Annuler ou ne pas annuler ? Telle est la question.

Les personnalités publiques ont de plus en plus fabulé « annuler la culture » ​​ou ont été eux-mêmes « annulés » ces dernières années. Bill Cosby ? Annulé. Harvey Weinstein ? Annulé.

Et il n’y a pas que les délinquants criminels. Tout le monde, de Billy Bush à Chrissy Teigen et Billie Eilish, a fait l’objet d’une « annulation » sur la base d’erreurs ou d’actions passées, allant d’accusations d’intimidation, de misogynie, de racisme et plus encore.

La droite politique a décrié « l’annulation de la culture », déplorant ce qu’elle perçoit comme la gauche recherchant le politiquement correct sur de petits faux pas.

Mais quand nous disons « annuler », que voulons-nous dire en réalité ? Si nous voulons dire que quelqu’un doit être tenu responsable, ne devrions-nous pas le dire à la place ?

Les experts disent que se référer à « l’annulation de la culture » ​​en tant que « culture de la responsabilité » aiderait à tenir les gens responsables de leurs actes répréhensibles – mais les actions sont plus éloquentes que les mots. Et modifier le terme a ses propres conséquences – le faire s’incline devant la pression de ceux qui l’utilisent à mauvais escient en premier lieu.

Tout le monde, de Billie Eilish à Chrissy Teigen en passant par Billy Bush, a fait l’objet d’une « annulation » en raison d’erreurs ou d’actions passées. Illustration : Andrea Brunty, USA TODAY Network, Photos : JEAN-BAPTISTE LACROIX et ANGELA WEISS/AFP via Getty Images ; Christopher Smith/Invision/AP

La phrase remonte aux années 1980, dans une chanson du groupe Chic. Les paroles font référence à une rupture et à une « annulation » comme quelque chose qui arriverait aux personnes en couple, selon Ange-Marie Hancock Alfaro, professeur du doyen et titulaire de la chaire de sciences politiques et de relations internationales à l’Université de Californie du Sud.

Faisant partie de la culture noire, l’expression a grandi pour symboliser un type particulier de responsabilité.

L’essor des médias sociaux et un baromètre en constante évolution pour un comportement et un langage acceptables et appropriés ont inspiré plus d' »annulations » que jamais.

Les raisons des annulations varient considérablement. Teigen a été « annulée » pour ses antécédents de cyberintimidation, tandis que Weinstein et Cosby sont des délinquants sexuels condamnés. Mais les médias sociaux valorisent l’indignation plutôt que la nuance.

Alors que de nombreux Américains connaissent « l’annulation de la culture », une partie importante ne le fait pas. Selon une étude du Pew Research Center publiée le mois dernier sur environ 10 000 adultes américains, 44% des Américains ont entendu au moins une bonne partie de l' »annulation de la culture ». Mais 56% n’ont rien entendu ou pas trop, et 38% n’avaient jamais entendu parler du terme. La compréhension du terme variait selon les partis politiques. L’enquête a été réalisée en septembre 2020.

« Annuler la culture » ​​a manifestement dévié de ses origines. Comme un train hors de ses rails.

« Annuler la culture » ​​s’est transformé en tentatives délibérées de faire honte à quelqu’un sur la place publique qu’est Internet – et bien que cela ait fonctionné dans certains cas, cela n’a pas fonctionné dans d’autres.

Pourtant, « quand une personne est ciblée pour annulation, c’est tout sauf arbitraire », déclare Molly McPherson, experte en communication de crise à l’ère des médias sociaux et auteur de « Indestructible: Reclaim Control and Respond with Confidence in a Media Crisis ».

Pourquoi quelqu’un serait-il annulé ? Cela peut aller de dire en plaisantant que vous êtes fatigué de quelqu’un, au refus de soutenir un artiste transphobe, explique Rayven Vinson, analyste politique et étudiant de Baltimore, Maryland. Cela peut également signifier demander à ceux qui causent ou ont causé des dommages de se retirer de la plate-forme.

Les personnes qui détenaient traditionnellement le pouvoir et les privilèges dans la société fustigent le terme. « Vous l’entendez comme une critique, en grande partie par des personnes dominantes plus puissantes, plus âgées, généralement blanches, qui ont eu des plates-formes assez importantes pour dire que quelque chose se passe qui est très mal culturellement », Lara Schwartz, directrice du Project on Civil Discourse à l’American University , dit.

Malgré la fréquence à laquelle les gens discutent de « l’annulation de la culture », beaucoup ont échappé à l’annulation, y compris des artistes comme Chris Brown, qui a été accusé de violences contre les femmes à de nombreuses reprises.

Malgré la fréquence à laquelle les gens discutent de « l’annulation de la culture », beaucoup ont évité l’annulation, comme Chris Brown. Illustration : Andrea Brunty, USA TODAY Network, Photo : Ethan Miller, Getty Images

Alors, « annuler la culture » ​​doit-il être, eh bien, « annulé ? » (Et pas de la manière suggérée par Greg Gutfeld ?)

« Si l’évolution vers une culture de la responsabilité aide à clarifier l’intention d’annuler quelqu’un, je suis tout à fait d’accord », déclare Isabel Araiza, professeure agrégée de sociologie à Texas A&M, Corpus Christi.

Mais changer le terme de « culture d’annulation » à « culture de responsabilité » n’envoie pas comme par magie quelqu’un sur un chemin plus rapide pour devenir un humain pleinement réalisé et réformé.

En ce qui concerne la véritable responsabilité, les réponses varient pour les personnalités publiques et privées, ainsi que le type de préjudice qu’une personne commet.

Schwartz dit que la société américaine est « très punitive » et que les conséquences de toutes sortes d’erreurs sont élevées.

Cela dit: « Nous devons comprendre qu’il y a une différence entre avoir des opinions différentes sur quelque chose comme quel film aurait dû remporter la meilleure image aux Oscars et, disons, quels devraient être les droits humains fondamentaux de quelqu’un d’autre », a déclaré Vinson.

Re-traumatiser les lésés échoue également en tant que mesure de responsabilité.

« Si je ne suis pas d’accord avec vous sur quelque chose d’aussi central que mon droit de vivre ma vie de femme queer de couleur en paix, je n’ai aucune obligation de continuer à vous donner une partie de moi-même à chaque interaction, » dit Vinson.

Selon Hancock Alfaro, comment la responsabilité fonctionnerait le mieux dans une démocratie, c’est que les gens voient leurs erreurs, et qu’ils se lèvent ensuite, s’excusent et fassent mieux à l’avenir.

McPherson recommande trois étapes pour assurer la responsabilité :

Acceptez votre erreur. « Admettez, reconnaissez, acceptez ou excusez-vous pour vos actions. Faites amende honorable en exprimant une véritable responsabilité », a déclaré McPherson.

« Admettez, reconnaissez, acceptez ou excusez-vous pour vos actions. Faites amende honorable en exprimant une véritable responsabilité », a déclaré McPherson. Expliquez ce qui s’est passé en premier lieu. « Tout le monde mérite un moment de contexte dans une crise pour expliquer pourquoi quelque chose s’est passé », ajoute-t-elle.

« Tout le monde mérite un moment de contexte dans une crise pour expliquer pourquoi quelque chose s’est passé », ajoute-t-elle. Faites une promesse qui vous sépare de votre infraction. « Si une réponse s’attarde sur des excuses, attendez-vous à être contestée, puis commencez immédiatement à rédiger un plan de crise », dit-elle.

Cela dépend – à la fois de qui vous demandez et de ce qui s’est passé.

« Les personnes qui sont ouvertement racistes ou qui causent un préjudice grave ou des dommages à une personne ou à un groupe – pensez (Weinstein) ou (Cosby) – méritent de perdre leur position de pouvoir et leur réputation sans tache pour de bon », a déclaré McPherson. « Cependant, quand quelqu’un a une erreur de jugement, a une citation malheureuse ou est accusé de mauvais comportement – ​​pensez (Teigen) ou Alison Roman – ils peuvent se frayer un chemin vers la rédemption s’ils font preuve d’une véritable responsabilité et de remords. »

La repentance reste un différenciateur clé. « Si nous parlions de quelqu’un qui était un impénitent, un agresseur ou un agresseur en série, et n’avait aucun repentir ou conscience de culpabilité, et conscience de devoir rendre des comptes, alors je pense que nous pourrions plaider en faveur d’une sorte d’annulation permanente », Hancock Alfaro ajoute.

Le pardon est possible. Mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous accueille avec un câlin chaleureux. Comme le dit Vinson : « Pour ceux qui veulent de l’aide pour devenir de meilleurs humains, il y a toujours de la place pour leur fournir des ressources pour s’améliorer. Je ne suis pas dans le métier de jeter les gens comme des ordures, je n’ai pas non plus à être le un pour les aider. »