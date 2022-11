Pourquoi AP a appelé la course du gouverneur de l’Arizona pour Katie Hobbs

L’Associated Press a appelé la course du gouverneur de l’Arizona pour la démocrate Katie Hobbs lundi après que le dernier tour de scrutin lui ait donné une avance de 20 000 voix que l’AP a déterminé qu’elle ne renoncerait pas.

L’AP a conclu que, même si la républicaine Kari Lake avait affiché des marges de plus en plus importantes dans les mises à jour des votes du comté de Maricopa, elle ne gagnait pas une part suffisamment importante pour dépasser Hobbs et manquait de votes restants.

Le dépouillement des votes avait duré des jours depuis les élections de mardi, alors que les responsables continuaient de comptabiliser des quantités massives de bulletins de vote arrivés en retard.

Hobbs a pris de l’importance en défendant le travail électoral de l’État après la victoire controversée de Joe Biden sur Donald Trump lors de la course présidentielle de 2020. Lake, un ancien diffuseur de télévision, a mis en doute le résultat de cette élection, sans preuve.

___

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

___

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Meg Kinnard, l’Associated Press