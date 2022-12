Pourquoi AP a appelé le second tour du Sénat de Géorgie pour Warnock

Il n’y avait pas assez de votes non comptés dans les zones à tendance républicaine pour que le challenger du GOP Herschel Walker rattrape son écart de la nuit électorale avec le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock.

C’est ce qui a conduit l’Associated Press à appeler la course pour Warnock mardi soir.

La grande majorité des votes non comptés reposaient sur les bastions démocrates, ce qui signifie que Walker ne serait pas en mesure d’amasser les voix nécessaires pour dépasser le titulaire.

Le vote lors du second tour a commencé quelques semaines seulement après les élections générales du 8 novembre, lorsque ni Warnock ni Walker n’ont pu remporter plus de 50% des suffrages exprimés.

Ils étaient les deux premiers de ce concours, mais la présence du candidat libertaire Chase Oliver – qui a récolté 2,1% des suffrages exprimés – a empêché l’un ou l’autre de prendre la majorité.

La loi géorgienne exige un second tour quatre semaines après les élections générales si aucun candidat n’obtient plus de 50% des voix initiales aux élections générales.

Un double tour de scrutin en Géorgie au début de 2021 a déterminé l’équilibre des pouvoirs au Sénat américain, Warnock et son collègue démocrate Jon Ossoff occupant les deux sièges. Le concours de cette année n’était pas aussi important, les démocrates ayant obtenu le contrôle de la chambre le mois dernier après la victoire de la sénatrice sortante Catherine Cortez Masto au Nevada.

Avec la victoire de Warnock, les démocrates ont non seulement obtenu une majorité de deux sièges à la chambre – avec moins besoin de l’accord de partage du pouvoir négocié ou du vote décisif du vice-président Kamala Harris – mais détiennent désormais également un avantage partisan au Sénat. postes de direction de comité.

Walker avait cherché à devenir seulement le deuxième membre républicain noir du Sénat américain.

Les dernières semaines des périodes d’élections générales et de second tour sont devenues de plus en plus amères. Walker a présenté Warnock – pasteur principal de l’église baptiste Ebenezer – comme un “hypocrite” et servile au président Joe Biden.

Il y a également eu des attaques liées au passé de Walker, y compris des accusations selon lesquelles la star du football devenue homme d’affaires aurait encouragé une ancienne petite amie à se faire avorter en 2009, pour laquelle il aurait payé. Walker, qui soutient une interdiction nationale de l’avortement, a qualifié les allégations de “sottises”.

Depuis leur seul débat, Warnock a martelé Walker pour son manque de détails sur la politique et parfois sur la politique dont il a discuté.

___

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

___

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022. Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Meg Kinnard, l’Associated Press