Pourquoi AP n’a pas appelé la course du gouverneur de l’Arizona

WASHINGTON (AP) – L’Associated Press n’a pas convoqué la course ouverte du gouverneur en Arizona entre Katie Hobbs, la secrétaire d’État démocrate, et la républicaine Kari Lake, une ancienne animatrice de télévision.

Le dépouillement des votes en Arizona est en cours depuis les élections de mi-mandat de mardi, les responsables des 15 comtés de l’État publiant le décompte des votes au fur et à mesure de leur traitement, à divers intervalles.

CALENDRIER DE COMPTAGE

Presque tous les votes de l’Arizona se déroulent par courrier, bien que certains électeurs votent en personne dans les centres de vote. La plupart des comtés de l’Arizona ne comptent pas les bulletins de vote en interne, les responsables les apportant à la place dans une installation centrale.

Les votes anticipés en Arizona peuvent être comptés au fur et à mesure de leur arrivée, ce qui signifie que les responsables n’ont pas à attendre la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin pour commencer.

Les responsables de l’Arizona publient le total de leurs votes par lots. Une grande partie de l’attention a été portée sur Maricopa, le plus grand comté de l’État, avec un total de 4,5 millions d’habitants – plus de la moitié de la population totale de l’Arizona – et environ 2,4 millions d’électeurs inscrits.

Mais d’autres sorties importantes sont venues des deux prochains comtés les plus peuplés de l’Arizona : Pima (qui abrite Tucson) et Pinal, une grande zone suburbaine juste au sud du métro de Phoenix.

Voici la situation jusqu’à présent, en commençant par les informations les plus récentes :

MARDI NOV. 8

—MARICOPA : Le jour du scrutin, près de 837 000 votes sont venus du comté de Maricopa, favorisant Hobbs par rapport à Lake par plus de 10 points d’écart.

—PIMA : Les responsables du comté de Pima ont rapporté près de 190 000 votes, dans lesquels Hobbs avait un avantage de plus de 2 contre 1 sur Lake.

—PINAL : Les responsables du comté de Pinal ont publié près de 38 000 suffrages, répartis presque également entre Hobbs et Lake.

MERCREDI NOV. 9

—MARICOPA: Mercredi soir, les responsables du comté de Maricopa ont publié leur premier lot de totaux de votes, des chiffres qui n’incluaient aucun des 275 000 bulletins de vote anticipés reçus le jour du scrutin.

Au total, les responsables de Maricopa ont rapporté un total de 225 065 votes, favorisant Lake de plus de 30 points de pourcentage.

—PIMA : Les communiqués de vote du mercredi du comté de Pima ont totalisé près de 83 000, Lake surpassant Hobbs de plus de 20 points de pourcentage.

—PINAL: Les communiqués de vote de mercredi du comté de Pinal ont totalisé environ 75 000, favorisant Lake de plus de 20 points de pourcentage.

JEUDI NOV. dix

—MARICOPA : Jeudi, le comté de Maricopa a rapporté un total de 78 000 votes, dans un lot qui a favorisé Hobbs de 10 points de pourcentage.

—PIMA : Le comté de Pima a publié jeudi un vote totalisant environ 32 000 votes, favorisant Hobbs d’environ 30 points de pourcentage.

—PINAL : La publication du vote jeudi du comté de Pinal d’environ 8 500 personnes a favorisé Lake d’environ 10 points de pourcentage.

VENDREDI NOV. 11

— MARICOPA : Vers 22 heures, heure de l’Est, vendredi, les responsables de Maricopa ont publié un autre lot de 75 000 votes, une tranche qui a fourni suffisamment d’informations à l’AP pour déterminer que le sénateur démocrate Mark Kelly avait été réélu contre le républicain Blake Masters.

Mais il n’y avait toujours pas assez pour que l’AP appelle un vainqueur dans la course du gouverneur. Le lot a favorisé Hobbs sur Lake de moins de 10 points de pourcentage.

—PIMA : Les votes du vendredi du comté de Pima ont totalisé près de 25 000 et ont favorisé Hobbs sur Lake par près de 2 contre 1. Les responsables ont déclaré qu’il ne leur restait plus qu’environ 6 000 bulletins de vote réguliers à vérifier samedi.

RESTES DU JOUR

Après la publication du vote de vendredi, la marge dans la course au gouverneur s’est établie à un peu plus de 31 000 votes, avec Lake à environ un point et demi derrière Hobbs.

Dans tout l’Arizona, les responsables ont déclaré qu’il restait quelque 400 000 bulletins de vote à compter, dont jusqu’à 275 000 votes restants dans le comté de Maricopa. Des dizaines de milliers de ces votes restants étaient des bulletins de vote qui sont arrivés le jour du scrutin lui-même – des votes connus à certains endroits sous le nom de «débuts tardifs», dont le décompte est connu pour retarder la tabulation.

Au total, les responsables de Maricopa ont déclaré avoir traité un nombre record – 290 000 – de bulletins de vote anticipés qui avaient été déposés le jour du scrutin.

