacceptables. Un haut responsable du Département d’État, Josh Paul, entre autres, a démissionné du gouvernement américain pour s’y opposer. Un cas qui illustre la bataille difficile que les Palestiniens doivent mener pour être représentés dans les médias occidentaux est celui de la journaliste Wafa al-Udaini, basée à Gaza. Al-Udaini a été invité à s’exprimer sur Talk TV, la chaîne qui diffuse l’émission de Piers Morgan, le 16 octobre. Avant de donner la parole à Wafa, l’animatrice Julia Hartley-Brewer avait invité un porte-parole de l’armée israélienne, Peter Lerner, pour une discussion. , au cours de laquelle il a formulé un certain nombre d’allégations non fondées. Ceux-ci n’ont pas été contestés par l’hôte, qui a traité Lerner avec respect et lui a laissé le temps de terminer ses points. Le ton change radicalement à l’arrivée de Wafa. Chaque question est formulée de manière à la rendre peu crédible, alors que Hartley-Brewer la défie en répétant les arguments de l’armée israélienne, contestant même la description par Wafa des morts civiles comme étant un problème. “massacre” – le même mot que l’animatrice elle-même tient à utiliser pour désigner l’attaque du Hamas contre Israël. En savoir plus

Hartley-Brewer demande alors à al-Udaini ce qu’elle pense que ce serait « la réponse raisonnable » par Israël à l’attaque du Hamas. C’est en soi une question complexe à laquelle il n’est pas facile de répondre en quelques phrases, mais lorsqu’elle est posée à quelqu’un qui subit un bombardement de l’ampleur de ce qui se passe à Gaza, elle devient carrément chargée. Pourtant, alors que la journaliste palestinienne tente de fournir un contexte ou de douter de l’opportunité de poser une telle question, l’animatrice ne lui permet jamais de faire valoir son point de vue, l’interrompant continuellement et exigeant une réponse immédiate et directe. Finalement, après avoir donné à al-Udaini “une dernière chance” pour répondre, Hartley-Brewer lui coupe la parole et met fin à l’entretien.

“L’ancre m’a tué” Wafa m’a parlé de cet entretien pour exprimer à quel point elle se sentait insultée. “Je me sens bouleversé parce que je n’ai rien pu lui dire… Elle m’a interrompu puis a mis fin à l’appel en disant “”nous n’avons pas beaucoup de temps”.” En tant que journaliste sur le terrain, elle couvrait les événements en anglais et a même perdu un ami et collègue journaliste, Saeed Taweel, tué par une frappe aérienne israélienne le 10 octobre. Elle n’est pas la seule, comme l’ont dit plusieurs journalistes. ont été tués ou ont perdu des amis ou des membres de leur famille depuis le début de la guerre. « Les choses ne peuvent vraiment pas être décrites » elle me l’a dit ce jour-là. Après avoir vécu l’horrible effusion de sang à Gaza, vécu sous la menace de l’anéantissement de toute sa famille et après avoir perdu un collègue, Wafa a été victime du double standard des médias occidentaux, devant expliquer l’utilisation du mot “massacre” par quelqu’un qui fait un reportage depuis Gaza. J’ai également parlé à un journaliste palestinien travaillant comme caméraman et fixateur, qui était en poste à l’hôpital Nasser de Khan Younis pendant plus d’une semaine. Le journaliste a souhaité dissimuler son identité pour des raisons de sécurité et n’a pas précisé où il se trouve actuellement, mais m’a dit ce qui suit :

« En tant que journaliste travaillant ici dans la bande de Gaza, j’ai couvert un certain nombre de guerres, sur lesquelles vous pouvez consulter les rapports sur les droits de l’homme, ils vous parleront de massacres contre des civils. A l’hôpital Nasser, on voit des moments où il y a des ambulances non-stop, des voitures transportant des morts et on ne voit pas de militaires tués, ce sont tous des civils. Quand on est journaliste sur le terrain, on ne peut pas voir ce que l’on voit et le décrire comme autre chose qu’un massacre. Dites-moi, si vous ne voyez que des enfants morts pendant une heure, qu’êtes-vous censé dire d’autre que c’est un massacre ? Si nous voyons des combattants morts, bien sûr, nous pouvons avoir une autre discussion, mais c’est la pire guerre que nous ayons jamais vue et nous sommes témoins de presque tous les enfants morts.»

Dans l’entretien avec al-Udaini, Hartley-Brewer a souligné que l’armée israélienne a demandé aux gens de se déplacer du nord de Gaza vers le sud. “afin qu’ils puissent s’attaquer aux combattants du Hamas”, puis elle a demandé à la Palestinienne pourquoi elle n’avait pas quitté sa maison dans la ville de Gaza. Quand al-Udaini renvoie la question, demandant “pourquoi partir, c’est ma patrie, si quelqu’un te demande de partir, vas-tu quitter ta maison ?” Ce à quoi l’hôte répond que “Si quelqu’un dit qu’il va nous bombarder à mort, moi et ma famille, comme vous le dites ‘un massacre‘, alors je partirais, ouais je partirais. En insinuant qu’al-Udaini met sa famille, ainsi qu’elle-même, en danger, Hartley-Brewer ne va pas jusqu’à laisser entendre que si sa maison était bombardée, la responsabilité n’en incomberait pas entièrement à l’armée israélienne. Les médias israéliens ont repris l’interview, l’utilisant comme preuve que les journalistes palestiniens ne peuvent pas répondre à la question de savoir ce que l’armée israélienne devrait leur faire. Selon al-Udaini, cela a été suivi d’appels à son domicile d’agents travaillant pour l’État israélien, dont certains prétendaient faire partie d’organisations internationales et demandaient des informations sur le nombre de personnes vivant dans sa maison. Wafa est désormais prudente avec ce qu’elle dit au téléphone et n’a pas été en mesure de répondre à beaucoup de questions que je lui ai posées, par crainte de la manière dont l’armée israélienne pourrait potentiellement l’utiliser. Si un média occidental devait commencer une interview avec un Israélien qui a subi des menaces de la part du Hamas, qui a perdu des membres de sa famille et des amis, ou qui a vu des roquettes tomber près de chez lui, en lui demandant « condamnez-vous l’armée israélienne » et « Selon vous, quelle devrait être la réponse palestinienne contre votre communauté ? le parti pris de leur approche serait évident. Cependant, lorsque la même série de questions est posée aux Palestiniens, elle est considérée comme banale. La réalité est qu’il s’agit d’une démonstration claire de deux poids, deux mesures, mais associée à un manque d’empathie pour les personnes qui ont souffert des horreurs de la guerre, cela révèle autre chose : la déshumanisation.