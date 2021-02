Pourquoi Ant et Dec ne prennent pas de distance sociale sur Saturday Night Takeaway alors que les fans sont confus

Les présentateurs populaires Ant McPartlin et Declan Donnelly ont été critiqués sur les réseaux sociaux après que les fans de Saturday Night Takeaway ont remarqué que la paire n’était pas distante de deux mètres dans la première de la nouvelle série.

Les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur inquiétude alors que le reste du pays continue de se faire dire de se tenir à distance des autres ménages.

Dans la pratique, ils suivent le même genre d’étapes qui ont permis à d’autres émissions de télévision de revenir sur nos écrans même en cas de pandémie.

Mais ce n’était pas clair pour certains membres du public.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Ces 2 mètres d’écart en raison de la distance sociale sur #SaturdayNightTakeaway me font la tête comme s’ils n’avaient pas été testés et qu’ils vont se détendre et boire après le spectacle-spectacle-spectacle ensemble. »







(Image: ITV)



Un autre a ajouté sarcastiquement qu’il était «agréable de voir les enfants se distancer socialement» tout en suivant le message avec une rangée d’émojis au visage fou.

Cependant, les anciennes stars de Byker Grove ont déjà expliqué leur manque de distanciation sociale à l’écran et ont déclaré à This Morning en septembre qu’elles prenaient des mesures pour s’assurer qu’elles étaient conformes à Covid.

Ant a déclaré aux présentateurs de l’émission de petit-déjeuner Holly Willoughby et Phillip Schofield que le couple bien-aimé était testé tous les quatre jours.

Dec a ajouté en plaisantant: « Nous sommes comme des footballeurs de Premier ministre … c’est là que s’arrête la similitude.

«Nous sommes testés dans la gorge et dans le nez. Fondamentalement, nos ménages sont connectés et nous formons une cohorte».







(Image: ITV)



Le duo s’est à nouveau expliqué à Alex Jones sur The One Show de la BBC après que l’animateur ait craint une réaction des téléspectateurs en raison de la proximité du couple.

Malheureusement, la confusion de la distanciation sociale de la nuit dernière n’était pas le seul problème car l’émission à succès d’Ant and Dec a repris le dessus pour une autre série.

Les téléspectateurs se sont également plaints du bruit de fond provenant du public virtuel.

Certains sont allés jusqu’à dire que c’était «inattaquable» et «distrayant», tandis que d’autres ont dit qu’ils devaient arrêter le spectacle.

Les restrictions de coronavirus signifient que les présentateurs ne peuvent pas être rejoints par un public de studio.

Au lieu de cela, plus de 300 personnes ont rejoint le public virtuel dans le confort de leur foyer.

Gary Barlow, Olly Alexander, Jamie et Harry Redknapp faisaient partie de la formation étoilée pour le retour de la série.