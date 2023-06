Pourquoi apparemment personne ne veut être manager de Tottenham

Tottenham Hotspur est un club de football massif – et extrêmement prospère.

Cela pourrait être une déclaration qui attire à la fois la colère et les rires des fans d’autres équipes de Premier League, et je peux déjà sentir que plusieurs d’entre vous vont dans les commentaires pour publier « J’ai arrêté d’écouter quand il a dit que les Spurs étaient un gros emoji du club qui pleure de rire, emoji qui pleure de rire, emoji qui pleure de rire », mais, dans l’ensemble, c’est vrai.

Ils sont présents en permanence dans l’élite du football anglais depuis la fin des années 1970 et n’ont pas terminé en dehors de la première moitié de la Premier League depuis 2008. Ils se sont qualifiés pour la Ligue des champions dans cinq des dernières sept saisons, et une seule fois dans cette course n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. En fait, au cours de la dernière décennie, seules 10 équipes différentes ont disputé la finale de la Ligue des champions, et les Spurs en font partie.

Ils ont le pouvoir d’achat pour égaler les meilleurs clubs de la division, un tout nouveau stade ultramoderne, une énorme base de fans mondiale et devraient être l’un des projets les plus attrayants pour tout manager ambitieux. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, ils n’en ont plus depuis plus de trois mois.

C’est pourquoi personne ne veut diriger Tottenham Hotspur : Daniel Levy.

La nomination de Mauricho Pocchetino à Chelsea était peut-être aussi importante pour Tottenham que pour ses rivaux londoniens. Non pas parce que les Spurs envisageaient une réunion avec leur ancien manager – ces rapports ont depuis longtemps été démentis – mais parce que même un club aussi dysfonctionnel et sans direction que Chelsea avait pu aller chercher un top manager.

Un coup d’œil rapide au tableau de la ligue impliquerait que les problèmes à Stamford Bridge sont considérablement pires que ceux du stade Tottenham Hotspur, mais la vérité est que dans les coulisses de Sprus, il y a plus de confusion, plus de désarroi et plus d’incertitude. Et c’est donc un environnement que les candidats à la direction trouvent, jusqu’à présent, rebutant.

(Crédit image : Getty Images)

Les premières discussions avec Julian Nagelsmann ont échoué, seulement pour que le club commence immédiatement à informer qu’il ne s’intéressait pas vraiment à lui. Une affirmation curieuse, étant donné qu’ils l’avaient déjà approché deux fois auparavant. Premièrement, avant de faire venir Jose Mourninho, et deuxièmement lorsqu’il a refusé le poste pour déménager au Bayern. Nous ne saurons probablement jamais exactement qui a mis fin à ces discussions, mais la tentative transparente du club de prendre de l’avance sur l’histoire implique certainement que ce n’était pas entièrement leur décision.

Puis il y a eu Arne Slot. Le manager de Feyenoord a été publiquement courtisé par le club dans un très « regardez-nous partir, c’est qui nous voulons vraiment, regardez-nous le faire » mouvement de relations publiques, pour ensuite le voir, tout aussi publiquement, signer un nouveau contrat avec Feyenoord et annoncer à quel point il était engagé dans ce projet. Des rapports sont apparus par la suite selon lesquels il aurait même pu entretenir l’intérêt de Tottenham uniquement pour renforcer son pouvoir de négociation pour un nouveau contrat.

Un club de la stature de Tottenham devrait avoir des managers qui frappent à sa porte pour ce travail mais, pour le moment, ils ne semblent même pas pouvoir récupérer un SMS. Pourquoi?

Le 26 mars 2023, Antonio Conte a été démis de ses fonctions d’entraîneur-chef des Spurs, à la suite de ses commentaires faits à la suite d’un effondrement tardif tout simplement stupéfiant au bas du tableau de Southampton.

« Le club a la responsabilité du marché des transferts, chaque entraîneur qui est resté ici a la responsabilité. Et les joueurs ? Les joueurs ? Où sont les joueurs ? Vingt ans, il y a le propriétaire et ils n’ont jamais rien gagné mais pourquoi ? La faute est seulement pour le club, ou pour chaque manager qui reste ici ? ».

Le point qu’il faisait valoir de manière détournée était qu’après deux fenêtres de transfert, il n’avait toujours pas les joueurs qu’il voulait. Conte aime que ses équipes jouent avec un pragmatisme et une franchise qui nécessitent un profil de footballeur très particulier. Tottenham n’avait pas la chance d’avoir ce genre de joueur à son arrivée, et Levy n’était pas non plus disposé à modifier sa stratégie de recrutement pour en attirer davantage.

(Crédit image : Getty Images)

Pedro Porro et Yves Bissouma étaient lâches pour le système de Conte, mais leur plus grande acquisition de l’été, les 50 millions de livres sterling et plus dépensés pour faire venir Richarlison d’Everton, n’aurait pas pu être plus contre-productif s’il avait essayé. Le Brésilien a entamé sept maigres matches de championnat sous l’Italien sans marquer un seul but.

Il s’agissait d’un transfert, comme tant d’autres dans le passé, qui semblait être directement en contradiction avec les approches stylistiques ou philosophiques de l’homme finalement chargé de les gérer.

Sergio Regulion et Bryan Gil, par exemple, ont été signés pendant le court mandat de Nuno Espirito Santo, mais ont tous deux été identifiés par l’ancien directeur du football du club des mois avant son arrivée. Ils sont maintenant, de manière révélatrice, tous deux prêtés aux équipes de la Liga.

Conte a littéralement qualifié Djed Spence de « signature de club » lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’obtenait pas de match.

Alors que l’explosion de Southampton a rendu sa position totalement intenable, elle n’a fait qu’accélérer la sortie qui devait sans doute arriver lorsque son contrat a expiré cet été. En bref, le club savait qu’il serait à la recherche d’un nouveau manager en ce moment et pourtant, il a en quelque sorte été pris au dépourvu… à la recherche d’un nouveau manager. C’est une situation qui témoigne non seulement d’un manque de préparation, mais aussi de la façon dont les problèmes majeurs non résolus sont au club.

Prenons par exemple la situation du directeur du football. Fabio Paratici a été contraint de démissionner du club en avril, après que son appel pour faire annuler son interdiction de huit mois – tous liés à son séjour à la Juventus et à la prétendue « mauvaise gestion financière » qui s’y est déroulée – a été rejeté. Ceci, encore une fois, n’a pas été un énorme choc pour le club, et pourtant bien plus d’un mois plus tard, aucune nomination de remplacement n’a été faite.

Demander à n’importe quel manager de venir dans un club avec cette structure, alors que l’identité de son supérieur direct reste un mystère, est une grande demande. Scott Munn a été nommé directeur du football pour atténuer ce changement et restructurer partiellement les choses, mais un nouveau DoF est recherché. Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci, mais le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Markus Krösche, était le dernier d’une série de candidats à être approchés avant de refuser le rôle.

Mais c’est l’incertitude sur le terrain qui joue sans aucun doute aussi un rôle dans cette situation. Les Spurs étaient incroyablement dépendants de Harry Kane la saison dernière, leur capitaine ayant inscrit 37 buts tout au long de la campagne et près de la moitié de tous leurs buts en championnat.

Alors que « Harry Kane est bon pour les objectifs » n’est pas nouveau, le fait qu’il ait dû surperformer son xG de près de 10 illustre que c’était une saison franchement surhumaine, et qu’un simple mortel avait été le destinataire de ces chances, Tottenham aurait pu terminer nettement plus bas que le huitième déjà décevant.

À 29 ans, il a toutes les chances de continuer à être aussi meurtrier la saison prochaine, mais sa situation contractuelle est une énorme inquiétude. Il expire dans 12 petits mois et, sans renouvellement à l’horizon, Tottenham est confronté à une décision déterminante de le vendre maintenant alors qu’il commande toujours des frais de transfert substantiels ou de lui permettre de partir pour rien. Il y a une vidéo entière là-dedans, mais en ce qui concerne celle-ci, ce n’est qu’un autre point d’interrogation sismique suspendu au-dessus d’un club, que tout nouveau manager voudrait résoudre.

(Crédit image : Getty Images)

Et puis il y a le reste de l’équipe.

Son Hueng-min est maintenant du mauvais côté des 30 et a clairement eu du mal cette saison, alors même si tout nouveau manager voudra le conserver, il saura également qu’il devra travailler dur pour retrouver sa meilleure forme. Hugo Lloris et Fraser Forster sont tous deux du mauvais côté de 35 ans et ne sont plus impressionnants, ce qui signifie qu’un nouveau gardien de but est probablement une nécessité coûteuse.

Dejan Kulisevski n’est actuellement qu’en prêt de la Juventus, et l’échec des Spurs à terminer dans le top quatre a annulé son option d’achat obligatoire. Lorsqu’on lui a demandé de rester au club, le joueur a répondu « Honnêtement, je ne sais pas… nous verrons », et bien que les rapports soient, les Spurs renégocieront les frais requis pour le garder, c’est potentiellement 20 ou 30 millions de livres sterling juste pour gardez un joueur que vous avez déjà.

De même, Pedro Porro – que l’on pense que les Spurs sont obligés d’acheter cet été – les drainera de 35 à 40 millions de livres sterling supplémentaires. C’est quelque chose comme 70 millions de livres sterling sur tout budget de transfert avant même qu’un nouveau manager n’ait ajusté sa chaise de bureau, avant même que vous n’ayez envisagé de jeter Clément Lenglet dans cette équation ; il retournera à Barcelone cet été, à moins qu’une redevance ne soit convenue.

De l’autre côté de cette pièce, Sergio Reguilón, Harry Winks, Giovani Lo Celso, Joe Rodon, Bryan Gil, Tanguy Ndombele et le Djed Spence susmentionné sont tous des joueurs potentiels de la première équipe qui reviennent de prêt cet été avec leur avenir complètement en place. dans l’air. Une incertitude à une échelle franchement sidérante, et le pire scénario possible pour un club qui a désespérément besoin d’une reconstruction. Comment un nouveau manager peut-il planifier une refonte, alors que le statut de près de 10 joueurs seniors est actuellement en pleine mutation.

Et puis, enfin, il y a l’ampleur du travail.

Aucune vacance dans le football ne se produit généralement parce que les choses dans ce club se passent bien, mais même par la mesure habituelle des problèmes pour renverser la situation chez les Spurs, c’est intimidant à l’extrême.

Vous devez ramener l’équipe en Europe, même si vous êtes financièrement éclipsé par vos rivaux les plus proches. Vous devez inculquer rapidement une marque de football cohérente et efficace, même si vous n’avez aucune idée de ce à quoi ressemblera votre équipe. Vous avez besoin d’attirer des joueurs de meilleure qualité, même si vous ne pouvez pas leur proposer le football européen. Vous devez apprivoiser un vestiaire prétendument dysfonctionnel, même si les énormes personnalités de Jose Mourinho et Antonio Conte ne suffisent pas à le faire. Et, pire que tout, vous devez imposer le respect d’un conseil d’administration, d’une équipe et d’une base de fans, malgré les rejets très publics des autres candidats qui vous désignent immédiatement comme le premier choix de personne.

Si ce dernier ne semble pas aussi important, gardez à l’esprit que c’est précisément ce qui est arrivé à Nuno Espirito Santo il y a à peine deux étés.

Le fait que nous puissions citer cet exemple flagrant dans l’histoire très récente du club montre cependant que tous ces problèmes pâlissent dans l’insignifiance à côté de leur cause profonde. Une mauvaise gestion flagrante et un manque choquant de planification de haut en bas. En fin de compte, les équipes jouent mal, les managers sont limogés, les joueurs perdent la forme et s’éloignent, ce sont toutes des choses qui ont un impact sur tous les clubs du monde, mais la vraie mesure est de savoir à quel point elles sont anticipées et avec quelle efficacité elles sont traitées.

Les Spurs, malgré les ressources incroyables à leur disposition, ont passé leurs dernières années à ne faire ni l’un ni l’autre. Et jusqu’à ce qu’ils s’en occupent eux-mêmes, il n’y aura pas un seul responsable digne d’être nommé qui sera prêt à venir nettoyer leur gâchis pour eux. En bref, personne ne veut gérer Tottenham Hostpur, car ceux qui sont au sommet les ont rendus ingérables.