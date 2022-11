Pourquoi AP a appelé la course du gouverneur de Pennsylvanie pour Josh Shapiro

WASHINGTON (AP) – Le républicain Doug Mastriano n’a pas pu rattraper l’avance du démocrate Josh Shapiro dans la course au gouverneur de Pennsylvanie. Plus la nuit avançait, plus il était clair que le sénateur de l’État du GOP ne pouvait pas dépasser l’avance de Shapiro.

C’est alors que l’Associated Press a appelé le concours tôt mercredi pour le procureur général de deux mandats.

Shapiro a mené les sondages tout au long du concours et a accumulé des dépenses de campagne record. Il a également adopté un style discret et a fait campagne pour augmenter le financement de l’éducation et développer l’Internet à haut débit.

Mastriano a obtenu le soutien de l’ancien président Donald Trump après avoir répandu des mensonges sur le résultat des élections de 2020 et était présent à l’extérieur du Capitole lors de l’insurrection du 6 janvier 2021.

Il a également fait campagne avec les théoriciens du complot QAnon, les négationnistes électoraux et les nationalistes chrétiens. C’est un opposant à l’avortement qui est en faveur d’une interdiction de la procédure.

Mike Catalini, Associated Press