Pourquoi Antonio Conte a été un mauvais choix pour Tottenham

La tension interne persistante à Tottenham Hotspur est peut-être mieux illustrée par le manager Antonio Conte appelant publiquement à l’unité tout en refusant également d’engager son avenir dans le club au-delà de cet été. Quiconque a une connaissance passagère de la carrière de l’homme de 53 ans saura qu’il n’est pas étranger à ce genre d’équivoque, car il est connu pour manipuler sa réputation de gagnant avéré pour garder ses employeurs honnêtes. Cela se termine généralement de manière acrimonieuse.

Conte n’a jamais passé plus de trois ans dans un club depuis le début de sa carrière de manager à Arezzo en 2006. Plus récemment, il a remporté de grands succès à la Juventus, à Chelsea et à l’Inter Milan – jusqu’à ce que des désaccords avec des personnalités sur la stratégie future contribuent à un départ brutal.

Les Spurs savaient à quoi ils s’engageaient – ​​anticiper quelque chose de différent de Conte serait comme avoir un chat et s’attendre à ce qu’il aboie. Mais le club a estimé que le drame était un prix à payer s’il livrait la seule chose qui manquait à Tottenham d’aujourd’hui : les trophées. Après tout, les autres pièces sont déjà là pour Tottenham – un superbe stade d’un milliard de livres sterling, un terrain d’entraînement ultramoderne et, à Harry Kane, le talismanique capitaine anglais en passe de battre des records de buts individuels pour le club. et pays.

Tottenham a engagé Conte pour ne pas gagner tout trophée – même si ce serait un début puisque leur dernier argenterie est venu en 2008 – mais pour faire un sérieux basculement en Premier League, et peut-être même en Ligue des champions sur la base qu’ils ont atteint la finale il y a moins de quatre ans. Compte tenu du manque de commentaires publics des propriétaires du groupe ENIC et du président Daniel Levy, il est difficile de savoir à quel point la hiérarchie de Tottenham pensait être proche de devenir des challengers lors de la nomination de Conte en novembre 2021. Mais selon toute probabilité, l’Italien a clairement indiqué qu’il y avait plus à faire qu’ils ne l’avaient d’abord prévu lors de son embauche.

Conte a parlé à plusieurs reprises de l’écart entre les Spurs et les meilleurs clubs et de la nécessité d’un investissement important et généralisé dans l’équipe. Après avoir perdu contre Aston Villa le week-end dernier, Conte a décrit la qualification de la Ligue des champions le dernier jour de la saison dernière comme un “miracle” – une vue avec une certaine vérité étant donné qu’il a fallu un effondrement tardif d’Arsenal pour les aider à franchir la ligne.

Antonio Conte a pris la tête de Tottenham Hotspur l’année dernière après des passages à l’Inter Milan et à Chelsea. Adrian Dennis/AFP/Getty Images

S’exprimant avant le match de championnat de mercredi contre Crystal Palace, Conte a continué à hésiter entre insister sur le fait qu’il est heureux au club et laisser entendre qu’il pourrait s’en aller s’il n’est pas convaincu à 100% de l’avenir. Cette dernière partie est en fait un code pour : “Soutenez-moi de la manière que je veux ou je vais passer à autre chose et coacher ailleurs.”

Il appelle cela depuis une position de force relative, sûr de savoir que ses neuf trophées de carrière en tant que manager et 14 en tant que joueur de la Juventus donnent une gravité à son argument auquel il est difficile de résister. Pourtant, les Spurs ont écouté dans une large mesure. Steve Hitchen était le dépisteur en chef des Spurs depuis 2017, mais il est parti en février de l’année dernière – trois mois après l’arrivée de Conte – suite à la nomination de Fabio Paratici à la tête du football. Des sources ont déclaré à ESPN que Hitchen se sentait marginalisé par Paratici, alors que le proche allié de Conte commençait à piloter la stratégie de transfert du club aux côtés de Levy.

Ils ont également dépensé de l’argent, faisant venir le milieu de terrain Rodrigo Bentancur et l’ailier Dejan Kulusevski l’hiver dernier avant une dépense estivale nette d’environ 145 millions de livres sterling, qui comprenait le milieu de terrain de 33 ans Ivan Perisic, une acquisition atypique de Tottenham compte tenu de son âge et de sa revente très limitée. évaluer.

Conte voulait plus. Bien sûr qu’il l’a fait. Il le fait toujours, et il le fera aussi ce mois-ci. Mais la raison pour laquelle les tensions augmentent est que, tout simplement, il devrait tirer le meilleur parti des joueurs qu’il a déjà à sa disposition.

Le football à Tottenham, dans l’ensemble, a été épouvantable cette saison. L’attaquant Heung-Min Son a été bien en deçà de son meilleur niveau, avec seulement trois buts et deux passes décisives en 15 matches de championnat. Des sources proches du club se sont demandé si les séances d’entraînement exténuantes de Conte étaient parfaitement adaptées aux exigences physiques d’une saison condensée et sans précédent avec une Coupe du monde au milieu de celle-ci.

Conte possède également un bilan mitigé dans le développement de jeunes joueurs et son désir de dépenser, mélangé à une urgence à livrer, en a laissé certains pris au milieu – rien de plus que le défenseur Djed Spence, un talent extrêmement prometteur signé pour 19 millions de livres sterling qui a fait quatre apparitions en Premier League en tant que remplaçant totalisant sept minutes (plus le temps additionnel). Faisant allusion à un désaccord sur la politique de transfert, Conte a décrit à plusieurs reprises Spence comme une “signature de club”.

Donc, s’il y a aussi une reconnaissance du fait que Conte n’est pas le genre de manager à rester à long terme, cela soulève la question : quand les résultats commencent à baisser, quoi d’autre y a-t-il à le recommander ?

“Nous devons rester ensemble et savoir que nous allons faire quelque chose de bien si nous avons le temps et la patience”, a déclaré Conte, qui a la réputation d’être l’un des managers les plus impatients de sa génération.

Antonio Conte voit Clément Lenglet hors du terrain lors de la défaite de Tottenham contre Liverpool en novembre. Catherine Ivill/Getty Images

Conte affirme qu’il est celui qui fournit les éléments de base du succès, et mardi, il a insisté sur le fait qu’il a toujours reconnu qu’ils ne peuvent pas gagner immédiatement, ce à quoi il est habitué. “Maintenant, la tâche est la suivante, mon grand défi est le suivant : continuer à travailler si fort avec mon staff et les joueurs, pour améliorer le club, pour créer une base solide”, a-t-il déclaré.

Mais quelle est cette fondation ? Et un club qui a nommé Mauricio Pochettino, Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo et Antonio Conte en tant que managers successifs a-t-il un ADN clair et de longue date à développer en premier lieu ?

Conte bénéficierait d’une plus grande visibilité publique de Levy ou, encore moins probablement, de Lewis, pour décrire la vision du club. Au lieu de cela, ce vide a été rempli par du vitriol de ventilateur, qui est devenu de plus en plus fort ces derniers temps dans la direction de Levy. Cela laisse Conte défendre une stratégie dans laquelle il n’a manifestement pas une confiance totale ou, à tout le moins, qui est en contradiction avec son passé.

La divergence semble se concentrer sur le désir de Conte de gagner maintenant contre une reconnaissance que les Spurs veulent construire un groupe de base avec une mentalité robuste capable de gagner des trophées à mesure que de nouveaux joueurs sont ajoutés. Cette vision à long terme s’apparenterait au modèle de Manchester City ou de Liverpool, avec un ou deux ajouts ciblés mais premium chaque été.

En fin de compte, alors que Conte insiste sur le fait qu’il est pleinement investi dans la stratégie de Tottenham et que le club souligne les compromis qu’ils ont déjà faits en retour, les deux parties ne sont pas vraiment alignées. C’est peut-être inévitable dans un mariage de convenance comme celui-ci.

Soit Conte doit accepter pleinement que Tottenham n’est pas un club qui dépensera sans cesse à la poursuite de la gloire, soit les Spurs doivent être beaucoup plus audacieux sur le marché des transferts. Sinon, cette alliance difficile ne fera que devenir plus gênante avec le temps.