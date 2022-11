Pourquoi AP a appelé la course au Sénat du Nevada pour Catherine Cortez Masto

L’Associated Press a appelé samedi la course au Sénat du Nevada pour la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto après qu’un lot de votes de la région de Las Vegas lui ait donné une avance de 5 000 voix que l’AP a déterminé qu’elle ne renoncerait pas.

La victoire de Cortez Masto signifiait également que les démocrates garderaient le contrôle du Sénat.

L’AP a conclu que l’avance de Cortez Masto serait conservée même si le républicain Adam Laxalt faisait des gains dans les comtés ruraux du Nevada qui comptent toujours les votes.

Sa victoire permet aux démocrates de conserver le contrôle du Sénat avec au moins 50 sièges en raison du vote décisif du vice-président Kamala Harris, même sans victoire lors du second tour de la Géorgie en décembre.

Cortez Masto a bénéficié du dépouillement des bulletins de vote depuis le jour du scrutin, gagnant dans le comté de Clark, qui représente les trois quarts de la population du Nevada. Laxalt a vu son avance de quelque 19 000 votes après la nuit des élections tomber à près de 900 samedi avant que les derniers votes comptés ne soient ajoutés au décompte.

L’AP a déterminé que l’avance de Cotez Masto effectuerait des mises à jour supplémentaires dans le comté de Washoe de Reno ainsi que parmi les bulletins de vote provisoires et «guéris», ou ceux avec des problèmes de signature ou de date.

CALENDRIER DE COMPTAGE

Les habitants du Nevada ont tendance à voter tôt.

Lors des élections de 2014 à 2018, plus de la moitié du vote total provenait de personnes qui ont voté tôt en personne ou ont remis des bulletins de vote par correspondance.

Ces catégories ont représenté près de 90% des voix lors de l’élection présidentielle de 2020.

Les comtés à surveiller sont Clark (ancré par Las Vegas) et Washoe (qui comprend Reno). Si la marge est importante à Clark et que le candidat gagnant remporte également Washoe, il devient difficile pour le candidat en queue de recueillir suffisamment de voix pour rattraper le chef, même s’il réussit bien dans les comtés ruraux restants.

Dans un tweet samedi, Laxalt a reconnu que Cortez Masto obtenait de meilleurs résultats que les républicains attendus dans les scrutins du comté de Clark comptés au cours des derniers jours.

Voici comment le vote s’est déroulé, en commençant par les informations les plus récentes :

SAMEDI NOV. 12

—CLARK : Les responsables ont publié samedi soir les décomptes d’un lot de quelque 23 000 votes, que Cortez Masto a remporté 61 % contre 36 % pour Laxalt. Le lot l’a mise en tête par environ 5 000 voix.

—Le comté de Washoe devrait publier des décomptes mis à jour plus tard samedi.

VENDREDI NOV. 11

—CLARK : Le comté compte environ 27 000 votes, dont plus de 63 % vont à Cortez Masto contre 33 % à Laxalt. Vendredi, l’avance de Laxalt se réduit à plus de 800 voix, contre un écart de plus de 8 000 voix dans tout l’État.

—WASHOE: Les responsables rapportent que près de 11 000 votes ont été comptés, le sénateur en portant environ 54% à 43% pour Laxalt.

JEUDI NOV. dix

—CLARK : Environ 12 000 votes ont été comptabilisés jeudi, soit environ 62 % à 35 % pour Cortez Masto. L’avance globale de Laxalt à l’échelle de l’État à ce stade est d’environ 8 000 votes.

—WASHOE: Près de 40 000 votes sont comptés jeudi à Washoe. Ils optent massivement pour Cortez Masto, 61% contre 36%.

MERCREDI NOV. 9

—CLARK : Les officiels comptent quelque 600 000 bulletins de vote, qui penchent de justesse pour Cortez Masto. Elle en remporte environ 52% contre 46% pour Laxalt. A la fin de la journée, son avance est de plus de 19 000 votes.

—WASHOE : Sur les 130 000 bulletins comptés, Laxalt est le choix de plus de la moitié des électeurs, tandis que Cortez Masto en porte 47 %.

Mike Catalini

