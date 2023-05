ANT et Dec quittent Saturday Night Takeaway après 20 ans.

L’émission a fait ses débuts en juin 2002 et s’est avérée être un gagnant d’audience avec ITV.

Ant et Dec ont annoncé qu'ils quittaient Saturday Night Takeaway

Le duo Geordie veut faire d'autres formats TV

Mais pourquoi la paire s’est-elle retirée du Saturday Night Takeaway primé ?

Pourquoi Ant et Dec ont-ils abandonné Saturday Night Takeaway ?

Ant et Dec ont confirmé qu’ils voulaient « reposer » l’émission multi-bafta à partir de l’année prochaine – et travailleront sur de nouveaux formats dans une vidéo publiée sur Instagram à 18 heures ce soir confirmant la nouvelle.

Fourmi, 47 ans, a déclaré : « Nous aimons faire Saturday Night Takeaway, mais atteindre le cap des 20 séries semblait être le moment idéal pour faire une pause et reprendre notre souffle.

décembre 47, a ajouté : « Nous avons encore une 20e série mémorable à espérer en premier, nous ferons donc de notre mieux pour sortir (pour l’instant) avec un bang en 2024. »

Habillés élégamment en costumes pour faire passer le message, le couple a déclaré: «Le spectacle occupe une si grande partie de notre année. Nous sentons juste que nous avons besoin d’un peu de répit.

Depuis combien de temps Ant et Dec organisent Saturday Night Takeaway

Ant et Dec organisent Saturday Night Takeaway depuis 20 ans.

La série a fait ses débuts en juin 2002 et a réussi à résister à l’épreuve du temps malgré quelques controverses en cours de route.

Plus particulièrement, il a été reconnu coupable d’activité frauduleuse en 2007 en raison de la manière dont il a sélectionné les finalistes de ses concours à la suite d’une enquête externe.

Les animateurs se sont publiquement excusés et l’émission a rémunéré les participants au concours et a fait don des bénéfices de la prochaine série à des œuvres caritatives. Le coût financier aurait été de 18 millions de livres sterling.

Ant et Dec se séparent-ils ?

Le célèbre duo de télé ne se sépare définitivement pas

Dec avait auparavant porté le spectacle seul en 2018 tandis qu’Ant McPartlin cherchait un traitement en cure de désintoxication.

La paire a déclaré qu’elle voulait simplement donner un repos à son émission de longue haleine du samedi soir aux heures de grande écoute afin de pouvoir travailler ensemble sur d’autres formats.

Leur contrat de menottes en or de 30 millions de livres sterling avec ITV se poursuivra jusqu’en 2025 au moins, et ils continueront d’héberger I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !, Britain’s Got Talent et Limitless Win, tous diffusés sur ITV1 et ITVX.

Saturday Night Takeaway continuera-t-il sans Ant et Dec ?

Le duo de présentation a déclaré qu’il filmerait une série complète, comme d’habitude, en 2024.

Mais par la suite, ils prendront du recul pour poursuivre d’autres projets.

La série à succès a engendré plusieurs segments emblématiques, notamment Win the Ads, Undercover (avec une multitude de noms familiers), Get Out Of Me Ear, The End of Show Show et la minute la plus heureuse de la semaine.

La série la plus récente a été lancée en février avec la plus grande audience nocturne d’ITV1 de l’année – 6,4 millions de téléspectateurs – et la plus grande audience de divertissement sur toutes les chaînes.

La série, qui a présenté des célébrités telles que Victoria Beckham, Simon Cowell, Kevin Costner, Daniel Radcliffe, Robbie Williams, Michael Buble et Holly Willoughby et Phillip Schofield, et avait déjà fait une pause en 2009. La série remaniée est revenue quatre ans plus tard en 2013.

Le duo primé aux BAFTA présente le spectacle depuis plus de 20 ans

Leur accord de 30 millions de livres sterling sur les menottes en or avec ITV se poursuivra jusqu'en 2025 au moins