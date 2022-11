Pourquoi AP a appelé la course du gouverneur du Kansas pour Laura Kelly

WASHINGTON (AP) – Un aperçu de ce qui a conduit l’Associated Press à appeler la course du gouverneur du Kansas :

POURQUOI AP APPELÉ GOUVERNEUR DU KANSAS POUR LAURA KELLY

La gouverneure démocrate Laura Kelly avait finalement suffisamment d’avance pour que son adversaire républicain n’ait pas pu la rattraper, même s’il avait remporté tous les votes en circulation.

C’est ce qui a permis à l’AP d’appeler la course du gouverneur du Kansas pour Kelly mercredi.

Cherchant son deuxième mandat dans le Kansas à tendance républicaine, Kelly était le seul gouverneur démocrate à se présenter à la réélection cette année dans un État porté par l’ancien président Donald Trump en 2020.

Le challenger républicain Derek Schmidt, procureur général de l’État pour trois mandats, visait à la lier au président Joe Biden, accusant les deux démocrates d’une inflation élevée.

Une grande partie de la course semblait dépendre du nombre d’électeurs indépendants et modérés du GOP restés avec Kelly après l’avoir portée à la victoire il y a quatre ans. Dans cette course, Kelly a affronté le secrétaire d’État du Kansas de l’époque, Kris Kobach, un provocateur pur et dur de renommée nationale sur les questions d’immigration et d’identification des électeurs.

L’ANTAGONISME DE L’AVORTEMENT

Le Kansas a eu de fortes majorités anti-avortement dans sa législature pendant 30 ans, mais les électeurs ont régulièrement élu des gouverneurs démocrates. Le parti a été dynamisé en août par un vote à l’échelle de l’État rejetant de manière décisive un projet d’amendement à la Constitution du Kansas qui aurait ouvert la voie à des restrictions plus strictes sur l’avortement ou à une interdiction de la procédure.

Le premier test du sentiment des électeurs après la décision de juin de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe contre Wade s’est produit au Kansas, avec une forte participation à une primaire qui favorise généralement les républicains, mais qui a été une victoire majeure pour les défenseurs du droit à l’avortement.

Kelly s’est opposée à l’amendement proposé, qui aurait ajouté un libellé indiquant qu’il n’accorde pas le droit à l’avortement, affirmant que la modification de la constitution de l’État “relancerait l’État dans l’âge des ténèbres”.

Soutenant la mesure, Schmidt a déclaré à la chaîne de télévision catholique EWTN avant les élections qu’« il y a encore de la place pour des progrès » dans la diminution des avortements, sans préciser ce qu’il signerait en tant que gouverneur.

___

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections.

Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Meg Kinnard, l’Associated Press