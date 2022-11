Pourquoi AP a appelé le contrôle de la US House for Republicans

Les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des États-Unis mercredi après que l’Associated Press a déclaré Mike Garcia vainqueur d’une course en Californie, assurant au parti le 218e siège requis pour la majorité à la chambre.

La publication de milliers de votes dans le 27e district de Californie a permis à l’AP de déterminer qu’il n’y avait pas assez de votes en circulation pour que le challenger démocrate Christy Smith dépasse Garcia.

Il a fallu plus d’une semaine après les élections de mi-mandat du 8 novembre pour que les républicains atteignent le minimum de 218 sièges nécessaires pour faire basculer la Chambre du contrôle démocrate pour le prochain Congrès. La pleine portée de la majorité du parti peut ne pas être claire avant plusieurs jours – ou semaines – car les votes dans les courses compétitives sont toujours comptés.

Les démocrates finiront avec au moins 210 sièges mais pas plus de 217.

L’AP ne fait pas de projections et ne déclarera un gagnant dans une course que lorsqu’il est déterminé qu’il n’y a aucun scénario qui permettrait aux candidats en queue de combler l’écart.

QUEL A ÉTÉ LE HOLD-UP ?

Certains États battant des records en termes de bulletins de vote par correspondance, le dépouillement des votes ralentissait dans de nombreux États. Suite aux changements de vote pendant la pandémie de coronavirus, certains États ont institué des changements de scrutin plus permanents, y compris l’absentéisme sans excuse et le vote anticipé en personne.

Les républicains étaient à moins de six sièges d’atteindre les 218 nécessaires pour une majorité dimanche dernier, mais les concours en Californie et au Colorado sont restés sans appel. Lundi soir, le parti a encore gagné quelques sièges, pour atteindre la barre des 217.

Ce n’est que mercredi que les républicains ont finalement atteint 218 avec de nouveaux votes en provenance de Californie.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Les républicains cherchent à prendre le contrôle du Congrès des démocrates, qui contrôlent le Sénat depuis 2021 et la Chambre depuis 2019.

Le parti qui contrôle la Chambre peut élire un nouveau président. Prenant le pouvoir le 3 janvier, le caucus du GOP élira un nouveau président, dirigera chaque comité et décidera quels projets de loi seront soumis à la Chambre.

Le chef du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy, a déjà dévoilé son «Engagement envers l’Amérique», un aperçu général des politiques économiques, de sécurité des frontières et autres que le GOP proposerait dans les premiers jours du prochain Congrès.

McCarthy a remporté la nomination au poste de président de la Chambre mardi, avec un vote formel en janvier.

Avec la Chambre sous contrôle républicain, il est possible qu’une grande partie de l’agenda du président Joe Biden soit effectivement mort pendant les deux dernières années de son mandat. Les projets de loi doivent être approuvés à la fois par la Chambre et le Sénat pour arriver au bureau de Biden.

QU’EN EST-IL DU SÉNAT ?

Samedi dernier, l’AP a déterminé que les démocrates avaient conservé le contrôle du Sénat après avoir appelé la course au Sénat du Nevada pour la sénatrice démocrate sortante Catherine Cortez Masto face au challenger républicain Adam Laxalt. La course en Géorgie entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker se dirige vers un second tour le mois prochain, ce qui signifie que les démocrates pourraient décrocher un 51e siège.

Si les républicains gagnent en Géorgie, la chambre restera divisée à 50-50, comme c’est actuellement le cas, le vice-président Kamala Harris – qui se range du côté des démocrates – étant un vote décisif.

Vendredi dernier, AP a déclaré que le titulaire démocrate Mark Kelly avait battu le challenger républicain Blake Masters en Arizona, portant la division partisane de la chambre à 49-49.

Meg Kinnard, l’Associated Press