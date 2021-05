Pourquoi Ant Middleton a-t-il été limogé du SAS de Channel 4: Who Dares Wins?

LA sixième série de SAS: Who Dares Wins reviendra sur les écrans ce soir – et Ant Middleton en sera toujours, bien qu’il ait été sensationnellement exclu de son rôle principal.

L’homme dur de 40 ans a lancé l’émission à succès Channel 4 en 2015, mais ce sera sa dernière série au programme.

4 Ant Middleton a été exclu du SAS de Channel 4: Who Dares Win Crédit: Minnow Films / Production Company. Images du canal 4

Pourquoi Ant Middleton a-t-il été limogé de SAS: Who Dares Wins?

Ant est censé avoir été exclu de la série après une série de gaffes de haut niveau, qui comprenait un tweet sur le mouvement Black Lives Matter.

Il y a eu une réaction violente sur les réseaux sociaux en juin 2020 après que Ant ait publié une vidéo de violence lors de manifestations antiracistes à Londres.

Il a tweeté: «L’extrême gauche contre l’extrême droite. BLM et EDL ne sont pas les bienvenus dans nos rues, racaille absolue. Quel bel exemple vous êtes pour votre future génération. Bravo. »

Il a été informé de la décision soudaine de Channel 4 de ne plus l’employer le 1er mars 2021 – quelques semaines à peine avant la date de début prévue pour la dernière série.

4 Ant Middleton, 40 ans, a lancé l’émission à succès en 2015 Crédit: Document

Des rapports ont également circulé selon lesquels Middleton avait été congédié après que des membres d’équipage de sexe féminin aient exprimé des préoccupations concernant les «commentaires inappropriés» qu’il avait faits.

Le radiodiffuseur a depuis déclaré qu’il ne travaillerait plus jamais avec lui en raison de sa « conduite personnelle ».

Pourquoi Ant Middleton est-il toujours sur SAS: Who Dares Wins saison 6?

Le tournage est déjà terminé sur la sixième série britannique de SAS: Who Dares Wins qui mettra en vedette l’ancienne star de SBS.

Ant sera également à l’affiche d’une émission spéciale pour les célébrités cet automne. Cependant, il ne sera pas invité à revenir en 2022.

Il tourne actuellement la version australienne de la série Down Under avec sa co-vedette Mark Billingham.

Qu’a dit Ant Middleton à propos de son limogeage?

Après avoir été révélé qu’il avait été exclu de SAS: Who Dares Wins, Ant s’est rendu sur Instagram et a déclaré: «Après cinq ans dans l’émission, j’avais l’impression d’avoir réalisé tout ce que je pouvais avec le format.

«Il y a tellement d’autres formats sur lesquels je travaille maintenant qui me semblent plus adaptés à qui je suis aujourd’hui.

«Ce fut une expérience brillante de participer à cette émission, mais je suis honnêtement heureux de laisser entrer du sang neuf et d’y apposer sa propre empreinte.

4 On pense que le départ d’Ant Middleton est après un certain nombre de gaffes de haut niveau Crédit: Olivia West – The Sun

Parlant du tweet BLM, Ant s’était déjà défendu à l’époque, disant au Sun: «Si vous avez une demi-cellule cérébrale, vous réaliserez de quoi je parlais.

«Ce sont les manifestants qui se battent, la violence et les émeutes en plein jour.

Tout ce pour quoi je me suis battu à l’étranger doit cesser de se produire sur nos côtes. »

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré: «Ant Middleton ne participera pas à la future série de SAS: Who Dares Wins.

«À la suite d’un certain nombre de discussions que Channel 4 et Minnow Films ont eues avec lui au sujet de sa conduite personnelle, il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés et que nous ne travaillerons plus avec lui.»

Un initié de la télévision a déclaré que les producteurs avaient réalisé à quel point Ant était un grand atout pour la série, mais qu’ils avaient estimé qu’il avait commis une erreur de trop.

Middleton a déclaré que le commentaire qu’il avait fait sur le plateau était simplement « des plaisanteries militaires », et a déclaré que les déclarations de Channel 4 étaient « très imprudentes et désespérées ».

« Les excuses qui continuent à venir comme des commentaires inappropriés … tout est de la fumée et des miroirs », a déclaré l’ex-soldat des forces spéciales à Good Morning Britain.

Qui remplace Ant Middleton sur SAS: Who Dares Wins?

4 Melvyn Downes fera ses débuts en tant que DS dans l’émission de ce soir Crédits: Pete Dadds / Channel 4

Après la dernière apparition d’Ant Middleton dans la sixième série, les patrons de la télévision bousculent le line-up avec un nouveau visage féroce pour mettre les concurrents à l’épreuve.

L’ancien soldat Melvyn Downes se joindra à l’équipe ce soir, rejoignant Middleton Jason Fox et Mark «Billy» Billingham.

Il sera le premier officier métis de l’émission et membre du personnel de direction (DS), ce qui, selon lui, était une « grande opportunité » de représenter les minorités à la télévision.

Les futures séries qui seront diffusées en 2022 pourraient également voir d’autres nouvelles recrues élues pour mettre les membres du public à l’épreuve.

Mark Billingham a laissé échapper le nouveau venu, un associé de longue date, lors d’une interview sur Good Morning Britain.

« Le nouveau type qu’ils ont amené – je ne dirai pas qui c’est, parce que je ne pense pas qu’ils l’ont publié – j’ai travaillé avec lui pendant de très nombreuses années », a-t-il déclaré aux présentateurs Kate Garraway et Alex Beresford.

« Alors tu sais. Un dans, un dehors. Ant nous manquera mais c’est comme ça. »