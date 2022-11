Pourquoi AP a appelé la course du gouverneur de l’Oregon pour Tina Kotek

WASHINGTON (AP) – Rien n’indique que la républicaine Christina Drazan ait amélioré son total de votes ces derniers jours, ce qui lui aurait permis de dépasser la démocrate Tina Kotek dans la course au gouverneur de l’Oregon.

C’est ce qui a conduit l’AP à appeler la course jeudi soir pour Kotek sur Drazan et la candidate non affiliée Betsy Johnson.

Même sans tenir compte des votes provenant de régions favorables à Kotek, il n’y avait toujours pas assez de place pour que Drazan rattrape la différence.

Kotek rejoint Maura Healey, élue mardi gouverneur du Massachusetts, pour entrer dans l’histoire en tant que premiers gouverneurs élus ouvertement lesbiens du pays.

L’Oregon n’a pas eu de gouverneur républicain depuis les années 1980 et est généralement démocrate de manière fiable dans les concours à l’échelle de l’État. Mais la course de cette année pour succéder à la démocrate sortante à durée limitée Kate Brown a suscité l’espoir des républicains et inquiété les démocrates.

Le président Joe Biden a fait campagne pour Kotek dans les dernières semaines de la campagne, soulignant l’importance de la course pour les démocrates.

___

Contactez Mike Catalini sur http://twitter.com/mikecatalini et Meg Kinnard sur http://twitter.com/MegKinnardAP

___

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022. Suivez la couverture par AP des élections de mi-mandat de 2022 sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Mike Catalini et Meg Kinnard, Associated Press